Les Hornets renoncent au choix de premier tour de 2021, Kai Jones : sources

Les Hornets ont renoncé au choix de premier tour de 2021, Kai Jones, ont indiqué des sources de la ligue. L’Athlétisme mercredi. La nouvelle arrive 11 jours après L’Athlétisme a rapporté que Charlotte s’attendait à ce que Jones soit absent de l’équipe indéfiniment sans aucun calendrier pour un retour.

Les Charlotte Hornets ont renoncé à l’ancien choix de première ronde Kai Jones, selon des sources @TheAthletic @Stade. pic.twitter.com/53L73V4H49 – Shams Charania (@ShamsCharania) 11 octobre 2023

Début septembre, lors d’un segment Instagram Live, Jones a été vu en sueur et parlant rapidement, disant en partie : « Je ne pense pas être échangé. » Il plus tard nié avoir pris de la drogue ou être en état d’ébriété dans un article sur X, anciennement Twitter, le 11 septembre.

S’exprimant lors d’un déjeuner avec les médias fin septembre, l’entraîneur des Hornets, Steve Clifford, a refusé de donner plus de détails sur l’activité de Jones sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes au courant des publications sur les réseaux sociaux et c’est une situation qui a été gérée en interne », a déclaré Clifford.

Jones, 22 ans, a été sélectionné 19e par les Knicks de New York lors du repêchage de la NBA 2021 et a été échangé peu de temps après aux Hornets. L’attaquant puissant a récolté en moyenne 2,7 points, 2,0 rebonds et 0,3 passes décisives en 67 matchs avec Charlotte.

Lecture obligatoire

(Photo : Brian Westerholt / USA aujourd’hui)