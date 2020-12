Avec une marée montante de patients Covid-19 menaçant de submerger les hôpitaux, les responsables de la santé publique à travers les États-Unis cherchent une soupape de sécurité que le Nord-Est a utilisée au printemps: emprunter des lits dans les hôpitaux pour enfants pour soigner les adultes.

Les hospitalisations aux États-Unis ont atteint un niveau record de 104600, selon le Projet de suivi Covid, et la nation a établi un record la semaine dernière pour le plus grand nombre de décès sur une période de sept jours.

«Alors que l’automne est entré en jeu et que la deuxième vague a frappé, je pense que nous voyons beaucoup plus de cela se produire maintenant», a déclaré Amy Knight, présidente de l’Association des hôpitaux pour enfants, un groupe national représentant plus de 200 établissements américains.

Il est rare que les hôpitaux pour enfants américains admettent des patients adultes ou assouplissent leurs critères d’admission, donc le fait que cela soit fait maintenant témoigne de la gravité de la crise, selon le Dr Peter Jay Hotez, professeur de pédiatrie et de virologie moléculaire et de microbiologie. au Baylor College of Medicine et co-directeur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development.