Les hôpitaux rationnent toujours des masques médicaux N95 alors que les stocks gonflent

L’entrepôt de Mike Bowen à l’extérieur de Fort Worth, au Texas, était rempli de caisses de masques N95 de qualité médicale. Son entreprise, Prestige Ameritech, peut produire 1 million de masques tous les quatre jours, mais il n’a pas de commandes pour presque autant. Il a donc récemment obtenu l’approbation du gouvernement pour les exporter.

«Je me noie dans ces respirateurs», a déclaré Bowen.

Le même jour, à 1000 miles au nord, Mary Turner, une infirmière en soins intensifs COVID-19 dans un hôpital à l’extérieur de Minneapolis, a attaché le seul respirateur jetable N-95 attribué pour tout son quart de travail.

Avant la pandémie, Turner aurait jeté son masque et en a attrapé un nouveau après chaque patient pour empêcher la propagation de la maladie. Mais ce jour-là, elle portera ce masque d’une personne infectée à l’autre parce que les N95 – ils filtrent 95% des particules infectieuses – seraient en pénurie depuis mars dernier.

L’employeur de Turner, North Memorial Health, a déclaré dans un communiqué que les approvisionnements se sont stabilisés, mais que l’entreprise limite encore l’utilisation parce que «nous devons garder à l’esprit cet approvisionnement» pour assurer la sécurité de tous.

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs millions de masques N95 sortent des usines américaines et se dirigent vers le stockage. Pourtant, les médecins et les infirmières comme Turner disent qu’il n’y en a toujours pas assez dans les «salles de soins intensifs avec de l’oxygène à haut débit et des germes COVID partout».

Bien que les problèmes d’offre et de demande concernant les respirateurs N95 soient bien documentés, jusqu’à présent, les raisons de cet écart n’étaient pas claires.

La panne logistique est enracinée dans les échecs du gouvernement fédéral au cours de la dernière année pour coordonner les chaînes d’approvisionnement et fournir aux hôpitaux des règles claires sur la façon de gérer leur équipement médical.

Les courriels internes du gouvernement obtenus par l’Associated Press montrent qu’il y a eu des décisions délibérées de retenir des informations vitales sur les nouveaux fabricants de masques et leur disponibilité. Des données commerciales exclusives et des entretiens avec des fabricants, des responsables des achats d’hôpitaux et des travailleurs médicaux de première ligne révèlent une rupture de communication – pas une véritable pénurie – qui prive les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux et d’autres personnes risquant d’être exposées au COVID-19 d’une protection de premier ordre.

Avant la pandémie, les fournisseurs de soins médicaux suivaient les directives du fabricant et du gouvernement qui exigeaient que les N95 soient jetés après chaque utilisation, en grande partie pour protéger les médecins et les infirmières contre les maladies infectieuses. Comme les N95 étaient à court, les Centers for Disease Control and Prevention ont modifié ces directives pour permettre une utilisation prolongée et une réutilisation uniquement si les fournitures sont «épuisées», un terme laissé indéfini.

Les hôpitaux ont répondu de diverses manières, a constaté l’AP. Certains sont revenus aux protocoles N95 pré-COVID-19, à usage unique par patient, mais la plupart distribuent un masque par jour ou moins à chaque employé. De nombreux responsables des achats d’hôpitaux disent qu’ils s’appuient sur les directives du CDC pour les fournitures épuisées, même si leurs propres stocks sont solides.

Chester «Trey» Moeller, une personne nommée politique qui a occupé le poste de chef de cabinet adjoint du CDC jusqu’à l’investiture du président Joe Biden le mois dernier, a déclaré que les efforts visant à augmenter la production de masques aux États-Unis avaient été couronnés de succès, mais qu’il y a eu depuis une rupture fédérale pour connecter ceux qui en ont besoin. avec cette nouvelle offre.

«Nous forçons notre secteur de la santé à réutiliser des N95 désinfectés ou, pire encore, à en porter un N95 toute la journée», a-t-il déclaré.

Avant que la pandémie ne déchire les États-Unis, la demande de masques N95 était de 1,7 milliard par an, dont 80% destinés à des utilisations industrielles et 20% à des fins médicales, selon des groupes commerciaux. En 2021, la demande de masques N95 à usage médical est estimée par des sources industrielles à 5,7 milliards.

Avec l’augmentation de la demande et les incitations du gouvernement fédéral, les fabricants américains sont intervenus. La société de Bowen, Prestige Ameritech, a augmenté la production de 75 000 respirateurs N95 par mois à près de 10 millions pendant la pandémie de COVID-19.

Pourtant, de nombreux hôpitaux construisent leurs stocks par crainte d’une future augmentation et limitent le nombre donné directement aux travailleurs de la santé.

L’AP s’est entretenu avec une douzaine d’agents d’approvisionnement qui achètent des fournitures pour plus de 300 hôpitaux à travers les États-Unis. Tous ont déclaré qu’ils avaient suffisamment de N95 maintenant, entre deux et 12 mois, en stock.

Même ainsi, tous ces systèmes hospitaliers sauf deux limitent leurs médecins, infirmières et autres travailleurs à un masque par jour, voire un par semaine. Certains disent qu’ils attendent que l’offre augmente encore plus, tandis que d’autres disent qu’ils ne prévoient jamais de revenir à une utilisation antérieure au COVID-19.

Dean Weber, vice-président de la gestion de la chaîne d’approvisionnement d’entreprise pour Sioux Falls, Dakota du Sud, Sanford Health, a déclaré que les directives d’un N95 par patient avaient été établies avec l’aide des fabricants.

«Vous savez, les fabricants de masques vendent des masques», a déclaré Weber. Il a dit qu’il donnait la priorité à la sécurité plutôt qu’au coût, mais il ne croyait pas que ces respirateurs devaient être jetés après chaque utilisation. «Nous étions tous, en fait, vous savez, simplement amoureux d’un N95.

Mais John Wright, vice-président des chaînes d’approvisionnement pour Intermountain Healthcare, basé à Salt Lake City, affirme que réutiliser les masques ou les porter plus longtemps «ne serait pas approprié» une fois qu’ils ont suffisamment de fournitures. Il espère que ses 23 hôpitaux et des centaines de cliniques seront de retour à usage unique d’ici deux semaines.

___

Alors que le coronavirus se propageait au printemps et en été, la demande de masques N95 a atteint des niveaux sans précédent et les respirateurs ont disparu des stocks et des étagères des distributeurs. Les hôpitaux et les distributeurs ont cherché à l’étranger pour combler le besoin.

En mars 2020, seuls six conteneurs d’expédition sont arrivés aux États-Unis avec des N95 à l’intérieur, et presque tous ces masques étaient à usage industriel et non médical. En septembre 2020, les commandes avaient grimpé en flèche – en un mois, près de 3000 conteneurs d’expédition de N95 sont arrivés dans les ports américains, presque entièrement de qualité médicale.

Les responsables fédéraux considéraient la dépendance à l’égard des importations comme un problème de sécurité et se sont efforcés de stimuler l’offre intérieure.L’agence fédérale qui supervise les fabricants de N95, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, a approuvé 94 nouvelles marques, dont 19 nouveaux fabricants nationaux, selon le rapport interne. e-mails du gouvernement.

Au cours de l’automne et de l’hiver, ces producteurs nationaux ont embauché des milliers d’employés et investi des millions de dollars dans des fournitures pour fabriquer des masques,

Alors que la production américaine a augmenté pendant l’automne et l’hiver, les importations ont plongé. Les données sur les expéditions maintenues par ImportGenius et Panjiva Inc., des services qui suivent indépendamment le commerce mondial, montrent que les arrivées ont fortement chuté à environ 150 en janvier 2021.

À Shanghai, Cameron Johnson, consultant commercial au sein de la société de recrutement Tidalwave Solutions et membre adjoint de la faculté de commerce de l’Université de New York, déclare que «le fond est tombé du marché des masques».

Mais le gouvernement américain n’a pas réussi à relier les acheteurs à l’offre croissante. Maintenant, certains de ces fabricants basés aux États-Unis font face à des pertes financières importantes, à des licenciements potentiels et à des faillites.

En décembre, Moeller, nommé par le président Donald Trump, est devenu frustré alors qu’il travaillait dans le bureau du directeur du CDC, le Dr Robert Redfield.

« (NIOSH) avait approuvé près de 20 fabricants américains pour fabriquer des masques N95, mais n’avait publié aucune directive ou avis sur ce qui est finalement plus de 100 millions de capacité de fabrication de masques N95 par mois qui ne sont plus vendus », a déclaré Moeller à l’AP.

La Food and Drug Administration surveillait les chaînes d’approvisionnement N95 et a reçu 80 millions de dollars en fonds d’urgence pour la pandémie «pour prévenir, se préparer et répondre au coronavirus». Sur ce montant, environ 38 millions de dollars étaient destinés aux efforts liés au suivi des pénuries de produits médicaux.

Mais l’agence n’a toujours pas résolu le problème. «Un bon nombre de nouvelles approbations NIOSH (masque) ont été accordées», a déclaré Suzanne Schwartz, directrice du bureau des partenariats stratégiques et de l’innovation technologique de la FDA. «Pourtant, l’accès à ces nouveaux fabricants, il semble y avoir un obstacle. La FDA … essaie d’identifier ce blocage. »

Schwartz a déclaré que l’agence travaillait avec l’équipe d’intervention en cas de pandémie du président Joe Biden et le secteur des soins de santé pour trouver des réponses.

Les courriels internes montrent que Moeller a alerté en décembre le directeur du NIOSH, le Dr John Howard, sur la capacité de fabrication US N95 inutilisée.

Dans un e-mail du 22 décembre, Howard a reconnu qu’il entendait toujours parler de pénuries: « Apparemment, une importante capacité de production nationale est inutilisée en raison du manque de commandes et nous avons essayé de remédier à cette déconnexion fournisseur / acheteur. »

Quelques semaines plus tard, à titre de remède suggéré, Howard a déclaré que la liste des fabricants nationaux de N95 avait maintenant été publiée pour les acheteurs potentiels. Mais la liste apparaît à la page 3 d’un obscur bulletin publié par un toxicologue de l’Université de Cincinnati, après une chronique satirique sur les «chauffe-mentons» ou les masques chirurgicaux mal portés.

NIOSH ne faisait pas activement la promotion des nouveaux fabricants de masques, a écrit Howard, disant que «pour éviter la perception d’un traitement inéquitable et en raison du paysage de production dynamique, nous n’avons pas publié d’informations sur notre site Web concernant la disponibilité des respirateurs.

Howard, par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’agence, a refusé une demande d’interview. Dans un communiqué, NIOSH a également reconnu qu’une «rupture de l’offre et de la demande» existe et a déclaré qu’il travaillait avec la FEMA et d’autres agences fédérales, ainsi qu’avec des plateformes de vente en ligne comme Amazon.com Inc., pour mieux connecter les acheteurs aux producteurs de masques fabriqués aux États-Unis. .

« Comment cela pourrait-il se produire? Vous avez un besoin évident et vous disposez d’un formidable moteur d’approvisionnement », a déclaré Tony Uphoff, président et chef de la direction de Thomas, une plate-forme en ligne pour l’approvisionnement de produits. Uphoff a déclaré que pendant des décennies, le marché du N95 était stable, de sorte que lorsque le virus a bouleversé la chaîne d’approvisionnement, les responsables des achats n’étaient pas préparés à réagir.

___

Pendant ce temps, les États-Unis se trouvent dans un paradoxe. Plus les N95 sont rationnés pour atténuer une pénurie perçue, moins les masques atteignent réellement les lignes de front.

Les N95 figurent toujours sur la liste des pénuries de la FDA, en partie à cause des rapports de médecins et d’infirmières qui disent qu’ils n’en ont toujours pas assez. L’American Hospital Association affirme également qu’il y a une pénurie de N95, citant la demande mondiale. Mais la liste de pénurie gouvernementale incite les distributeurs à limiter le nombre de masques qu’ils peuvent vendre à chaque hôpital.

«Le concept est similaire à celui de l’arrêt des échanges à Wall Street», a déclaré David Hargraves, vice-président senior de la chaîne d’approvisionnement de Premier, une organisation d’achat groupée qui aide à acheter des équipements et des fournitures pour des milliers d’hôpitaux à travers les États-Unis. allocation en place pour empêcher les gens de thésauriser et de suracheter, aggravant ainsi la situation de pénurie. »

Mais sans directives claires, les hôpitaux doivent prendre leurs propres décisions.

Certains responsables des achats répugnent à faire confiance aux masques de fournisseurs inconnus. D’autres rechignent aux fabricants nationaux approuvés par le gouvernement fédéral, dont certains facturent plus que les fabricants internationaux. Et l’ajout de nouveaux produits dans l’inventaire d’un hôpital peut être délicat: chaque travailleur de la santé doit être testé avant d’utiliser une nouvelle marque.

«Il n’est pas facile de passer d’une marque à une autre», a déclaré Katie Dean, directrice de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé chez Stanford Health Care en Californie, où ils utilisent de nouveau un masque N95 par patient, au besoin.

Le Dr Robert Hancock, médecin des urgences et président du Texas College of Emergency Room Physicians, a déclaré que les hôpitaux prenaient des risques en continuant à rationner des N95, même lorsqu’ils en avaient assez. Il a dit que certains médecins lui ont dit qu’ils recevaient un masque N95 tous les cinq à sept jours.

«Tous les N95 actuellement disponibles ont été conçus pour être portés une seule fois. Ils n’ont jamais été conçus pour être réutilisés », a déclaré Hancock. «Les hôpitaux devront fournir des données concrètes pour confirmer qu’un masque conçu pour un usage unique peut être utilisé à plusieurs reprises s’il existe d’autres masques disponibles. C’était une chose quand nous n’avions pas le choix. Mais vous ne pouvez pas simplement dire que quelque chose fonctionne parce que cela vous favorise financièrement.

___

La rédactrice médicale d’AP Linda A. Johnson à Fairless Hills, en Pennsylvanie, et l’écrivain d’AP Allen Breed à Raleigh, en Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.

___

Pour contacter l’équipe d’enquête d’AP, envoyez un e-mail à [email protected] Suivez les journalistes @jhdearen @mendozamartha @julietlinderman