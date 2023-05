Les hôpitaux ruraux de l’Î.-P.-É. sont les plus touchés par la pénurie de personnel en cas de pandémie

Les fermetures d’hôpitaux ont augmenté à l’Île-du-Prince-Édouard depuis le début de la pandémie, selon les données recueillies par CBC News.

C’est comme Santé Î.-P.-É. a annoncé avoir terminé un examen qui déterminera à quoi pourraient ressembler les services dans les régions rurales dans les années à venir.

CBC News a passé au peigne fin tous les avis de fermeture de services hospitaliers émis par la province au cours des trois dernières années.

Il a révélé que les hôpitaux ruraux sont les plus touchés par ces fermetures et qu’ils sont principalement concentrés dans deux hôpitaux : le Kings County Memorial Hospital (KCMH) à Montague et l’Alberton’s Western Hospital.

« Ce n’est pas une question de budget. Ce n’est pas une question de savoir si nous voulons fournir des services dans un domaine ou dans un autre », a déclaré le PDG de Santé Î.-P.-É., le Dr Michael Gardam.

« C’est simplement que si nous n’avons pas assez de personnel, nous ne pouvons pas faire fonctionner le service. »

Environ 83 % des fermetures survenues depuis 2020 ont été attribuées à des problèmes de personnel. Environ 76% de ceux-ci chevauchent les week-ends et les jours fériés.

« Cela confirme simplement que nous n’avons pas les ressources en ce moment pour fournir les services qu’on nous demande de fournir », a déclaré Barbara Brookins, présidente du PEI Nurses’ Union.

« Nous n’avons pas assez d’infirmières et on nous demande d’en faire de plus en plus, mais nous ne pouvons pas continuer à maintenir les services comme ils le font actuellement. »

Les fermetures ont explosé en 2022

Des fermetures ont eu lieu 31 jours par an en 2020, soit dans des centres d’urgence collaboratifs, soit dans des salles d’urgence. Cela représente environ 133 heures de services fermés.

En 2021, le nombre de jours concernés est tombé à 26 jours. Mais les heures où les services n’étaient pas proposés ont en fait bondi de près de 50 % pour atteindre 195 heures, car ils ont fermé plus tôt ou n’ont pas ouvert du tout.

Puis en 2022, les chiffres étaient 14 fois plus élevés que l’année précédente : 2 727 heures sur 293 jours.

Barbara Brookins est la présidente du PEI Nurses Union. Elle dit que ses membres sont frustrés et que certains choisissent de se déplacer au sein du système pour trouver plus de stabilité. (Laura Meader/CBC)

Bon nombre de ces fermetures sont liées à la disponibilité des médecins et des infirmières à travailler.

« Nous avons perdu un grand nombre de personnes pendant la pandémie, et l’année dernière, nous avions 33 retraités et cela [didn’t] reconnaître ceux qui sont partis à la fin de l’année », a déclaré Brookins.

« Cette année, je veux dire que nous avons près de 200 personnes éligibles à la retraite. Les postes sont donc vacants. Nous avons plus de 300 postes, ce qui représente 23% de nos membres manquants en ce moment. »

L’Île-du-Prince-Édouard est déjà sur la bonne voie pour dépasser les chiffres de l’an dernier en 2023. Du 1er janvier au 30 avril, les Insulaires ont connu environ 1 635 heures de fermeture.

Cela inclut la fermeture prolongée du Western Hospital Collaborative Emergency Center (CEC), qui était doté d’une infirmière et d’un ambulancier pendant 12 heures chaque soir, mais n’a pas ouvert ses portes depuis juillet dernier.

Cela signifie que les fermetures de services ont eu un impact sur tous les jours de l’année jusqu’à présent.

L’hôpital Souris a définitivement fermé ses urgences en 2006 en raison de la pénurie de médecins.

Chaque jour est une lutte, déclare le PDG de Santé Î.-P.-É.

Les résidents d’Alberton ont exprimé leur grande inquiétude quant à l’avenir de l’hôpital Western. C’est devenu un enjeu électoral ce printemps avec les quatre parties s’engageant à maintenir ouverts les hôpitaux ruraux.

Le PDG de Santé Î.-P.-É., Michael Gardam, affirme que le système de soins de santé de la province doit aller au-delà des modèles où il dépend d’un ou deux employés pour exploiter un service. (Nicola MacLeod/CBC)

Mais les doter en personnel est la tâche la plus difficile.

« Nous avons vraiment du mal à maintenir les services tous les jours et tout est lié à la dotation en personnel », a déclaré Gardam.

Alors que le CEC de nuit à l’hôpital Western est fermé depuis près de 10 mois sans aucune indication quant à sa réouverture, la salle d’urgence de jour fonctionne régulièrement de 8 h à 20 h.

Mais l’urgence a également fermé plus de 24 fois l’année dernière – et déjà 11 fois au cours des quatre premiers mois de 2023. Toutes les fermetures ont été attribuées à des pénuries de personnel ou à une surcapacité.

Brookins a déclaré que les ressources sont limitées dans les établissements ruraux comme l’hôpital Western, et que les infirmières sont souvent retirées de la salle d’urgence pour doter d’autres parties de l’hôpital, comme les unités d’hospitalisation.

« Dans beaucoup de nos lieux de travail, nous n’avons qu’une seule infirmière autorisée ou deux infirmières autorisées », a-t-elle déclaré.

« Donc, s’il en manque un, c’est 50% de votre personnel. Et s’il n’y en a qu’un et que cette personne manque, il vous manque tout votre personnel. »

Protéger le QEH et le PCH

De plus en plus d’Insulaires se retrouvent aux urgences parce qu’ils n’ont pas accès à un fournisseur de soins primaires.

Madelyn Medilo vit dans la région de Montague et est inscrite au registre des patients en attente d’un médecin. Elle a dû se rendre trois fois aux urgences du KCMH pour obtenir les soins dont elle avait besoin.

« C’est difficile, vraiment, parce que nous devons attendre. Nous sommes malades et nous avons besoin d’une réponse immédiate de leur part », a déclaré Medilo.

« J’espère juste qu’il y aura des changements parce que la santé est si importante. »

CBC a constaté que le KCMH n’avait jamais complètement fermé depuis 2020, mais son urgence a fermé tôt face à des pénuries de personnel ou à des épidémies de COVID-19. Gardam dit que c’est une urgence très fréquentée et que ses fermetures ont un impact sur la circulation à l’urgence de l’hôpital Queen Elizabeth. (Shane Hennessey/CBC)

Santé Î.-P.-É. est d’accord. Gardam a déclaré que l’accès aux soins primaires est le plus gros problème dans tout le système.

Santé Î.-P.-É. a terminé l’examen des services annoncé lors de la fermeture du CEC de l’hôpital Western.

Gardam a déclaré que les données montraient que de nombreuses personnes utilisant la salle d’urgence de Montague n’avaient pas de médecin de famille, mais celles de l’hôpital Western en avaient.

« Western est très petit avec une acuité inférieure à celle de KCMH… KCMH est celui qui m’inquiète le plus. »

Contrairement à l’hôpital Western, l’hôpital Kings County Memorial n’a jamais fermé toute la journée en raison du manque de personnel. Cependant, il limitait régulièrement ses urgences à des heures raccourcies.

Santé Î.-P.-É. a déclaré qu’il pourrait être contraint de fermer les urgences les fins de semaine cet été en raison d’une pénurie de médecins.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point les hôpitaux de Charlottetown et de Summerside étaient proches de voir ce genre de perturbations de service, Gardam a répondu que ce ne serait jamais une option.

« Ce serait mortel … nous devons protéger ces deux services d’urgence autant que possible. Nous allons donc apporter des modifications ailleurs afin de les protéger. »

Mais Gardam a déclaré que cela ne signifie pas que les répercussions causées par les fermetures d’hôpitaux ruraux ne se font pas sentir ailleurs.

Il a dit que l’hôpital de Montague est « très, très occupé » lorsqu’il fonctionne, et que les fermetures au KCMH signifient souvent une augmentation du trafic dans la salle d’urgence de Charlottetown.

Nous avons vraiment du mal à maintenir les services tous les jours — Dr Michael Gardam, PDG de Santé Î.-P.-É.

Le KCMH a fermé au début de 64 jours en 2022, y compris lors de trois épidémies distinctes de COVID-19.

Il a déjà fermé tôt 22 jours jusqu’à présent cette année, dont la moitié lors d’une épidémie.

Parce que certaines urgences et CEC fonctionnent davantage comme des unités de soins primaires que de véritables salles «d’urgence», Gardam a déclaré que leur fermeture ne signifie pas nécessairement que des vies sont en jeu.

« Je vais vous donner un exemple hypothétique : quelqu’un est impliqué dans un gros accident de voiture juste devant le CEC. Que le CEC soit ouvert ou non n’a aucune importance », a-t-il déclaré lors d’une interview en septembre dernier.

« Le CEC est essentiellement une clinique sans rendez-vous. Ce qu’ils pourraient faire, c’est fournir les premiers soins d’urgence, mais si nous avions un service d’ambulance bien financé et bien placé, ils feraient exactement la même chose pendant qu’ils se rendent en voiture. un centre plus grand. »

Gardam a déclaré que l’hôpital Western ne voyait pas le même trafic de patients que la salle d’urgence de Montague et que ses fermetures ne se faisaient pas sentir à l’hôpital Prince County de Summerside.

Les résultats de l’examen pourraient être publiés cet été

Le chef de la direction de Santé Î.-P.-É. a déclaré avoir vu une première ébauche de l’examen qui fournira l’orientation de la prestation de ses services dans les années à venir.

Gardam dit que les données de Santé Î.-P.-É. montrent que l’hôpital Western ne voit pas beaucoup de trafic et que de nombreux patients ont des médecins de famille. (Shane Hennessey/CBC)

« C’est certainement notre intention de fournir des services d’urgence à tous les Insulaires… à une distance raisonnable de l’endroit où ils habitent. En termes de garderions-nous exactement le même modèle que nous avons en ce moment, c’est ce que les données vont nous montrer, « , a déclaré Gardam.

« Si nous voulons avoir un service, nous devons avoir une résilience suffisante de ce service [so] qu’il ne va pas fermer parce que quelqu’un est parti en vacances. »

Gardam a déclaré qu’il n’avait pas de calendrier exact, mais les résultats de l’examen pourraient être « terminés et publiés » cet été.