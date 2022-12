Les hôpitaux St. Margaret’s de Spring Valley, au Pérou, serviront de centres de réchauffement – ​​Shaw Local

Avec le prochain avertissement de tempête hivernale appelant à des conditions météorologiques dangereuses de jeudi à fin de semaine, St. Margaret’s Health ouvre des centres de réchauffement pour le public dans ses hôpitaux de Spring Valley et du Pérou.

Les centres de réchauffement suivants seront ouverts de 7 h à 20 h du jeudi 22 décembre au lundi 26 décembre.

À St. Margaret’s Spring Valley, le centre de réchauffement sera situé dans la salle de présentation au premier étage. À Sainte-Marguerite au Pérou, ce sera dans la cafétéria située au premier étage.

Les deux zones ne sont pas dotées d’employés de l’hôpital. Les invités doivent rester dans les centres de réchauffement de pièce désignés. La nourriture peut être achetée dans les cafétérias ou dans les distributeurs automatiques.

Pour plus d’informations, appelez le 815-664-5311. Restez en sécurité et n’oubliez pas de surveiller les voisins, les proches et les animaux de compagnie pendant ces conditions potentiellement dangereuses.

St. Margaret’s au Pérou est située au 925 West St. et à Spring Valley au 600 E. First St.