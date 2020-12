Les hôpitaux du sud-est de l’Angleterre reportent les procédures non urgentes, car certains font face au double du nombre de patients atteints de coronavirus qu’ils avaient au printemps.

Le NHS du Kent a confirmé vendredi soir qu’il mettrait un terme à certains traitements prévus dans la région « en raison de l’augmentation du nombre de patients traités par Covid ».

Maidstone et Tunbridge Wells NHS Trust comptaient 221 patients Covid-19 le 16 décembre, plus de 120 de plus que les 98 qu’ils avaient lors du premier pic le 8 avril.

Mercredi, le NHS Foundation Trust de la East Kent Hospitals University traitait 357 personnes atteintes de coronavirus, près du double du nombre maximum qu’elles avaient à tout moment au printemps, lorsque les chiffres ont atteint 187 le 20 avril.

Un porte-parole du NHS dans le Kent a déclaré vendredi: «Nous travaillons dur pour nous assurer de traiter autant de patients que possible, tout en garantissant un environnement hospitalier sûr.

« Cependant, l’augmentation du nombre a entraîné des décisions difficiles pour hiérarchiser les cas de plus grande urgence. »

Ils ont promis que les traitements urgents tels que les opérations contre le cancer « se dérouleront normalement ».

Le nombre total de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital en Angleterre s’élevait à 15 465 le 16 décembre, contre 13 467 une semaine plus tôt.

Lors de la première vague du virus, ce nombre a culminé à 18974 le 12 avril.

Londres est toujours bien en dessous de son premier pic de vagues de patients Covid, mais les fiducies du NHS font face à des pressions alors que le nombre de cas continue d’augmenter dans toute la ville.

Quelque 2 543 patients ont été enregistrés dans la capitale le 16 décembre, contre 1 787 il y a une semaine.

Le premier pic de vague à Londres était de 5201 patients le 9 avril.

Barts Health NHS Trust, qui dessert environ 2,5 millions de personnes dans l’est de Londres, a déclaré jeudi qu’il était passé à la phase «haute pression» de son plan d’escalade hivernale.

Un porte-parole de Barts Health a déclaré: «Nous traitons un grand nombre de patients avec Covid-19, et conformément à notre plan d’escalade hivernale, nous sommes passés dans une phase de« haute pression »et prenons des mesures pour assurer la sécurité de nos patients.

« Celles-ci incluent le report de certaines procédures de routine au cours des prochains jours afin que nous puissions redéployer le personnel et augmenter le nombre de lits de soins intensifs et généraux disponibles. »

La fiducie, qui opère sur quatre sites hospitaliers majeurs, le Royal London, St Bartholomew’s, Whipps Cross et Newham, a déclaré que le plan n’affecterait pas les patients atteints de cancer et que les personnes seraient contactées directement si leurs procédures électives doivent être reportées.