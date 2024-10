Les hôpitaux du Québec font face à une crise de surpopulation à l’approche de la saison de la grippe, la santé publique recommande la vaccination

Les hôpitaux du Québec sont aux prises avec la surpopulation, et la situation pourrait s’aggraver à l’approche de la saison grippale.

Selon les données provinciales, les délais d’attente pour consulter un médecin peuvent atteindre 13 heures dans certains établissements.

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la pénurie de main-d’œuvre exacerbe le problème. Le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, a souligné que l’unité de soins intensifs est gravement surpeuplée.

Il a ajouté que les patients doivent désormais être de plus en plus malades pour être admis en raison du manque de lits disponibles.

Un rapport publié lundi par le Collège des médecins a souligné ces défis après des visites dans les hôpitaux de la province.

Alors que les hôpitaux approchent de leur capacité maximale, les responsables de la santé publique du Québec lancent leur campagne de vaccination.

«Nous vaccinons déjà les gens à l’intérieur des établissements, notamment dans le secteur des soins de longue durée ainsi que dans les résidences pour personnes âgées», a déclaré le directeur de santé publique, le Dr Luc Boileau.

À partir du 16 octobre, le reste de la population pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner, la priorité étant actuellement donnée aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux femmes enceintes.

« Nous devons empêcher cette amplification par la vaccination pour être sûrs que nous serons au moins capables de faire face à une telle situation à l’avance », a-t-il déclaré.

Louis Sansfaçon, fondateur d’ImmunoClip, est l’un des nombreux défenseurs de la vaccination.

Sa fille, Émilie, immunodéprimée, est décédée en novembre dernier.

« Il y a environ trois à quatre pour cent de la population qui est immunodéprimée, et ces personnes doivent être protégées », a déclaré Sansfaçon.

Cet automne, la province s’attend à ce que plus de 4 000 pharmaciens, infirmières et techniciens en pharmacie participent à la vaccination contre la grippe et la COVID-19 afin de prévenir une pression accrue sur le système de santé du Québec.