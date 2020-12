Des camions et des avions-cargos remplis de la première de près de trois millions de doses de vaccin contre le coronavirus se sont répandus à travers le pays dimanche alors que les hôpitaux des 50 États se sont précipités pour mettre en place des sites d’injection et que leurs travailleurs anxieux suivaient chaque expédition heure par heure. L’effort d’inoculation, mis en branle après l’autorisation d’urgence du vaccin par la Food and Drug Administration vendredi soir, intervient alors que le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis approche les 300000. Le déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech est moins centralisé aux États-Unis que dans d’autres pays qui se précipitent pour le distribuer.

Dans tout le pays, selon le général Gustave F. Perna, chef de l’exploitation de l’effort fédéral pour développer un vaccin, 145 sites devraient recevoir le vaccin lundi, 425 mardi et 66 mercredi.

Les premiers vaccins contre le coronavirus de New York sont arrivés, selon un système hospitalier lundi matin, marquant un tournant dans la bataille contre une pandémie qui a profondément marqué l’État, tuant plus de 35000 personnes et affaiblissant gravement l’économie.

La majorité des premières injections devraient être administrées lundi à des agents de santé à haut risque. Dans de nombreux cas, cette première livraison limitée ne fournirait pas assez de doses pour inoculer tous les médecins, infirmières, agents de sécurité, réceptionnistes et autres travailleurs qui risquent d’être exposés au virus chaque jour. Parce que les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires, y compris des fièvres et des courbatures, les hôpitaux disent qu’ils échelonneront les calendriers de vaccination parmi les travailleurs.