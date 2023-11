Les hôpitaux israéliens entrent dans la clandestinité pour éviter les roquettes militantes en provenance du Liban : NPR

basculer la légende Claire Harbage/NPR

NAHARIYA, Israël — Lorsque vous visitez le centre médical Galilée, dans le nord d’Israël, vous avez du mal à dire que vous êtes sous terre. Il existe des postes de soins infirmiers, des lits d’hôpitaux et une unité de soins intensifs néonatals distincte, ou USIN.

Il y a des scènes hospitalières familières : un père caressant les pieds de son nouveau-né, des membres de la famille rassemblés autour du lit d’un proche malade et une infirmière prélevant du sang.

L’hôpital communautaire de Nahariya se trouve à seulement 10 km de la frontière avec le Liban – où les tensions et les combats entre Israël et les militants libanais s’intensifient.



“Nous sommes dans la clandestinité avec les patients car nous nous préparons à continuer à prendre soin de nos patients, même sous le feu”, explique le Dr Masad Barhoum, directeur de l’hôpital. Il porte un gilet de protection par-dessus sa chemise.

Il n’a fallu que quelques heures pour déplacer les premiers patients sous terre le 7 octobre, lorsque des militants soutenus par le Hamas ont traversé la frontière depuis la bande de Gaza vers le sud d’Israël, tuant plus de 1 400 personnes et prenant 240 otages, selon les responsables israéliens.

Au cours du mois qui a suivi, Israël a bombardé Gaza, dirigée par le Hamas, tuant plus de 10 000 Palestiniens et endommageant des hôpitaux surpeuplés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

La guerre a également déclenché ce que les experts appellent jusqu’à présent un « débordement limité » du conflit entre les forces israéliennes et les militants du Liban voisin.

Dans le nord d’Israël, les échanges de tirs de roquettes et d’artillerie avec le Hezbollah soutenu par l’Iran et d’autres factions armées au Liban sont quotidiens. Dans les derniers jours, civils des deux côtés de la frontière est mort au milieu de dizaines de frappes aériennes. Juste à l’extérieur de l’hôpital de Nahariya, il est courant d’entendre des drones et des sirènes de raid aérien.

“Presque tous les hôpitaux en Israël se préparent à la grande guerre avec le Hezbollah”, dit Barhoum, “mais nous, spécifiquement, préparons ce moment depuis de nombreuses années”.



Les protections de guerre de la Galilée ont été utilisées lors de la guerre entre Israël et le Liban en 2006. Durant ce conflit, un missile de Le Liban a frappé le quatrième étage de l’hôpital. Le personnel avait déjà déplacé ses soins médicaux sous terre, donc personne n’a été blessé lors de l’attaque.

Partout en Israël, mais particulièrement dans le nord, les hôpitaux se déplacent sous terre ou dans des zones fortifiées, ou se préparent à le faire.

Un parking transformé en hôpital

Dans la ville de Haïfa, au nord-ouest du pays, le Rambam Health Care Campus a transformé un parking souterrain de trois étages en hôpital.



Là où il y avait autrefois des places de stationnement, il y a désormais des lits d’hôpitaux, des branchements à oxygène, des moniteurs et un respirateur. Rambam, le plus grand hôpital de traumatologie d’Israël, compte 1 400 lits sous terre.

“Je ne connais aucun autre établissement de ce type dans le monde entier”, déclare le Dr Netanel Horowitz, qui fait partie de l’équipe qui a mis en place le garage transformé en hôpital à Haïfa. “Si nous avons besoin de descendre demain, c’est prêt.”

Chaque jour, dit Horowitz, lui et son équipe sont attentifs à une action frontalière accrue qui pourrait les conduire à la clandestinité.



Hassan Nasrallah, le chef du groupe militant libanais Hezbollah, s’est déclaré prêt à intensifier la guerre à tout moment, en fonction du déroulement de l’offensive israélienne à Gaza et de ses conséquences. comportement envers le Liban. “Tous les scénarios sont ouverts sur notre front sud libanais”, a-t-il déclaré vendredi dans son premier discours depuis le début du conflit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui aussi lancé des menaces à l’encontre du Hezbollah, affirmant qu’une attaque depuis le Liban « aurait un prix ».

Un modèle à des kilomètres de la frontière

Au centre médical Galilee de Nahariya, la première unité à entrer dans la clandestinité a été l’USIN, où les bébés vulnérables reçoivent des soins médicaux. Il a fallu plusieurs heures au personnel pour déplacer tout l’équipement et les patients.

“Je n’ai pas peur moi-même”, déclare le Dr Vered Fleisher Sheffer, qui dirige l’unité, “mais la sécurité est très importante pour nos parents et nos bébés les plus vulnérables.” Lors de la visite de NPR à la fin du mois dernier, des bébés traités ont accouché dès l’âge de 24 semaines, leur traitement étant aussi fluide que s’il n’y avait pas de guerre.

C’est une différence frappante avec ce qui se passe avec le système de santé dans la bande de Gaza, qui était déjà en difficulté avant qu’Israël ne lance sa dernière réponse militaire aux attaques du Hamas. Dix-huit hôpitaux et la plupart des centres de soins primaires ont cessé de fonctionner en raison d’attaques ou du manque de carburant depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza.



La Galilée ne se cache pas seulement pour des raisons de sécurité. Le premier étage de l’hôpital est fortifié pour résister à une attaque de missile, protégeant ainsi le service de traumatologie, la baie des ambulances et les autres salles chirurgicales d’une attaque venant du Liban.

De lourdes portes en acier protègent l’ouverture du centre de traumatologie et de la salle d’urgence du premier étage. A proximité, il y a une douche prête au cas où le Liban utiliserait des armes chimiques.

Depuis quelques semaines, l’hôpital accueille des soldats israéliens blessés lors des combats à Gaza, ainsi que plus de 200 habitants du nord blessés lors de tirs de roquettes en provenance du Liban.

Le Dr Bahir Sirhan, qui travaille au service des urgences de l’hôpital Galilée, affirme qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une nouvelle escalade. “La menace est réelle”, dit-il. “La guerre est déjà…