Les hôpitaux locaux trouvent des moyens de maintenir les soins aux patients malgré la pénurie de médecins – Shaw Local

Au cours des deux dernières années, le nombre de patients que le Dr Daniel Armbrust voit chaque jour a considérablement augmenté.

Au milieu de la «triple épidémie» saisonnière du coronavirus, de la grippe et du virus respiratoire syncytial, connu sous le nom de RSV, Armbrust a déclaré qu’il avait été réservé avec des patients tous les jours pendant des mois.

De nombreux nouveaux patients qui souhaitent voir Armbrust, médecin de famille du Groupe régional de médecine du Nord-Ouest à Genève, doivent attendre environ un mois pour entrer. Les médecins qui ont été avec la pratique plus longtemps que lui ont des temps d’attente encore plus longs pour voir de nouveaux malades, dit-il.

“Cela a été une saison virale très difficile depuis octobre, donc cela a également augmenté notre volume”, a-t-il déclaré. “Cela nous a permis d’être plus efficaces avec notre temps avec les patients. Nous réservons des créneaux le jour même pour les visites aiguës, et ma clinique se remplit tous les jours. »

Ce n’est pas seulement là. Dans tout le nord de l’Illinois, les résidents ont peut-être remarqué qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir un rendez-vous pour voir leurs médecins de soins primaires, qui sont définis comme des médecins de médecine interne, des médecins de famille et des pédiatres.

UNE pénurie nationale de médecins – en fonction de divers facteurs, dont le lieu et le type de soins – a entraîné des temps d’attente plus longs pour être vu à la fois dans les cabinets de médecins et dans les salles d’urgence des hôpitaux. Et cela pourrait empirer dans les années à venir.

Selon le Association médicale américaine, une étude récente de l’Association of American Medical Colleges prévoit que d’ici 2034, il pourrait y avoir une pénurie de 17 800 à 48 000 médecins de soins primaires et une pénurie de 21 000 à 77 100 médecins spécialistes à l’échelle nationale.

Le Dr Jonathan Song, vice-président et médecin-chef du Northwestern Medicine Delnor Hospital à Genève, a déclaré que l’une des raisons de la pénurie est que les gens vivent plus longtemps, ce qui augmente la demande de médecins.

Une autre raison? Le stress associé au travail, qui a poussé plus de médecins à quitter le domaine.

“Le niveau de stress des médecins est très élevé, et en ajoutant l’impact du COVID, cela a conduit à l’épuisement professionnel des médecins”, a déclaré Song. « Un taux de mortalité concentré et élevé observé par les médecins pendant la pandémie peut laisser des cicatrices émotionnelles difficiles à oublier. Le taux de suicide [among doctors] ont augmenté, tout comme les préretraites.

Song a également souligné le processus souvent exténuant de passer par l’école de médecine, suivi de programmes de résidence parfois longs.

« C’est cet investissement de temps qui va dans la scolarisation. Si vous alliez à l’école de médecine, vous auriez presque 30 ans avant de recevoir un chèque de paie », a-t-il déclaré. « Vous obtenez votre diplôme avec un prêt à six chiffres. Certes, il faut se lancer en médecine pour toutes les bonnes raisons, pas seulement pour des raisons financières. Toutes ces choses contribuent à un déclin.

Carla Cavallin (assise), qui en est à sa deuxième année dans le programme de résidence du Northwestern Medicine Delnor Hospital, travaille dans une chambre de patient de la clinique du programme avec (de gauche à droite) la directrice du programme de résidence Natalie Choi, les résidents Ameel Chaudhary, Trevor Gohl et Ischel Kelso le jeudi 15 décembre 2022 à Genève. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

À Delnor, Song a déclaré qu’en plus des médecins de soins primaires, ils ressentent également les effets de la pénurie aux urgences. Ils trouvent différentes façons d’atténuer le problème afin que les patients soient vus plus tôt, a déclaré Song.

“Les patients attendent une période prolongée, mais c’est partout”, a-t-il déclaré. « Nous demandons à nos médecins sortants de rester une heure plus tard et à nos nouveaux médecins d’arriver une heure plus tôt. Et nous avons des fournisseurs de niveau intermédiaire [such as nurse practitioners and physician’s assistants] dans la zone de triage qui peut commander des analyses de laboratoire ou d’imagerie plutôt que de faire attendre les patients jusqu’à ce qu’ils soient vus [by a doctor]. Cela réduira les temps d’attente. »

Le Dr Jeremy Silver, directeur médical du service des urgences du Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital à DeKalb, a déclaré que la pénurie de soins primaires pourrait affecter le nombre croissant de cas de grippe et de COVID-19 cette saison. Il a dit que c’est malheureusement un problème qui n’est pas nouveau.

“Tout le monde a ce problème”, a déclaré Silver. “[Kishwaukee Hospital] est unique en ce que Kish a fait tout son possible pour créer de l’espace physique, et c’est l’une des valeurs aberrantes dont je suis conscient qui manque en fait d’espace – et probablement pertinent pour le personnel infirmier – fait aussi bien que prévu .

« C’est la limitation physique à laquelle nous sommes confrontés. J’ai été assez impressionné par ce que nous avons utilisé dans le plan existant pour aider. Les urgences de Kishwaukee ont également récemment fait l’objet de mises à niveau. Vous ne pouvez pas en avoir assez.

L’hôpital de Kishwaukee a commencé en mars une rénovation de 12 millions de dollars de son service d’urgence, ajoutant une nouvelle baie d’ambulance et plus de salles de traumatologie pour répondre aux besoins croissants de ses patients.

Mais il y a lieu d’être optimiste. Song a déclaré que les candidatures aux facultés de médecine ont en fait augmenté pendant la pandémie. Cela conduira à plus de médecins entrant dans la profession dans les prochaines années. L’une des façons dont Delnor travaille pour recruter plus de médecins dans la région est le programme de résidence en médecine familiale de Northwestern Medicine.

« Nous entretenons d’excellentes relations avec les jeunes médecins en formation et nous allons former huit résidents qui, nous l’espérons, aideront nos communautés », a-t-il déclaré. “Certains d’entre eux viennent de différents États, il y a donc un effort concerté pour les garder ici.”

Armbrust a également souligné le programme de résidence en médecine familiale de Northwestern, qui, selon lui, a été utile pour remédier à la pénurie de médecins de soins primaires.

“Northwestern met l’accent sur les soins primaires, et ils essaient de faire venir plus de médecins de soins primaires”, a-t-il déclaré. « Nous sommes l’épine dorsale des soins de santé, et notre population augmente à mesure que l’espérance de vie augmente et que nous voyons plus de patients. La médecine familiale rend humble parce que vous êtes le touche-à-tout, et nous devons en savoir un peu sur tout.

Mais si les patients reçoivent un diagnostic de maladie grave, comme le cancer, ils n’auront pas à attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous avec un oncologue.

« Pour les patients gravement malades, ils pourront être vus plus tôt. Cela arrive souvent. Nous priorisons nos patients en fonction de la gravité de la maladie », a-t-il déclaré.

Northwestern Medicine a également mis en place un programme de bien-être pour les médecins dans l’espoir de garder le personnel déjà en place, a déclaré Song.

“Les médecins sont stressés, nous devons donc régler ce problème maintenant”, a-t-il déclaré. «Northwestern Medicine a nommé un directeur du bien-être dont le travail consiste à aider à réduire l’anxiété et les facteurs de stress vécus par les médecins. Il y a un exécutif dédié pour s’attaquer à ces problèmes, ainsi que des forums, des conseils et un programme de sensibilisation entre pairs. Nous voulons nous assurer de conserver les médecins que nous avons actuellement. Il ne s’agit pas seulement de recruter, mais d’aider à fidéliser.

Sue Hovanes de Joliet est frustrée de ne pas pouvoir consulter des spécialistes et passer certains tests sans attendre longtemps entre les rendez-vous.

Hovanes a déclaré qu’elle avait récemment – et finalement – reçu un diagnostic de nerf pincé dans la région lombaire après avoir lutté contre la douleur pendant six ans.

Cependant, il a fallu trois semaines pour voir un spécialiste en orthopédie pour le premier rendez-vous et encore trois semaines pour le second, a-t-elle déclaré. Le test d’électromyographie qui a trouvé le nerf pincé était plus facile à programmer, a-t-elle déclaré.

Mais maintenant, Hovanes, qui se rend dans une clinique de la douleur, a besoin d’un ajustement dans son traitement. Elle a donc pris le premier rendez-vous disponible : le 18 janvier. Entre-temps, Hovanes a des douleurs qui la font tomber à genoux, a-t-elle dit.

“Je vais voir ma primaire demain et voir si j’ai d’autres options”, a déclaré Hovanes.

Hovanes a un deuxième souci. Il y a deux semaines, elle a passé sa mammographie annuelle et on lui a dit qu’elle avait besoin de plus de tests : une mammographie diagnostique et une échographie. Mais Hovanes ne peut être vu qu’après les vacances, a-t-elle déclaré.

“Alors en attendant, je vais, ‘Génial. Qu’est-ce qui ne va pas?’ », a déclaré Hovanes.

Le département de la santé du comté de Will a déclaré dans une déclaration écrite qu’il était au courant, de manière anecdotique, de la pénurie de médecins, mais qu’il n’avait aucun moyen de fournir des informations spécifiques.

Le département de la santé a déclaré qu’il ne suivait pas les chiffres dans les classes de finissants des facultés de médecine, il est donc difficile de dire ce qui pourrait “arriver dans le pipeline”.

«Bien que notre ratio médecin-population ait traditionnellement été un peu faible dans le comté de Will et que nous ne puissions pas parler au nom des hôpitaux ou des prestataires de soins de la région, nous ne rencontrons actuellement aucun problème de dotation en personnel médical dans notre centre de santé communautaire du comté de Will, », a déclaré le département de la santé du comté de Will dans un communiqué écrit.

Le sénateur américain Dick Durbin, D-Illinois, a obtenu plus tôt cette année 1 milliard de dollars pour le National Health Service Corps dans le cadre du plan de sauvetage américain pour des bourses et des remboursements de prêts visant à recruter plus de médecins, de médecins et de prestataires de santé comportementale pour les zones mal desservies.

En janvier, Durbin a envoyé un lettre aux prestataires de soins de santé, aux cliniques et aux hôpitaux de l’Illinois, ainsi qu’aux écoles de médecine, d’infirmières et de dentisterie, les exhortant à encourager les travailleurs de la santé à profiter des bourses du National Health Service Crops and Nurse Corps offrant le remboursement des prêts.

Malgré les temps d’attente parfois plus longs pour les rendez-vous, Song a réitéré l’importance des médecins de soins primaires et a exhorté les patients à se tenir au courant de leurs examens annuels.

“Les soins primaires sont votre pain et votre beurre”, a-t-il déclaré. «Ils peuvent prendre le temps de comprendre vos antécédents médicaux et être un partenaire pour des objectifs de santé à long terme. Un bon médecin de soins primaires supervisera la situation dans son ensemble et améliorera les soins préventifs qui peuvent réduire les problèmes de santé chroniques qui, non traités, peuvent se transformer en problèmes graves. Ils sont aussi des conducteurs pour savoir si un spécialiste doit intervenir.