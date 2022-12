Les Hornets auraient avancé dans les négociations contractuelles avec Miles Bridges

Les Charlotte Hornets auraient fait des progrès dans les négociations contractuelles avec l’attaquant de l’agent libre restreint Miles Bridges et sont optimistes quant à la conclusion prochaine d’un accord, ESPN a rapporté vendredi.

Bridges ferait probablement face à une suspension au moment où il signe avec n’importe quelle équipe après son arrestation en juin, après avoir prétendument agressé sa femme, Mychelle Johnson, devant leurs deux enfants. Bridges a été libéré après avoir versé une caution de 130 000 $. Un rapport d’hôpital, qui a été partagé par Johnson sur Instagrama précisé qu’elle avait été étranglée, victime d’une commotion cérébrale et qu’elle s’était cassé le nez, tout en souffrant également d’une contusion aux côtes, de multiples ecchymoses et d’une entorse au cou à la suite de l’agression présumée.

Bridges n’a pas contesté une accusation de crime domestique et a été condamné à trois ans de probation sans peine de prison dans le cadre d’un accord avec les procureurs de Los Angeles en novembre. Deux autres accusations ont été abandonnées dans le cadre de l’accord.

La NBA enquête sur l’agression présumée de Bridges, mais on ne sait pas combien de temps pourrait durer sa suspension potentielle, a ajouté ESPN. Si Bridges reçoit une suspension, il ne pourra pas la purger tant qu’il n’est pas sous contrat avec une équipe.

Bridges, 24 ans, est devenu agent libre avec restriction juste un jour après son arrestation. Après une moyenne de 20,2 points et 7,0 rebonds par match la saison dernière, Bridges était considéré comme l’un des meilleurs agents libres de la dernière intersaison, mais il est resté non signé alors que des questions sur son statut juridique se profilaient.

Les Hornets ont sélectionné le produit de l’État du Michigan avec le choix n ° 12 au total lors du repêchage de la NBA 2018. Charlotte a une fiche de 8-24 cette saison, détenant le deuxième pire record de la ligue.

Top des histoires NBA de FOX Sports :

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore