Les horaires des zones scolaires sont prolongés, la sécurité est une priorité alors que les élèves retournent en classe à Kelowna – Kelowna Capital News

Les rues étaient remplies d’excitation, de rires et de visages souriants lorsque les enfants sont retournés dans les écoles de Kelowna mardi matin (6 septembre).

L’école est de retour dans #Kelowna et les enfants se rendent à leur premier jour à l’école élémentaire et intermédiaire de Springvalley pic.twitter.com/JChkzSYgNJ – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 6 septembre 2022

Avec les rues achalandées, il y a une plus grande importance à la sécurité sur et hors route et dans les zones environnantes. Capital News a rencontré le gendarme Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna au sujet de la sécurité scolaire et routière au début de la nouvelle année scolaire.

“C’est le premier jour de la rentrée et les enfants vont être excités”, a déclaré Della-Paolera. « Nous demandons aux parents, aux conducteurs : ralentissez. Les zones scolaires sont en vigueur de 7 h 30 à 17 h la plupart du lundi au vendredi pour les 10 prochains mois. »

“On demande aux parents, aux conducteurs : ralentissez” pic.twitter.com/19oPcEgTl6 – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 6 septembre 2022

Kelowna est le seul district dont les zones scolaires commencent à 7 h 30. Partout ailleurs, les zones restent à 8 h.

Della-Paolera et la GRC exhortent également les gens à éviter la distraction au volant, y compris être au téléphone et avoir des animaux de compagnie assis sur vos genoux.

Il est également judicieux de faire un plan à l’avance pour éviter de se précipiter dans et hors des zones scolaires.

“Donnez-vous du temps”, a déclaré Della-Paolera. « Les zones scolaires sont occupées dès le matin. Peut-être partir quelques minutes plus tôt, peut-être récupérer votre Starbucks après avoir déposé vos enfants pour qu’il n’y ait pas de précipitation.

Mais il n’y a pas que les conducteurs, des centaines d’enfants de Kelowna doivent prendre des précautions lorsqu’ils se rendent à l’école à pied ou à vélo.

“Garer votre voiture en face de votre école primaire pour aller chercher votre jeune, cela les incitera à traverser la rue en courant sans vérifier les deux sens”, a déclaré Della-Paolera. “Si les enfants sont vraiment petits, sortez et promenez-les dans la rue pendant qu’ils apprennent les règles de la route et comment traverser la rue en toute sécurité.”

Et toutes ces précautions ne s’appliquent pas seulement à l’école élémentaire, mais aux enfants de tous les niveaux, y compris ceux du secondaire qui pourront conduire soit maintenant, soit au cours de l’année scolaire.

“Conducteurs pour la première fois [with their] N’s, ils seront ravis », a déclaré Della-Paolera. «Nous étions tous des enfants à un moment donné et nous ne prêtons pas attention à tout ce qui se passe autour de nous. Soyez vigilant, conduisez sans aucune distraction et surveillez les enfants. C’est un moment où vous ne voulez pas avoir un mauvais souvenir alors conduisez prudemment, [and] suivez les règles de la route qui vous ont été enseignées récemment dans les leçons de conduite.

C’est une nouvelle année scolaire et chaque enfant veut en profiter au maximum.

“Faites de bons souvenirs”, a déclaré Della-Paolera. “Nous voulons 10 mois de plaisir à l’école, nous amuser, apprendre, des relations positives, des journées positives à l’école, alors conduisez prudemment et profitez de vos 10 prochains mois.”

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

retour à l’écoleKelownaOkanaganRCMPÉcoles