OMAHA, Neb. (AP) – Les hôpitaux américains critiqués par les patients atteints du COVID-19 tentent d’attirer les infirmières et les médecins de leur retraite, recrutant des étudiants et de nouveaux diplômés qui n’ont pas encore obtenu leur licence et offrant des salaires époustouflants dans une tentative désespérée de atténuer les pénuries de personnel.

Avec la flambée du virus d’un océan à l’autre, le nombre de patients hospitalisés atteints du virus a plus que doublé au cours du mois dernier pour atteindre un niveau record de près de 100000, poussant les centres médicaux et les travailleurs de la santé au point de rupture.

«Les infirmières subissent actuellement une énorme pression», a déclaré Kendra McMillan, conseillère principale en politiques pour l’American Nurses Association. «Nous avons entendu des infirmières en première ligne dire qu’elles n’ont jamais connu le niveau d’épuisement professionnel que nous constatons actuellement.»

Les gouverneurs des États durement touchés comme le Wisconsin et le Nebraska facilitent le retour des infirmières à la retraite, notamment en supprimant les exigences de licence et les frais, bien que cela puisse être une vente difficile pour les infirmières plus âgées, qui seraient plus en danger que beaucoup de leurs collègues s’ils ont contracté le virus.

Certains prennent des emplois qui n’impliquent pas de travailler directement avec les patients pour libérer les infirmières de première ligne, a déclaré McMillan.

L’Iowa autorise les licences temporaires et d’urgence pour les nouvelles infirmières qui ont satisfait aux exigences en matière d’éducation de l’État mais qui n’ont pas encore passé l’examen de licence d’État. Certains hôpitaux du Minnesota offrent des stages d’hiver aux étudiants en sciences infirmières pour renforcer leur personnel. Les stages sont généralement offerts en été mais ont été annulés cette année à cause du COVID-19.

L’hôpital méthodiste de Minneapolis placera 25 internes pendant un à deux mois pour travailler avec des patients COVID-19, bien que certaines tâches resteront interdites, telles que l’insertion de intraveineuses ou de cathéters urinaires, a déclaré Tina Kvalheim, une infirmière qui dirige le programme.

« Ils seront pleinement soutenus dans leurs rôles afin que nos patients reçoivent les meilleurs soins possibles et sûrs », a déclaré Kvalheim.

Landon Brown, 21 ans, de Des Moines, Iowa, étudiante en sciences infirmières à l’Université d’État du Minnesota, Mankato, a récemment accepté un stage à la clinique Mayo de Mankato. Il a été affecté à la zone médico-chirurgicale de l’unité pédiatrique, mais a déclaré qu’il pourrait rencontrer des patients atteints du coronavirus.

L’histoire continue

La volonté de Brown d’aider les patients en tant qu’infirmière a été réaffirmée après que son grand-père de 90 ans a contracté le virus et est décédé ce week-end.

«Le personnel qu’il avait était formidable, et ils ont vraiment soulagé mes parents et ma famille», a-t-il déclaré. «Je pense que si je peux être ça pour une autre famille, ce serait génial.

Le College of Nursing de l’Université de l’Iowa tente également d’intégrer rapidement les diplômés sur le marché du travail. Il a permis d’accélérer les transcriptions des étudiants au Conseil des sciences infirmières de l’Iowa afin qu’ils puissent obtenir une licence plus tôt après avoir obtenu leur diplôme, a déclaré Anita Nicholson, doyenne associée pour les programmes de premier cycle.

Nicholson a déclaré que le collège avait également prévu des stages pour les seniors plus tôt que d’habitude et a créé un programme permettant aux étudiants d’acquérir une expérience hospitalière sous la supervision d’une infirmière. Ces étudiants ne s’occupent pas des patients atteints de coronavirus, mais leur travail libère les infirmières pour le faire, a déclaré Nicholson.

«Plus tôt nous pouvons faire sortir nos diplômés et intégrer le marché du travail, mieux c’est», a-t-elle déclaré.

Aspirus Health Care, basé à Wausau, dans le Wisconsin, offre des primes à la signature allant jusqu’à 15 000 $ pour les infirmières ayant une année d’expérience.

Les hôpitaux se tournent également vers les infirmières qui voyagent d’un état à l’autre. Mais c’est cher, parce que les hôpitaux du pays se font concurrence pour eux, augmentant les salaires jusqu’à 6 200 $ par semaine, selon les publications pour les emplois d’infirmière en voyage.

April Hansen, vice-présidente exécutive d’Aya Healthcare, basée à San Diego, a déclaré qu’il y avait maintenant 31000 ouvertures pour les infirmières de voyage, soit plus du double du nombre recherché lorsque la pandémie a explosé au printemps.

« C’est fou », a déclaré Hansen. « Peu importe que vous soyez en milieu rural ou urbain, si vous êtes un établissement de santé indien ou un centre médical universitaire ou quoi que ce soit entre les deux. … Tous les établissements connaissent une demande croissante en ce moment. . »

Les infirmières qui travaillent en soins intensifs et dans les étages médico-chirurgicaux sont les plus demandées. Les employeurs sont également prêts à payer un supplément pour les infirmières qui peuvent se présenter à court préavis et travailler 48 ou 60 heures par semaine au lieu de la norme 36.

Laura Cutolo, une infirmière aux urgences et aux soins intensifs de 32 ans de Gilbert, en Arizona, a commencé à voyager en soins infirmiers lorsque la pandémie a commencé, atterrissant à New York pendant la période la plus meurtrière de l’épidémie américaine au printemps dernier. Elle travaille maintenant à Green Bay, Wisconsin, et retournera bientôt à New York.

Elle a dit qu’elle espère que son travail sera un exemple pour ses enfants, maintenant âgés de 2 et 5 ans, lorsque la crise passera dans l’histoire et qu’ils liront un jour à ce sujet.

«S’ils me demandent: » Où étiez-vous? » Je peux être fier de l’endroit où j’étais et de ce que j’ai fait », a déclaré Cutolo.

Les médecins sont également en demande.

«Je ne pratique même plus et j’ai reçu de nombreux courriels me demandant de voyager à travers le pays pour travailler dans les urgences», a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur général de l’American Public Health Association.

L’épidémie aux États-Unis est responsable de plus de 270 000 décès et de 13,8 millions d’infections confirmées. Les nouveaux cas s’élèvent à plus de 160 000 par jour en moyenne, et les décès atteignent plus de 1 500 par jour, un niveau observé en mai, pendant la crise dans la région de New York.

Les États enregistrent une augmentation record du nombre de décès, notamment l’Illinois, l’Indiana et le Kentucky au milieu du pays. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le virus «se propage comme une traînée de poudre».

Un vaccin COVID-19 devrait être disponible dans quelques semaines, et les agents de santé auront probablement la priorité pour les premiers vaccins. Cela pourrait aider les hôpitaux à recruter de l’aide.

Pour faire de la place aux établissements les plus malades et les plus touchés, ils envoient chez eux des patients atteints du COVID-19 qui, autrement, auraient été maintenus à l’hôpital. Ils annulent également les chirurgies électives ou envoient des patients adultes non COVID-19 dans des hôpitaux pédiatriques.

Un système hospitalier de l’Idaho envoie des patients atteints de COVID-19 à la maison avec des iPad, de l’oxygène supplémentaire, des brassards de pression artérielle et des moniteurs d’oxygène afin qu’ils puissent finir de récupérer dans leur propre lit. Les tablettes informatiques permettent aux infirmières de s’enregistrer avec elles, et les moniteurs d’oxygène renvoient automatiquement les informations vitales.

Partout aux États-Unis, les hôpitaux convertissent les cafétérias, les salles d’attente et même un garage de stationnement en zones de traitement des patients. Certains États ouvrent des hôpitaux de campagne.

Mais cela ne fait rien pour atténuer la pénurie de personnel, en particulier dans les zones rurales où les responsables disent que beaucoup de gens ne prennent pas les précautions de base contre le virus.

Le Dr Eli Perencevich, professeur d’épidémiologie et de médecine interne à l’Université de l’Iowa, a déclaré que les travailleurs de la santé paient le prix du refus des autres de porter des masques.

«Cela envoie tout le monde à la guerre, vraiment», dit-il. «Nous avons décidé en tant que société que nous allions prendre tous les membres de notre système de santé et les écraser parce que nous avons une idée folle de ce qu’est vraiment la liberté.

___

Forliti a rapporté de Minneapolis. Les rédacteurs de l’Associated Press Tammy Webber à Fenton, Michigan; Heather Hollingsworth à Mission, Kansas; Brian Witte à Annapolis, Maryland; John O’Connor à Springfield, Illinois; et Ken Kusmer à Indianapolis a contribué à cette histoire.

___

Suivez Grant Schulte sur Twitter: https://twitter.com/GrantSchulte