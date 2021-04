Les hôpitaux voient de plus en plus d’adultes plus jeunes dans la trentaine et la quarantaine admis pour des cas graves de Covid-19, a déclaré mercredi le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

« Les données suggèrent que tout cela se produit alors que nous constatons une prévalence croissante de variantes, avec 52 juridictions signalant désormais des cas de variantes préoccupantes», A déclaré Walensky lors d’un point de presse sur la pandémie.

Les scientifiques affirment que les nouvelles variantes du coronavirus sont plus transmissibles et que certaines d’entre elles peuvent également être plus mortelles, entraînant des cas plus graves.