Les hôpitaux et établissements de santé de Floride se trouvant sur la trajectoire de l’ouragan Milton se préparent au pire

Les hôpitaux et autres établissements de santé de la côte du golfe de Floride, encore sous le choc de l’ouragan Helene, se préparent désormais à faire face à l’ouragan Milton.

Le système, qui s’annonce comme l’un des plus puissants à frapper la région depuis des années, devrait toucher terre près de la région de Tampa mercredi soir. Les établissements de soins de longue durée des comtés où des évacuations obligatoires ont été imposées emmènent leurs patients ailleurs, tandis que les hôpitaux sont en grande partie sur leurs gardes, se préparant à rester ouverts pendant la tempête.

Selon le gouverneur de Floride Ron DeSantis site web10 hôpitaux ont signalé des évacuations mardi après-midi. Trois cents établissements de santé ont été évacués ce matin, le plus grand nombre de membres du personnel qui y travaillent se souviennent, a déclaré le secrétaire adjoint de l’Agence de Floride pour l’administration des soins de santé, Kim Smoak. Ce décompte comprenait 63 maisons de retraite et 169 résidences-services.

Steve McCoy, chef du Bureau de surveillance médicale d’urgence du ministère de la Santé de Floride, a déclaré qu’il s’agissait de « la plus grande évacuation jamais réalisée dans l’État ».

Les autorités sanitaires utilisent près de 600 véhicules pour éloigner les patients de la trajectoire de la tempête, en les suivant avec des bracelets bleus indiquant d’où ils ont été évacués et où ils sont envoyés. Ils prévoient de continuer à faire sortir les patients toute la nuit, jusqu’à ce que les vents atteignent des vitesses soutenues de 40 mph et que les conditions de conduite deviennent dangereuses.

« J’ai vécu toute ma vie sur la côte du Golfe et à Sarasota depuis 20 ans. Je n’ai jamais rien vu de pareil », a déclaré David Verinder, PDG du Sarasota Memorial Health Care System. « Nos anxiétés sont grandes, mais nous sommes aussi préparés que nous savons l’être. »

L’hôpital général de Tampa a stocké plus de cinq jours de fournitures, notamment de la nourriture, du linge de maison et 5 000 gallons d’eau, en plus d’un puits sur place. En cas de panne de courant, l’hôpital dispose également d’une centrale énergétique avec des générateurs et des chaudières situées à 33 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Tampa General a déployé une « aquafence » pour empêcher avec succès les inondations provoquées par les tempêtes. L’ouragan Hélène il y a deux semaines. La barrière sera à nouveau levée lorsque Milton touchera terre et pourra résister à une onde de tempête de 15 pieds. Le National Hurricane Center des États-Unis estime que les surtensions de Milton atteindront 10 à 15 pieds de hauteur à leur apogée.

Personne ne travaillera au premier étage de l’hôpital général de Tampa dans un avenir prévisible – juste au cas où.

« Bien qu’AquaFence se soit révélé efficace dans le passé, il ne s’agit que de la première ligne de défense et de l’un des nombreux efforts d’atténuation que nous avons mis en œuvre cette semaine pour continuer à soigner nos patients en toute sécurité », a déclaré Jennifer Crabtree, chef de cabinet du Tampa General.

Le système de santé de Tampa a fermé de nombreux centres de soins d’urgence et d’imagerie, mais ses quatre campus hospitaliers sont prêts à rester ouverts pendant la tempête.

HCA Florida Healthcare, l’un des plus grands réseaux de soins de santé de l’État, a évacué des patients de cinq hôpitaux vers des établissements partenaires. Les hôpitaux HCA Florida fermés sont l’hôpital Pasadena à Saint-Pétersbourg, l’hôpital Largo West à Largo, l’hôpital Florida Englewood à Englewood, l’hôpital West Tampa à Tampa et l’hôpital Fawcett à Port Charlotte, où des vents violents et des inondations ont eu lieu. a causé des dégâts importants en 2022 pendant l’ouragan Ian.

AdventHealth North Pinellas a évacué ses 40 patients mardi après-midi, les transférant vers les hôpitaux voisins de leur système de santé. Le service des urgences de l’hôpital reste ouvert. Randy Haffner, PDG et président d’AdventHealth Florida, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le système est « aussi préparé que possible avec de l’eau, des générateurs, des sacs de sable, des téléphones satellite et les meilleurs soignants qui soient ».

Les hôpitaux ferment à proximité, mais le Sarasota Memorial Health Care System prévoit également de rester ouvert pendant la tempête et de mettre en place des abris, a déclaré Verinder. Néanmoins, « nous sommes préoccupés par les nombreuses inconnues », a-t-il déclaré.

Verinder estime que le système, doté de suffisamment de nourriture, d’eau, de linge de maison et de médicaments pour au moins sept jours et de 200 000 gallons de carburant, devrait abriter et subvenir aux besoins de plus de 4 000 personnes pendant l’ouragan, même s’il est déjà proche de sa capacité.

Plus de 2 500 membres du personnel se préparent pour plusieurs nuits à l’hôpital à partir de mardi, c’est pourquoi Sarasota Memorial propose des services de garde d’enfants et des refuges pour animaux de compagnie sur ses deux campus.

« Nous ne sommes pas un refuge médical désigné, mais nous travaillons avec le comté pour prendre en charge les personnes médicalement dépendantes affectées à l’hôpital en raison de l’acuité de leurs besoins… et les patients évacués d’autres hôpitaux de la région », a-t-il déclaré.

Le Dr Matt Shannon, directeur de la médecine d’urgence communautaire à l’Université de Floride Health, a déclaré que le centre phare de l’État était prêt à accueillir des patients.

« Le service des urgences… nous ne fermons jamais », a-t-il déclaré. « Nous disposons de cinq services d’urgence, tous ouverts et fonctionnels. Ce n’est pas notre premier rodéo, nous avons déjà vécu cela à plusieurs reprises. »

Les saisons d’ouragans répétées et difficiles ont durci les installations de Floride et les ont préparées pour Milton, a déclaré Mary Mayhew, présidente et directrice générale de la Florida Hospital Association. Pourtant, la puissance de l’ouragan Milton et la succession des tempêtes affecteront « une large partie de l’État et des hôpitaux ».

« Cela augmente les vulnérabilités dans la région, des inondations aux canalisations bouchées en passant par les débris qui n’ont pas été enlevés, ce qui peut exacerber la situation qui est déjà annoncée comme catastrophique », a déclaré Mayhew. « Les hôpitaux de la région se préparent régulièrement au pire et espèrent le meilleur. »

Lors d’un briefing mardi, des responsables de l’État et des représentants de l’industrie des soins de longue durée ont exhorté les maisons de retraite et les résidences-services à se préparer aux longues pannes de courant, aux dommages aux systèmes d’égouts et à l’impossibilité d’accéder aux dossiers de santé électroniques.

« Nous souhaitons vous rappeler que toutes les urgences sont locales », a déclaré Emmett Reed, PDG de la Florida Health Care Association, qui représente les maisons de retraite et les prestataires de services de vie assistée de l’État. « Vous devez commencer par contacter votre bureau d’urgence local pour signaler toute question que vous pourriez avoir. »

La côte ouest de la Floride, qui comprend les comtés de Pinellas, Manatee et Hillsborough, possède la plus forte concentration de centres de soins infirmiers de l’État, a déclaré Kristen Knapp, porte-parole de la Florida Health Care Association.

« Sur la base de ce qui a été rapporté, on parle au minimum de 5 000 à 6 000 résidents de maisons de retraite qui ont été évacués », a déclaré Knapp dans un e-mail.

Dans les comtés soumis à l’état d’urgence, les maisons de retraite et les résidences-services doivent disposer de suffisamment de carburant pour générateur de secours pour alimenter les équipements de sauvetage et maintenir la température intérieure à un niveau sûr pendant 96 heures.

Deborah Franklin, membre de l’équipe d’intervention d’urgence de la Florida Health Care Association, a déclaré que les centres devraient imprimer les documents des résidents, y compris les médicaments, les restrictions alimentaires et plus encore, même s’ils ne se trouvent pas dans la pire zone de la trajectoire de l’ouragan. Elle a également exhorté le personnel à réfléchir à la santé mentale de leurs résidents, dont certains déménagent pour la deuxième fois en quelques semaines seulement.

« Vous devez assurer – après la tempête ou même pendant la tempête – des soins tenant compte des traumatismes pour ces résidents », a déclaré Franklin. « Ils pourraient s’inquiéter pour leur famille. Ils pourraient s’inquiéter de savoir s’ils auront un foyer où retourner.

Lillie Whiting, 67 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’évacuer la résidence-services où elle vit à quelques pâtés de maisons de la baie de Clearwater. Mais elle devra peut-être quand même faire ses valises, si le personnel de Magnolia Manor détermine que les résidents doivent être transférés dans un autre établissement de la ville.

« Nous devrons peut-être évacuer, mais ils en doutent, disant que nous verrons ce qui se passe », a déclaré Whiting. « Si nous le faisons, ils ont un autre endroit où nous pouvons aller. »

La gouvernante à la retraite a profité du temps clair mardi après-midi pour prendre l’air, soutenue par le déambulateur qu’elle utilise pour se déplacer. Elle devient de plus en plus nerveuse alors que l’ouragan Milton se dirige vers la côte du Golfe, mais elle a déclaré qu’elle était convaincue que l’établissement prendrait soin d’elle et des autres résidents.

« Un peu effrayé », dit-elle. « Mais je prie tout le temps. »

Shannon d’UF Health a déclaré que la plupart des personnes souffrant de problèmes pulmonaires qui dépendent de l’oxygène à la maison ont préparé des bouteilles d’oxygène de secours et que certains nouveaux appareils ont même des batteries de secours.

Mais il s’inquiète du sort des personnes âgées et de celles qui vivent dans les zones rurales.

« Nous les voyons aux urgences lorsque les systèmes de secours échouent ou lorsqu’ils n’ont pas accès à un générateur », a déclaré Shannon.

Les centres de dialyse de tout l’État tentent de fournir des traitements même plus courts au plus grand nombre de patients possible avant de fermer à cause de la tempête.

« Hélène, ils ont pu se remettre en marche assez rapidement. Mais avec le vent, cela pourrait être un autre type d’événement », a déclaré Helen Rose du Health Services Advisory Group, qui aide à coordonner les interventions en cas de catastrophe pour les patients atteints de maladies rénales. Le réseau a mis en place une ligne d’assistance téléphonique et tiendra à jour une liste des installations ouvertes pendant et après la tempête.

Kate Payne, journaliste à l’Associated Press Florida Statehouse à Tampa, a contribué à ce rapport.

Le département Santé et Science d’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seul responsable de tout le contenu.