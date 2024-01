Les hôpitaux sont coupés alors qu’Israël frappe le sud de Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Avec les bombardements de toutes parts et dans des zones telles que les hôpitaux et les universités, il n’existe aucun couloir sûr permettant aux gens de s’échapper.

Les obus israéliens ont frappé Khan Younis, coupant deux hôpitaux alors que la ville du sud de Gaza a connu les combats les plus sanglants depuis le Nouvel An.

Des chars se sont rapprochés lundi des hôpitaux Al-Amal et Al-Khair, dans le cadre d’une offensive israélienne qui a débuté la semaine dernière pour prendre le contrôle de Khan Younis, Israël affirmant que la ville est désormais le principal quartier général du groupe palestinien Hamas.

Ce bombardement marque une revitalisation de l’offensive israélienne dans la guerre, qui a débuté le 7 octobre lorsque le Hamas a attaqué Israël, tuant quelque 1 139 personnes. Depuis, les représailles d’Israël ont tué 25 295 Palestiniens.

Des habitants ont déclaré à l’AFP qu’il s’agissait des bombardements les plus intenses auxquels ils avaient assisté depuis le début de la guerre.

Les combats autour des hôpitaux ont rendu difficile la fourniture de soins médicaux et ont interrompu la plupart des services d’ambulance, privant ainsi les blessés de l’accès aux soins médicaux.

Les drones d’attaque ont ciblé les hôpitaux et l’université d’Al-Aqsa, la plus grande de l’enclave, alors que la zone est bombardée par voie terrestre, aérienne et maritime, sans aucun couloir sûr permettant aux gens de s’échapper, a déclaré Hani Mahmoud d’Al Jazeera, en reportage depuis Rafah, dans le sud de Gaza. Les troupes terrestres israéliennes ont également attaqué des bâtiments résidentiels, a-t-il ajouté.





La ville, soumise à de violents bombardements pendant plus d’un mois, était autrefois désignée « zone de sécurité » par Israël, et des milliers de personnes y avaient fui depuis le nord.

“Maintenant, c’est juste une scène de dévastation et de souffrance alors que les forces israéliennes s’enfoncent plus profondément dans la ville”, a déclaré Mahmoud.

Pas de refuge

La Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a signalé que son centre d’ambulance avait été attaqué, empêchant les premiers secours d’atteindre les blessés.

L’agence de secours a également déclaré avoir perdu le contact avec son personnel de sa base principale de Khan Younis.

🚨Urgent : les ambulances du PRCS ne parviennent pas à atteindre les blessés à Khan Yunis. Les forces d’occupation israéliennes assiègent le centre d’ambulance du PRCS et ciblent toute personne tentant de se déplacer dans la zone.#Gaza #NotATarget ❌#DIH pic.twitter.com/NXOT2Zzvlv – PRCS (@PalestineRCS) 22 janvier 2024

L’hôpital Nasser de Khan Younis, tout comme tous les hôpitaux du sud de Gaza, est également soumis à d’intenses attaques, a déclaré à Al Jazeera le porte-parole du PRCS, Nebal Farsakh, les ambulances étant incapables de répondre aux appels.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’au moins 20 cadavres étaient arrivés dans la nuit alors que l’hôpital était encore accessible.

« L’occupation a lancé du jour au lendemain une guerre terrestre et aérienne sans précédent contre Khan Younis. Les gens sont coincés près de Mawasi, les gens sont coincés à l’hôpital Al-Amal, à l’université Al-Aqsa. Les gens transportent les morts et les blessés sur des charrettes tirées par des ânes », a déclaré un médecin de l’hôpital Nasser.

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a déclaré que des dizaines de morts et de blessés étaient coincés dans les zones ciblées par les troupes israéliennes.

« L’occupation israélienne empêche les ambulances de se déplacer pour récupérer les corps des martyrs et des blessés dans l’ouest de Khan Younis », a-t-il déclaré.

Jours sombres

Il semble qu’il y ait peu de chances que les combats s’améliorent dans un avenir proche.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi que les opérations militaires allaient non seulement se poursuivre, mais aussi s’étendre.

La majorité des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais enfermés dans deux villes, Deir el-Balah et Rafah, respectivement juste au nord et au sud de Khan Younis.

Environ 85 pour cent de la population du territoire a été déplacée et des milliers de personnes ont trouvé refuge dans des camps gérés par les Nations Unies dans des conditions sordides, où la maladie et la faim sévissent.

« Des jours très sombres s’annoncent alors que la situation empire d’heure en heure », a déclaré Mahmoud.