Les hôpitaux s’entraînent à réduire la mortalité maternelle

Ces simulations se concentrent sur des situations à haut risque qui ne se produisent pas souvent, comme un saignement post-partum sévère (hémorragie) ou une mère qui a des crises d’éclampsie (hypertension artérielle), explique Friedman. “Il est difficile de développer des compétences dans une situation d’urgence qui ne peut survenir que dans 1 % des cas, alors qu’un médecin ou une infirmière peut passer des années sans la rencontrer.”

La chance pour les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé d’acquérir de l’expérience avec les urgences obstétricales est encore plus faible dans les hôpitaux qui ont moins d’accouchements que l’Elmhurst très fréquenté, déclare l’expert en simulation obstétricale Shad Deering, MD, professeur d’OB / GYN, spécialiste en maternité- médecine fœtale, doyen associé au Baylor College of Medicine et directeur médical de la simulation au CHRISTUS Healthcare System.

“Si vous ne faites que 10 accouchements par mois et que le risque d’hémorragie post-partum est d’environ 5%, vous pouvez passer plusieurs mois à un an sans en avoir un”, explique Deering. “Les urgences obstétriques se produisent avec une fréquence suffisante pour que nous ayons vraiment besoin d’y être préparés – mais pas assez, en particulier dans les endroits à faible volume, pour que les équipes obtiennent la préparation dont elles ont besoin.”