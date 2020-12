Les hôpitaux sont « de retour dans l’œil de la tempête » alors qu’ils luttent contre la hausse des cas de coronavirus, a averti le chef du NHS.

Sir Simon Stevens a salué les efforts du personnel au cours de ce qu’il a décrit comme «l’année la plus difficile» que le service de santé ait jamais connue.

Il a déclaré: « Beaucoup d’entre nous auront perdu leur famille, leurs amis, leurs collègues et, à une époque de l’année où nous ferions normalement la fête, beaucoup de gens se sentent naturellement anxieux, frustrés et fatigués.

« Et maintenant, encore une fois, nous sommes de retour dans l’œil de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l’Europe et, en fait, ce pays. »

S’exprimant dans un centre de vaccination du NHS, il a ajouté: « Nous pensons qu’à la fin du printemps, les approvisionnements en vaccins continuant à être mis en service, nous aurons été en mesure d’offrir à toutes les personnes vulnérables du pays la vaccination Covid. Cela constitue peut-être la plus grande lueur d’espoir pour l’année à venir.

Cela s’est produit au moment où le Royaume-Uni a signalé des niveaux d’infection quotidiens record à Covid-19, avec 41 385 cas enregistrés hier, ainsi que 357 décès supplémentaires.

C’est la première fois que les cas sont officiellement passés à 40 000 en un jour. On pense que les niveaux d’infection ont été beaucoup plus élevés en avril, mais la capacité de dépistage était beaucoup plus faible.

Le NHS England a déclaré que le nombre de patients hospitalisés atteints de coronavirus était de 20 426 – plus élevé que le pic précédent de 19000 en avril.

Certaines fiducies de santé signalent jusqu’à trois fois le nombre de patients Covid par rapport au pic de la première vague, les admissions augmentant le plus rapidement dans les régions où la nouvelle souche plus infectieuse du virus est répandue.

Pendant ce temps, environ 10% du personnel du NHS sont actuellement en arrêt de travail – soit pour cause de maladie, soit pour s’auto-isoler – une pression croissante sur leurs collègues pendant la période hivernale, lorsque la demande du service de santé est toujours plus élevée.

Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré que la hausse des taux de Covid était préoccupante et qu’elle a encouragé les gens à continuer à prendre leurs distances sociales.

Elle a déclaré: « Ce niveau d’infection très élevé est de plus en plus préoccupant à un moment où nos hôpitaux sont les plus vulnérables, avec de nouvelles admissions en hausse dans de nombreuses régions. »

Les décès ont également commencé à augmenter dans certaines régions, le total des sept jours passant à 2227 le 23 décembre, contre 1975 le 11 décembre.

À Londres, les décès ont augmenté de 107 à 363 pour cette période, soit une augmentation de 42%, selon une analyse du Health Service Journal.

La région de l’Est de l’Angleterre a également vu le nombre de décès augmenter de 43%, tandis que le Sud-Est a connu une augmentation de 18%, selon les derniers chiffres du NHS.

Le sombre tableau n’a pas été repris dans tout le pays, la moyenne diminuant de 3 à 8% dans les autres régions, qui ont également des taux d’infection signalés plus faibles.

La souche supplémentaire causée par la flambée des cas de coronavirus a conduit plusieurs hôpitaux londoniens à déclarer des incidents majeurs, dont un au Queen Elizabeth Hospital de Woolwich, dans le sud-est de Londres, sur une éventuelle pénurie d’approvisionnement en oxygène.

Le service d’ambulance de Londres a décrit le lendemain de Noël comme l’un de ses « jours les plus chargés de tous les temps », avec 7918 appels, soit plus de 2500 sur les 5217 reçus le même jour l’année dernière.

Il est resté plus occupé que d’habitude dimanche, avec 7 111 appels, contre 5 411 le 27 décembre de l’année dernière.

Le Dr Nick Scriven, ancien président de la Society of Acute Medicine, a déclaré que la hausse des cas était «extrêmement inquiétante».

Il a averti que ce n’était pas « juste le cas » d’utiliser les hôpitaux temporaires Nightingale pour traiter les patients Covid parce qu’il n’y avait pas assez de personnel pour qu’ils soient gérés comme prévu à l’origine.

À l’avenir, ils pourraient jouer un rôle dans la réadaptation de ceux qui se remettent de la maladie, a-t-il déclaré, ajoutant: « La situation actuelle est extrêmement préoccupante car le nombre de patients atteints de Covid augmente rapidement à une époque de l’année où les choses sont toujours « tendues ». .

« Avec les chiffres approchant les sommets d’avril, les systèmes seront à nouveau étirés à la limite. »

Les hôpitaux du Pays de Galles et d’Écosse disent qu’ils risquent également d’être débordés.

Plus de six millions de personnes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre ont été soumises samedi au plus haut niveau de restriction de Covid de niveau quatre.

Cela signifie que 24 millions de personnes – soit 43% de la population – sont à nouveau enfermées, l’espoir reposant sur l’approbation du vaccin d’Oxford, attendue dans quelques jours.

Jusqu’à présent, environ 600 000 personnes au Royaume-Uni ont reçu une première dose du jab Pfizer.

Les autorités espèrent vacciner un million de personnes par semaine lorsque le vaccin d’Oxford, le moins difficile sur le plan logistique, sera autorisé à être utilisé par le chien de garde des médicaments de la MHRA.

Une épidémie de cas au Manchester City Football Club a conduit à l’annulation de leur match contre Everton quelques heures avant le coup d’envoi hier.