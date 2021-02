Les hôpitaux font face à des pénuries d’eau après la tempête hivernale

HOUSTON (AP) – Les hôpitaux du Sud ont été aux prises avec des pénuries d’eau dimanche à la suite d’une tempête hivernale dévastatrice alors que la région poursuivait ses efforts de récupération et que le temps offrait un répit doux – des températures aussi élevées que le milieu des années 60.

Au plus fort de la tempête de la semaine dernière, les hôpitaux se sont efforcés de soigner les patients dans un contexte de températures froides record, de neige et de glace qui ont frappé des régions du pays plus habituées à passer l’hiver avec des vestes légères et des manches courtes. L’explosion de glace a rompu les conduites d’eau, a coupé le courant à des millions de clients des services publics et a contribué à au moins 76 décès, dont la moitié au Texas. Au moins sept personnes sont mortes au Tennessee et quatre à Portland, dans l’Oregon.

Un hôpital rural d’Anahuac, au Texas, à environ 80 kilomètres à l’est de Houston, a perdu à la fois de l’eau et de l’électricité.

William Kiefer, PDG de Chambers Health, qui gère l’hôpital avec deux cliniques et un centre de bien-être, a déclaré que les installations avaient recours à des générateurs de secours et à l’eau d’un réservoir de stockage de 275 gallons. Ils l’ont rempli trois fois avec de l’eau d’une piscine du centre de bien-être.

Lorsque les températures étaient adolescentes lundi dernier, une femme sur le point d’accoucher est entrée à l’hôpital après qu’elle ne pouvait pas traverser la glace et la neige jusqu’à son hôpital de la banlieue de Houston. Le personnel des urgences a accouché du bébé en toute sécurité, a déclaré Kiefer.

«Il lui aurait fallu encore deux heures pour se rendre à (l’hôpital de la banlieue de Houston) si notre établissement n’était pas là», a-t-il déclaré. «Nous pouvons probablement supposer qu’elle aurait eu le bébé dans sa voiture et dans la neige. Pas une bonne situation.

L’eau a été rétablie jeudi et les opérations sont revenues à la normale dimanche, a-t-il déclaré. Le système de santé prévoit d’étudier la possibilité d’installer des systèmes de sauvegarde plus sophistiqués, a-t-il déclaré.

La porte-parole de l’hôpital méthodiste de Houston, Gale Smith, a déclaré que l’eau avait été rétablie dans deux hôpitaux communautaires du système, qui traitaient un afflux de patients dialysés après la fermeture de leurs centres locaux, a-t-elle ajouté.

Après que les températures aient chuté jusqu’à 40 degrés sous la normale la semaine dernière, les prévisions pour la région de Houston prévoyaient un maximum de 65 degrés (18 degrés Celsius) dimanche. La ville a levé son avis de faire bouillir l’eau dimanche après-midi.

Environ 30 000 Texans étaient toujours sans électricité en raison de lignes électriques tombées en panne et d’autres pannes d’équipement. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’attendait à ce que tous les services soient rétablis dimanche soir ou lundi.

Abbott s’est également dit préoccupé par la menace de factures d’électricité massives après la montée en flèche des prix de gros de l’énergie alors que les centrales électriques étaient hors ligne. Il a déclaré que ce serait la «priorité absolue» de l’Assemblée législative, et il a promis de ne pas mettre fin à la session législative tant que les législateurs n’auront pas veillé à ce que le réseau électrique de l’État soit modernisé pour faire face aux conditions hivernales et estivales extrêmes.

Près de 230000 clients à travers le Sud étaient toujours sans électricité dimanche, selon PowerOutage.us, un site Web qui suit les pannes de courant. D’autres grandes coupures de courant ont eu lieu au Mississippi, en Virginie occidentale, au Kentucky et en Oregon.

Memphis, Tennessee, a vu 10 pouces de neige la semaine dernière. Memphis, Light, Gas & Water a publié jeudi un avis d’ébullition de l’eau, craignant que la faible pression d’eau causée par des problèmes dans les stations de pompage vieillissantes et les ruptures de conduites d’eau ne conduise à une contamination. L’avis était toujours en vigueur dimanche; Les responsables des services publics ont déclaré qu’ils ne savaient pas quand ils pourraient le soulever.

Environ 260 000 foyers et entreprises étaient visés par l’avis. Les hôpitaux et les maisons de retraite ont été contraints de passer à l’eau embouteillée. La Garde nationale du Tennessee approvisionnait en eau l’hôpital St. Francis.

Le Baptist Memorial Hospital, situé à proximité, a pris en charge certains des patients de St. Francis, en particulier ceux qui ont besoin de dialyse, a déclaré le Dr Jeff Wright, médecin pulmonaire et de soins intensifs chez Baptist. Cet hôpital dispose d’un système de purification de l’eau pour la dialyse et dispose de réserves d’eau pour des tâches telles que la cuisine et le bain des patients, a-t-il déclaré.

«Nous avons des bidons d’un gallon d’eau qui étaient déjà approvisionnés et prêts à rouler le premier jour», a déclaré Wright.

Le méthodiste Le Bonheur Healthcare a également signalé des problèmes dans certaines de ses installations de la région de Memphis en raison de problèmes de pression d’eau et de l’avis d’ébullition. Le système utilise des camions-citernes pour augmenter la pression de l’eau et s’appuie sur l’aide d’installations qui n’ont pas été touchées.

Les responsables de la ville ont prévu de distribuer des bouteilles d’eau à plusieurs endroits dimanche. Les épiceries ont eu du mal à garder les étagères remplies d’eau en bouteille. De nombreux restaurants sont restés fermés.

À Washington, la Maison Blanche a déclaré qu’environ un tiers des doses de vaccin COVID-19 retardées par la tempête avaient été livrées au cours du week-end.

Le temps a créé un arriéré d’environ 6 millions de doses, car des pannes de courant ont fermé certains centres de vaccination et des vaccins bloqués par temps glacial dans les centres d’expédition. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à ABC « This Week » qu’environ 2 millions de ces doses avaient disparu.

Le président Joe Biden a hâte de se rendre au Texas, qui a été particulièrement touché par la météo, a déclaré Psaki. Biden espère se rendre dans l’État cette semaine mais «ne veut pas priver de ressources» la réponse, a-t-elle déclaré. Biden a déclaré samedi une catastrophe majeure au Texas.

«Il est… très conscient du fait que ce n’est pas une mince affaire pour un président de se rendre dans une zone sinistrée.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré à «Face the Nation» de CBS que Biden pouvait venir à tout moment.

« Nous lui souhaiterions certainement la bienvenue », a déclaré Turner.

Le représentant du Texas, Michael McCaul, a déclaré à «l’état de l’Union» de CNN que les secours fédéraux en cas de catastrophe peuvent être utilisés pour réparer les canalisations éclatées et les dommages causés par les inondations et pour aider les Texans à faire face à la montée en flèche des factures d’énergie.

McCaul a également critiqué la décision de son compatriote républicain Ted Cruz de prendre sa famille en vacances au milieu de la crise.

«Quand une crise frappe mon état, je suis là», a déclaré McCaul. «Je ne vais pas partir en vacances. Je sais que M. Cruz a qualifié cela d’erreur et il l’a reconnu. Mais je pense que c’était une grosse erreur.

Mattise a rapporté de Nashville, Tennessee. Sainz a rapporté de Memphis, Tennessee. Les rédacteurs de l’Associated Press Hope Yen à Austin, au Texas, et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.