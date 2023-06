Les Hornets sélectionnent Brandon Miller avec le choix n ° 2 au repêchage de la NBA 2023, les Trail Blazers prennent Scoot Henderson au n ° 3

Les Charlotte Hornets ont sélectionné Brandon Miller avec le choix n ° 2 du repêchage de la NBA 2023 avec jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Miller, un ailier de 20 ans de l’Alabama, a été choisi contre le garde de 19 ans Scoot Henderson.

Les Hornets ont été déchirés la semaine dernière entre Henderson et Miller, Henderson prenant de l’ampleur au n ° 2 avant le repêchage, ont déclaré des sources de la ligue. L’athlétisme. Mais après avoir débattu avec Henderson et Miller, Charlotte a finalement opté pour Miller.

Les Portland Trail Blazers ont sélectionné Scoot Henderson au n ° 3. Les Spurs ont précédemment sélectionné le phénomène français Victor Wembanyama avec le choix n ° 1.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Rapport de reconnaissance sur Miller

Miller était l’un des meilleurs joueurs de basket-ball universitaire de la saison dernière. Il a récolté en moyenne 19 points et neuf rebonds et était encore plus dominant dans le jeu SEC. Pendant le jeu de conférence, il a récolté en moyenne 20 points tout en tirant 49% du terrain et 38% de 3. Miller a présenté à peu près tout ce que les équipes recherchent chez les créateurs de grande aile. C’est un tireur de volume formidable, ayant fait un pourcentage élevé de 3 sur plus de sept tentatives par match. Il peut gérer le ballon hors des écrans de balle et enchaîner les décalages, attaquer le panier et terminer au bord. Défensivement, c’est un joueur commutable qui n’est pas vraiment un joueur d’impact à cette fin, mais il est solide et ne va pas se faire chasser. Au lycée, Miller était également considéré comme un maestro de milieu de gamme avec la capacité de se lever et d’abattre des tirs au milieu du terrain. Autour de la ligue, Miller est considéré comme une option offensive potentielle parmi les deux premières à long terme dans une bonne équipe de la NBA. — Vécénie

Rapport de reconnaissance sur Henderson

Henderson est un meneur de jeu explosif qui sera un problème difficile à résoudre pour les défenses dès le premier jour où il atteindra la NBA en raison de sa maîtrise des actions sur écran de balle. Il peut remonter et frapper des corps flottants, il peut atteindre la jante et finir avec autorité ou toucher, il peut jouer lentement ou rapidement et il peut faire des lectures de passes de haut niveau. En plus de cela, il va forcer l’action en transition et marquer des points faciles de cette façon, tout en étant le gars dès le premier jour qui donne le ton en tant que meilleur chien en raison de sa compétitivité et de son dynamisme. — Vécénie

Passé

Les Hornets avaient à la fois Miller et Henderson pour des entraînements et les ont fait revenir cette semaine. Le directeur général Mitch Kupchak a noté lors de sa conférence de presse mercredi qu’il n’avait pas gagné beaucoup d’argent en invitant Miller et Henderson pour une deuxième série de visites, mais que la propriété avait eu la chance d’avoir une meilleure idée des deux joueurs.

Il a répondu à une question sur la forme par rapport au talent lors de la conférence de presse de mercredi.

« Il y a plusieurs années, (l’ajustement) n’était pas du tout un facteur », a déclaré Kupchak. « Vous alliez toujours prendre le meilleur joueur. Je dirais que c’est le cas aujourd’hui, bien que nous soyons plus proches d’un moment où nous jugerions opportuns. Mais nous ne sommes pas cette équipe qui participe aux séries éliminatoires depuis trois ou quatre ans et vous cherchez à conserver une liste et à être en forme lorsque nous ne sommes pas à cet endroit en ce moment. Donc, notre décision va rester pour signifier que nous allons chercher le joueur qui va avoir la meilleure carrière globale.

Il a également déclaré: « Nous essayons de faire en sorte que le joueur sente qu’une fois que vous aurez mis le ballon dans sa main, vous obtiendrez le meilleur joueur. »

Lecture obligatoire

(Photo: Andy Lyons / Getty)