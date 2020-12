Je suis un travailleur du NHS, que se passe-t-il maintenant?

De nombreux travailleurs du NHS avaient déjà des rendez-vous pour la vaccination avant le changement de stratégie.

Les prestataires du NHS ont déclaré que ces rendez-vous seraient désormais revus et que seuls les plus à risque seraient encore vaccinés.

Cependant, s’il reste des vaccins qui doivent être épuisés après la vaccination des résidents des foyers de soins, du personnel et des plus de 80 ans, les travailleurs du NHS seront les suivants.

Puis-je obtenir le jab de mon médecin généraliste?

Les médecins généralistes et autres membres du personnel de soins primaires sont également mis en attente pour commencer à administrer le vaccin. Un petit nombre de réseaux de soins primaires dirigés par des médecins généralistes commenceront à vacciner les personnes à partir du 14 décembre, et d’autres pratiques se joindront progressivement en décembre et dans les mois à venir.

Des centres de vaccination de masse capables de traiter un grand nombre de patients seront installés dans les sites sportifs et les centres de conférence lorsque de grandes quantités de vaccins seront disponibles.

En quoi consiste le vaccin?

Le vaccin est généralement administré par une simple injection dans l’épaule. Les gens devront attendre un court instant après leurs injections pour vérifier qu’il n’y a pas d’effets secondaires immédiats.

Toutes les personnes vaccinées seront rappelées pour un rappel 21 jours plus tard.

La plupart des personnes vaccinées dans les essais n’ont éprouvé que des effets secondaires bénins, tels que des douleurs au site d’injection, des douleurs musculaires et une température élevée, qui disparaissent après un jour ou deux.