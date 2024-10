Les hôpitaux locaux s’efforcent de prévenir le cancer du sein chez les femmes

GRAND JUNCTION, Colorado (KKCO) – Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus répandu chez les femmes américaines selon le CDC. Chaque année, environ 270 000 femmes aux États-Unis sont diagnostiquées et 42 000 meurent de la maladie.

Les experts en santé conseillent aux femmes de plus de 40 ans de passer une mammographie annuelle. Une mammographie est une radiographie des seins. La radiographie est capable de détecter un cancer avant qu’il ne soit suffisamment gros pour ressentir ou provoquer des symptômes.

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et de nombreux hôpitaux locaux s’efforcent de sensibiliser à l’importance des dépistages annuels.

« Des mammographies régulières dès 40 ans et une détection précoce sont essentielles à la lutte contre le cancer du sein », affirment les experts de la santé de Hôpital régional de St. Mary dire.

L’hôpital a récemment ajouté un nouveau programme de lutte contre le cancer du sein à haut risque pour aider à identifier les femmes présentant un risque plus élevé de cancer du sein. Le programme « fournira [those who are at a higher risk] avec l’éducation, le soutien et les ressources qui peuvent les aider à réduire les facteurs de risque qu’ils peuvent contrôler.

St. Mary’s offre des services de lutte contre le cancer du sein qui comprennent :

Des médecins dans plusieurs spécialités et un conseiller en génétique

Nouvelle imagerie mammographique

Nouvel équipement de biopsie stéréotaxique du sein

Il existe plusieurs endroits pour passer une mammographie dans la Grand Valley. En plus de St. Mary’s, voici quelques endroits qui proposent des services d’imagerie :

