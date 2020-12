Nommés d’après des médecins turcs bien connus décédés de la maladie, les hôpitaux sont situés à proximité des aéroports pour permettre un accès facile aux patients de toute la Turquie et sont construits selon des spécifications similaires, chacun avec 1008 lits, 16 salles d’opération, des unités de dialyse et salles pour les femmes enceintes infectées. les femmes et les bébés.

Le gouvernement d’Erdogan a institué des couvre-feux nocturnes et des écluses le week-end pour essayer de ralentir la vague, et a également annoncé un verrouillage de quatre jours à partir du réveillon du Nouvel An. Les restaurants ne peuvent servir que des plats à emporter, tandis que certaines entreprises, comme les coiffeurs, ont des horaires limités. Les enfants et les personnes âgées ne sont pas autorisés à utiliser les transports publics.