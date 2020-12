Les chefs de la santé ont averti que les hôpitaux se préparaient à installer des lits de soins intensifs de fortune Covid dans les services pour enfants dans le cadre de « mesures de capacité de pointe ».

Hier, il a été confirmé que les cas avaient augmenté d’un tiers depuis samedi dernier, 34693 personnes ayant été testées positives rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles au milieu d’une nouvelle souche hautement infectieuse de coronavirus.

L’augmentation des infections a incité les responsables de la santé à avertir que les admissions à l’hôpital pourraient dépasser le chiffre le plus élevé de 21 683 enregistré lors de la première vague.

Les hôpitaux à travers le pays sont avertis de se préparer alors que les admissions de Covid-19 continuent d’augmenter à l’approche de la nouvelle année. Sur la photo: un hôpital Nightingale à Bristol

Selon le Sunday Times, les hôpitaux ont reçu l’ordre de préparer des mesures de « capacité de pointe » avec certaines fiducies installant des lits de soins intensifs de fortune dans les services de pédiatrie et de cancérologie.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré au Sunday Times que la nouvelle souche de Covid avait dépassé l’ancienne et était « rampante » au Royaume-Uni.

L’avertissement intervient après qu’un mémo divulgué a révélé la pression imminente à laquelle le NHS est confronté.

Le mémo de six pages, qui a été envoyé aux chefs des hôpitaux mercredi dernier, a confirmé que les admissions à l’hôpital de Covid « augmentaient dans presque toutes les régions du pays » alors que la directrice des opérations du NHS, Amanda Pritchard, avait chargé les patrons de se préparer.

Pritchard a déclaré que «les fiducies du NHS devraient continuer à mobiliser en toute sécurité toute leur capacité de surtension disponible au cours des prochaines semaines», y compris en maximisant l’utilisation du secteur indépendant et des hôpitaux Nightingale.

La nouvelle intervient alors qu’il a été révélé que la Grande-Bretagne pourrait être libérée des restrictions strictes de Covid d’ici la fin du mois de février, après que les ministres ont identifié les 15 millions de personnes qui auraient besoin de vaccinations pour mettre fin aux cycles de verrouillages paralysants.

Le vaccin d’Oxford qui changera la donne devant être approuvé dans quelques jours, le gouvernement espère que suffisamment de doses seront bientôt disponibles pour inoculer les plus vulnérables au coronavirus d’ici quelques semaines.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré au Sun que l’approbation serait probablement accordée lundi, avec des plans pour déployer des jabs dans tout le pays à partir du 4 janvier, selon The Telegraph.

Rishi Sunak visitant le centre de recherche Imperial Clinic à l’hôpital Hammersmith de l’ouest de Londres

Les stades sportifs et les centres de conférence seraient réquisitionnés pour aider à l’effort, les ministres prévoyant de faire administrer 2 millions de jab dans les quinze jours.

Dans le Mail d’aujourd’hui de dimanche, le chancelier Rishi Sunak a déclaré que les avancées de Covid – combinées au nouvel accord commercial post-Brexit avec l’UE – ont marqué une nouvelle ère optimiste pour le Royaume-Uni.

Saluant le « déploiement précoce des vaccins et le travail incroyable de nos scientifiques et

», M. Sunak promet que l’année prochaine sera la première d’une« nouvelle ère de Grande-Bretagne mondiale ». Il espère également consigner la rancune de la

querelles à l’histoire, écrivant: « En 2021, nous ne serons pas des restes ou des sortants – seulement des croyants en Grande-Bretagne. »

La Grande-Bretagne a souffert de 34693 nouveaux cas de coronavirus le lendemain de Noël – une augmentation de plus de 7000 samedi dernier malgré des chiffres incomplets.

La Grande-Bretagne a connu une augmentation du nombre de cas de coronavirus le lendemain de Noël, alors que 34693 nouveaux cas ont été confirmés, soit une augmentation de plus de 7000 samedi dernier. Sur la photo: le personnel du NHS s’occupe d’un patient Covid dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Whiston de Merseyside

Mais les décès en Angleterre et au Pays de Galles ont chuté de 55% par rapport aux chiffres de la semaine dernière, 210 étant enregistrés aujourd’hui sur le tableau de bord du gouvernement britannique.

Les cas ont augmenté d’un tiers depuis samedi dernier, alors que 34693 personnes ont été testées positives rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles au milieu d’une nouvelle souche hautement infectieuse de coronavirus.

Les chiffres quotidiens des décès et des cas ne seront mis à jour en Irlande du Nord que le 28 décembre, tandis que l’Écosse continuera à télécharger les numéros de cas, mais pas les décès avant le 28 décembre.

Selon les chiffres de l’hôpital publiés plus tôt hier, en Angleterre et au Pays de Galles, 196 patients sont décédés le lendemain de Noël, Londres ayant subi 44 décès en tant que variante mutante a fait monter en flèche le nombre de cas dans la région.

Quelque 35 des patients décédés dans les hôpitaux britanniques dans les 24 heures précédant le samedi 26 décembre se trouvaient au Pays de Galles.

Il y a eu 34 morts dans le Nord-Est et dans le Yorkshire, et 32 ​​dans les Midlands, selon les derniers chiffres.

Le centre Excel de l’Est de Londres, qui avait auparavant été transformé en hôpital Nightingale pour aider à soutenir le NHS. Londres est actuellement au niveau 4 des restrictions de Covid 19 en raison d’une nouvelle souche

Les modélisateurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont découvert que la nouvelle souche de virus, trouvée en premier dans le Kent, était 56% plus infectieuse.

Cela intervient alors que le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire sont passés au niveau 4, créé en réponse à la variante de Covid-19, hier.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest, sont également passées au niveau le plus difficile.

Au niveau 4, aucun mixage domestique n’est autorisé, bien qu’une personne puisse rencontrer une autre personne à l’extérieur dans un espace public, tandis que tous les magasins et entreprises non essentiels doivent fermer, y compris les soins personnels et les divertissements à l’intérieur.

Personne ne peut entrer ou sortir des zones de niveau 4 et les résidents ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

Pendant ce temps, Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington sont passés au niveau 3.

Les six millions supplémentaires qui sont passés au niveau 4 portent le nombre total de personnes soumises aux restrictions les plus strictes à 24 millions, soit 43% de la population anglaise. Un autre 24,8 millions sera dans le niveau 3.