Les hôpitaux sont saturés alors qu’Israël étend les combats dans le sud de Gaza : mises à jour en direct

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont pressé lundi le plus haut diplomate israélien d’atténuer les souffrances des civils à Gaza et d’avancer vers un soutien à la création d’un État palestinien indépendant, lors d’une réunion à huis clos qui a mis en évidence les divergences des gouvernements sur la guerre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a repoussé ses alliés internationaux, redoublant ces derniers jours son opposition à une solution à deux États. Il est également confronté à une colère croissante dans son pays face à l’incapacité du gouvernement à obtenir la libération des otages et à une frustration face à sa gestion de la guerre.

La réunion de lundi au siège de l’UE à Bruxelles a largement renforcé le désaccord sur la guerre à Gaza, où plus de 25 000 personnes ont été tuées, selon les responsables de la santé. Plutôt que d’obtenir un soutien international, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yisrael Katz, a laissé les responsables européens confus quant aux projets israéliens concernant l’enclave.

M. Katz a surpris la salle des 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE en effectuant une projection une vidéo d’une proposition – élevé pour la première fois il y a plusieurs années — créer une île artificielle au large de Gaza comme base logistique pour inspecter les marchandises et les passagers arrivant par la mer sur le territoire, selon six diplomates et responsables européens proches de la réunion. Ils se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer la presse des discussions.

M. Katz, ont déclaré les responsables, n’a pas proposé que les Palestiniens soient transférés sur cette île pour y vivre, mais il n’a pas non plus donné beaucoup de contexte sur la raison exacte pour laquelle il l’a examiné, ni n’a expliqué comment cela joue dans les discussions urgentes. entre Israël et ses alliés sur la manière de gérer Gaza après la fin de la guerre.

La vidéo a été diffusée dès 2017, lorsque M. Katz était ministre des Transports et du Renseignement. Un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de cette question sensible, a déclaré au New York Times après la réunion de lundi que la proposition de M. Katz ne constituait pas une politique gouvernementale.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki, qui a rencontré séparément les ministres de l’UE après M. Katz, s’est emparé de la vidéo.

« Nous n’avons besoin d’aucune île. Ni naturel, ni artificiel. Nous resterons dans notre patrie. La terre de Palestine est à nous, elle nous appartient et nous y resterons », a-t-il déclaré aux journalistes, soulignant qu’il plaiderait en faveur d’un État palestinien et d’un cessez-le-feu.

“Nous n’accepterons rien de moins qu’un cessez-le-feu”, a-t-il ajouté. « Nous n’accepterons rien d’autre qu’un rejet clair des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la solution à deux États et du fait qu’il s’efforcera de l’empêcher. »

L’Union européenne s’efforce de trouver une voix commune sur la guerre à Gaza malgré les divisions entre les États membres. Avant la réunion, Josep Borrell Fontelles, le plus haut diplomate du bloc, a rédigé un document politique informel à discuter qui soutient fermement la création d’un État palestinien indépendant – une idée qui est également soutenue par l’administration Biden.

Samedi, M. Netanyahu a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur toute la zone à l’ouest du Jourdain – et cela est inconciliable avec un État palestinien. »

La création d’un État palestinien indépendant aux côtés d’un État juif a été proposée pour la première fois en 1947, au moment de la création d’Israël, et a été rejetée par les gouvernements arabes régionaux. Dans les années qui ont suivi, des plans pour une solution à deux États ont été proposés et bloqués par les dirigeants palestiniens et israéliens. M. Netanyahu, qui s’opposait déjà avant le 7 octobre à la création d’un tel État, est particulièrement catégorique sur le fait que les Palestiniens ne soient pas récompensés par un État après le lancement de l’attaque terroriste du Hamas en octobre.

La politique étrangère est définie par les gouvernements nationaux de l’UE et n’est pas un domaine dans lequel le bloc exerce une force collective comme c’est le cas dans les affaires commerciales et économiques, et les 27 États membres de l’UE ont souvent eu du mal à s’entendre sur les questions diplomatiques, notamment le conflit au Moyen-Orient. . Mais lundi, même le ministre allemand des Affaires étrangères, considéré comme le plus fervent défenseur d’Israël dans le bloc, a défendu l’idée d’un État palestinien indépendant.

« Nous faisons tout notre possible pour avancer vers une solution à deux États », a déclaré la ministre allemande Annalena Baerbock. « Il n’existe aucune alternative qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans la paix et la dignité. »