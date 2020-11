Les hôpitaux pourraient être débordés sans le nouveau système de niveaux Covid, prévient Gove les rebelles conservateurs

Chaque hôpital d’Angleterre pourrait être submergé de cas de coronavirus si de nouvelles restrictions de niveau ne sont pas introduites, a averti Michael Gove, alors qu’il cherche à réprimer une rébellion d’arrière-ban conservateur contre les mesures.

Le ministre du Cabinet Office, écrivant dans Les temps, a exhorté les députés à “assumer la responsabilité des décisions difficiles” pour freiner la propagation du Covid-19, au milieu de la colère de certains conservateurs face à des restrictions strictes dans une grande partie de l’Angleterre.

Seules l’île de Wight, les Cornouailles et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers, tandis que de vastes étendues des Midlands, du nord-est et du nord-ouest sont dans le niveau 3 le plus restrictif.

Au total, 99% de l’Angleterre entreront dans les rangs 2 ou 3, avec des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et une interdiction pour les ménages de se mélanger à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé mercredi.

Boris Johnson fait face à une confrontation aux Communes avec ses propres députés lorsqu’ils voteront sur les mesures la semaine prochaine, ce qui pourrait le laisser dépendant du soutien des travaillistes pour les faire approuver.

Le Premier ministre a reconnu vendredi que les gens se sentaient “frustrés”, en particulier dans les zones à faible taux d’infection qui font désormais face à des restrictions plus strictes qu’avant le verrouillage.

Regardez plus

Cela survient alors que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 dans quatre régions du NHS d’Angleterre a atteint des totaux plus élevés ce mois-ci qu’au cours du premier pic, avec des chiffres dans le sud-ouest et le nord-est et dans le Yorkshire toujours supérieurs à ceux observés au printemps.

Les dernières données du tableau de bord du coronavirus du gouvernement montrent qu’il y avait 938 patients Covid-19 à l’hôpital dans le sud-ouest jeudi, en légère baisse par rapport à un sommet de 968 mardi mais supérieur au pic printanier de 840 le 14 avril.

Les hôpitaux du nord-est et du Yorkshire ont enregistré un sommet de 3400 patients atteints de Covid-19 le 16 novembre, qui était tombé à 2925 jeudi, mais est toujours supérieur au sommet du printemps de 2567 le 9 avril.