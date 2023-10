Les hôpitaux publics de la ville de New York proposeront des soins d’avortement via la télésanté

Les hôpitaux publics de la ville de New York proposeront désormais des soins d’avortement par télésanté, ce qui les placera parmi les premiers systèmes de santé publique aux États-Unis à le faire.

Le maire de la ville, Eric Adams, a annoncé lundi que les prescriptions de pilules abortives seraient désormais disponibles par téléphone ou en ligne, ajoutant que cet accès pouvait se faire « dans le confort de votre maison ».

Grâce à cette décision, les résidents de la ville de New York pourront désormais contacter des professionnels de la santé pour obtenir ces prescriptions, s’appuyant sur les législations précédentes visant à protéger le droit à l’avortement à New York.

« Si vous êtes cliniquement éligible, ce prestataire pourra vous prescrire des médicaments abortifs qui seront livrés à votre adresse à New York en quelques jours », Adams a dit lors de l’annonce de lundi.

« Nous ne resterons pas les bras croisés alors que ces attaques se poursuivent et que l’extrême droite cherche à priver nos citoyens de leurs droits fondamentaux », a ajouté Adams, faisant référence aux restrictions à l’avortement légiférées dans tout le pays.

Les organisations de défense du droit à l’avortement ont célébré l’annonce de lundi comme une étape essentielle pour protéger les droits reproductifs.

« Aujourd’hui marque une victoire historique pour l’accès à l’avortement à New York », a déclaré Wendy Stark, présidente et directrice générale de Planned Parenthood of Greater New York.

« Lorsque nous rendons les soins d’avortement plus accessibles, nous donnons aux individus les moyens de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, leur famille et leur avenir », a ajouté Stark.

L’accès élargi aux soins d’avortement intervient après l’élimination par la Cour suprême l’année dernière du droit fédéral à l’avortement établi par Roe contre Wade.

Depuis lors, au moins 20 États ont adopté des restrictions sur l’avortement, rapporte le New York Times.

Quatorze États, principalement dans le sud, ont décrété une interdiction totale de cette procédure médicale.

Les tribunaux américains ont également limité l’accès aux médicaments abortifs. En août, une cour d’appel américaine a statué que la mifépristone, une pilule abortive, devait être réglementée selon des règles établies avant 2016.

En août 2022, Adams législation signée protéger le droit à l’avortement à New York après la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v Wade.

Les mesures signées par Adams – six au total – ont également rendu les médicaments abortifs gratuits dans toutes les cliniques du département de la santé et de l’hygiène mentale de New York.

La législature de l’État de New York a également adopté une législation protégeant les professionnels de la santé de l’État qui fournissent des pilules abortives aux patientes dans les endroits où cette procédure est interdite. le New York Times a rapporté.

D’autres villes dirigées par les démocrates et États ont adopté des mesures similaires protégeant les droits reproductifs.

En janvier, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a signé une loi élargissant l’accès à l’avortement en autorisant davantage de praticiens à pratiquer la procédure médicale et en exigeant que les agences de l’État couvrent la procédure, a rapporté le journal télévisé. WTTW rapporté.