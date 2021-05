Les hôpitaux irlandais sont les derniers à être touchés par les attaques de ransomwares

En Californie, Scripps Health, qui gère cinq hôpitaux et un certain nombre de cliniques à San Diego, tente toujours de remettre ses systèmes en ligne deux semaines après qu’une attaque de ransomware a paralysé ses données. En Nouvelle-Zélande, une attaque de ransomware a paralysé plusieurs hôpitaux à travers le pays, obligeant les cliniciens à utiliser un stylo et du papier, et reportant les chirurgies non sélectives.

À la fin de l’année dernière, une attaque de ransomware contre le centre médical de l’Université du Vermont a bouleversé la vie de patients cancéreux dont les traitements de chimiothérapie ont dû être retardés ou recréés de mémoire.

Les attaques viennent s’ajouter à une attaque similaire par ransomware contre Colonial Pipeline, l’opération américaine de pipeline qui fournit près de la moitié du gaz, du diesel et du carburéacteur à la côte Est. Cette attaque a incité Colonial Pipeline à fermer ses opérations de pipeline, déclenchant des achats de panique à la pompe et des pénuries de gaz et de carburéacteur le long de la côte Est. Colonial Pipeline a accepté de payer à ses extorqueurs, un autre gang de cybercriminels appelé DarkSide, près de 5 millions de dollars pour décrypter ses données.

L’attaque en Irlande a provoqué des arriérés dans les salles d’urgence de Dublin à Galway, et les patients ont été exhortés à rester à l’écart des hôpitaux à moins qu’ils n’aient besoin de soins urgents.

Dans de nombreux pays irlandais, les rendez-vous ont été annulés pour des traitements de radiothérapie, des IRM, des visites gynécologiques, des endoscopies et d’autres services de santé. Les autorités sanitaires ont déclaré que l’attaque entraînait également des retards dans les résultats du test Covid-19, mais un système de rendez-vous pour les vaccins fonctionnait toujours.

Les responsables irlandais de la santé ont déclaré jeudi que HSE travaillait à la construction d’un nouveau réseau, distinct de celui qui a été affecté. Des centaines d’experts ont été recrutés pour reconstruire 2 000 systèmes distincts. Cet effort coûtera probablement des dizaines de millions d’euros, a déclaré M. Reid.

Le HSE a déclaré jeudi qu’il avait reçu une clé permettant de décrypter les données détenues contre rançon, mais il n’était pas clair si cela fonctionnerait.