Les vaccinations ont également commencé le 8 décembre au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Les premières vaccinations contre le Covid-19 en Écosse étaient en cours au Western General Hospital d’Édimbourg. Le Western General est l’un des 23 sites en Écosse qui serviront de centres de vaccination pour les groupes prioritaires.

La première personne à recevoir le vaccin en Irlande du Nord était une infirmière de 28 ans de Dundrum, dans le comté de Down.

Qui recevra les coups en premier?

Les personnes âgées de plus de 80 ans, les travailleurs des foyers de soins et le personnel de première ligne du NHS seront ciblés en premier, à commencer par ce que le secrétaire à la Santé a surnommé «V-Day».

Toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques « importantes » ne recevra pas le vaccin à son moment, après que deux membres du personnel du NHS ont eu une réaction allergique au vaccin mardi.

La paire se rétablit bien et l’avertissement de précaution adressé aux NHS Trusts par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé est courant pour les nouveaux vaccins, selon le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS en Angleterre.

Après les maisons de soins, le Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) a recommandé que la population soit vaccinée par groupes de cinq ans en commençant par les plus de 75 ans.

Le JCVI a également déclaré que les travailleurs clés seront prioritaires dans la deuxième phase du déploiement du vaccin. Par conséquent, les travailleurs des transports, les premiers intervenants et les enseignants seront parmi les premiers à recevoir le coup après les plus vulnérables.

Sir Simon a déclaré que l’essentiel du programme de vaccination se déroulerait de janvier à avril de l’année prochaine.

Au départ, le gouvernement espérait vacciner les résidents et le personnel des foyers de soins, ainsi que les plus de 80 ans.

Mais lorsque le jab Pfizer a remporté la course pour être le premier vaccin approuvé, l’accent a été mis sur les travailleurs du NHS, car on pensait qu’il serait trop difficile de distribuer le vaccin, qui doit être maintenu à environ -103F (-75C), pour les foyers de soins.

Cependant, les problèmes d’approvisionnement ont forcé une autre réflexion et les résidents et le personnel des foyers de soins seront désormais ciblés en premier, les fournisseurs du NHS travaillant avec l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour trouver un moyen sûr d’administrer des doses.

Le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI) a recommandé que le vaccin soit une priorité pour les personnes âgées et les agents de santé.

Expliquant les priorités pour savoir qui recevra le vaccin, le président du JCVI, le professeur Wei Shen Lim, a déclaré: «Les vaccins sont proposés pour protéger les personnes les plus à risque de mourir de Covid-19, ainsi que pour protéger les services de santé et les services sociaux, car ce faisant, nous protégeons également des vies. «

Le NHS a promis que la Grande-Bretagne recevra jusqu’à quatre millions de doses du vaccin Pfizer avant la fin de 2020. Cela fait suite à des inquiétudes selon lesquelles une grande partie du public passerait à côté pendant la première vague de vaccination en raison de l’approvisionnement limité.

Les prochaines doses de vaccin arriveront la semaine prochaine, a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

« La prochaine arrivée prévue aura lieu la semaine prochaine et les chiffres dépendent de la rapidité avec laquelle Pfizer peut le fabriquer »,

«Il est fabriqué en Belgique et, évidemment, dans tout le Royaume-Uni, le travail consiste à être en mesure de faire les vaccinations aussi rapidement que le fabricant peut le créer, nous avons donc tous travaillé en étroite collaboration, le gouvernement britannique, qui a acheté le vaccin et le faire livrer dans le pays, puis au NHS dans les quatre pays du Royaume-Uni. «

Lire la suite: Comment le Royaume-Uni fera passer le vaccin Covid de Pfizer de l’usine au patient