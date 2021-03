NHS Foundation Trusts (en gras, les hôpitaux privés) HÔPITAUX UNIVERSITAIRES BIRMINGHAM NHS FOUNDATION TRUST 2 578 FIDUCIE DE LA FONDATION ESSEX NHS DU MOYEN ET DU SUD 2 353 BARTS HEALTH NHS TRUST 1 697 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE DERBY ET BURTON NHS FOUNDATION TRUST 1 639 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE BARKING, HAVERING ET REDBRIDGE NHS TRUST c 1 617 HÔPITAUX AIGUS PENNINE NHS TRUST 1 570 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE LIVERPOOL NHS FOUNDATION TRUST 1 542 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE LEICESTER NHS TRUST 1 426 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NORTH MIDLANDS NHS TRUST 1 367 FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’UNIVERSITÉ DES HÔPITAUX D’EST KENT 1 347 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX DE BEDFORDSHIRE 1 316 FIDUCIE DE LA FONDATION FRIMLEY HEALTH NHS 1 238 FIDUCIE DE LA FONDATION EAST SUFFOLK ET NORTH ESSEX NHS 1 232 LONDON NORTH WEST UNIVERSITY HEALTHCARE NHS TRUST 1 189 SANDWELL ET WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST 1 156 FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’UNIVERSITÉ MANCHESTER 1 152 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NOTTINGHAM NHS TRUST 1 137 ROYAL FREE LONDON NHS FOUNDATION TRUST 1 082 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL KING’S COLLEGE 1 076 LEWISHAM ET GREENWICH NHS TRUST 1 025 HÔPITAUX MID YORKSHIRE NHS TRUST 1 025 HOPITAUX DE L’EAST LANCASHIRE NHS TRUST 1 013 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT LEEDS NHS TRUST 926 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST 921 FIDUCIE DE LA FONDATION SUD TYNESIDE ET SUNDERLAND NHS 915 HÔPITAUX WEST HERTFORDSHIRE NHS TRUST 906 HÔPITAUX DE PORTSMOUTH NHS TRUST 892 CHELSEA ET WESTMINSTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 853 IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST 842 FIDUCIE DE LA FONDATION MEDWAY NHS 839 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE HULL NHS TRUST 836 HÔPITAUX UNIS LINCOLNSHIRE NHS TRUST 803 WORCESTERSHIRE AIGU HOSPITALS NHS TRUST 796 LA FIDUCIE ROYALE WOLVERHAMPTON NHS 795 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EPSOM ET ST HELIER NHS TRUST 777 FIDUCIE DE LA FONDATION DU COMTÉ DE DURHAM ET DE DARLINGTON NHS 765 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE BLACKPOOL NHS FOUNDATION TRUST 761 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DONCASTER ET BASSETLAW NHS FOUNDATION TRUST 758 FIDUCIE DE LA FONDATION WRIGHTINGTON, WIGAN ET LEIGH NHS 756 LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DUDLEY GROUP 728 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE ST GEORGE NHS FOUNDATION TRUST 726 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DORSET NHS FOUNDATION TRUST 721 NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 718 WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST 715 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE ST HELENS ET KNOWSLEY NHS TRUST 708 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DU LANCASHIRE NHS FOUNDATION TRUST 694 DARTFORD ET GRAVESHAM NHS TRUST 680 FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NORTHAMPTON 677 EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST 668 NORD-OUEST ANGLIA NHS FOUNDATION TRUST 662 FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NORFOLK ET DE NORWICH 655 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES COVENTRY ET WARWICKSHIRE NHS TRUST 648 SURREY ET SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST 645 FIDUCIE DE LA FONDATION BOLTON NHS 642 FIDUCIE DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL BARNSLEY NHS 627 MAIDSTONE ET TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST 627 WIRRAL UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 617 COMPTE DE CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 612 SOUTH TEES HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 606 CROYDON HEALTH SERVICES NHS TRUST 604 NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST 600 HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE BRADFORD NHS FOUNDATION TRUST 599 FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’HÔPITAL D’ENSEIGNEMENT DE YORK 583 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE MORECAMBE BAY NHS FOUNDATION TRUST 579 NORTH MIDDLESEX UNIVERSITY HOSPITAL NHS TRUST 576 TAMESIDE ET GLOSSOP SOINS INTÉGRÉS NHS FOUNDATION TRUST 575 LA FIDUCIE DE LA FONDATION ROTHERHAM NHS 570 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX DE LA FORÊT SHERWOOD 560 SHREWSBURY ET TELFORD HOSPITAL NHS TRUST 554 GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 552 FIDUCIE DE LA FONDATION STOCKPORT NHS 547 LA FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL PRINCESSE ALEXANDRA 533 NORTH TEES ET HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST 522 FIDUCIE DE LA FONDATION GUY’S ET ST THOMAS ‘NHS 507 FIDUCIE NHS HERTFORDSHIRE EST ET NORD 501 FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL BERKSHIRE NHS 499 FIDUCIE DE LA FONDATION SALFORD ROYAL NHS 495 FIDUCIE DE LA FONDATION CALDERDALE ET HUDDERSFIELD NHS 493 ASHFORD ET ST PETER’S HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 493 KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 490 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES OXFORD NHS FOUNDATION TRUST 483 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX SUSSEX DE L’OUEST 480 WARRINGTON ET HALTON ENSEIGNEMENT DES HÔPITAUX NHS FOUNDATION TRUST 477 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS HÔPITAUX MID CHESHIRE 476 HÔPITAL UNIVERSITAIRE SOUTHAMPTON NHS FOUNDATION TRUST 475 HÔPITAL REINE ELIZABETH, KING’S LYNN, NHS FOUNDATION TRUST 474 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE BRIGHTON ET SUSSEX NHS TRUST 474 FIDUCIE DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE MILTON KEYNES NHS 455 NORTHERN LINCOLNSHIRE AND GOOLE NHS FOUNDATION TRUST 447 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL KINGSTON 443 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS HAMPSHIRE HOSPITALS 438 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL HILLINGDON 427 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES BRISTOL ET WESTON NHS FOUNDATION TRUST 413 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ROYAL DE CHESTERFIELD 412 BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST 411 SOUTHPORT ET ORMSKIRK HOSPITAL NHS TRUST 408 NORTH BRISTOL NHS TRUST 387 UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 385 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES JAMES PAGET NHS FOUNDATION TRUST 374 HOMERTON UNIVERSITY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 366 GATESHEAD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST 351 FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL GEORGE ELIOT 345 LE NEWCASTLE SUR TYNE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 337 EAST CHESHIRE NHS TRUST 327 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE CAMBRIDGE NHS FOUNDATION TRUST 324 GREAT WESTERN HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST 315 SOUTH WARWICKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST 293 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE BAIN DES HÔPITAUX ROYAUX UNIS 290 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU ROYAL SURREY COUNTY 287 FIDUCIE DU NHS DE WHITTINGTON HEALTH 279 FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL DEVON ET EXETER NHS 271 FIDUCIE DE LA FONDATION WEST SUFFOLK NHS 265 FIDUCIE DE LA FONDATION AIREDALE NHS 259 HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PLYMOUTH NHS TRUST 226 WYE VALLEY NHS TRUST 225 FIDUCIE DE LA FONDATION SALISBURY NHS 210 HÔPITAUX ROYAUX DE CORNWALL NHS TRUST 200 FIDUCIE DE LA FONDATION SOMERSET NHS 193 FIDUCIE DE LA FONDATION HARROGATE ET DISTRICT NHS 177 FIDUCIE DU NHS DE L’ÎLE DE WIGHT 150 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU DISTRICT DE YEOVIL 142 TORBAY ET SOUTH DEVON NHS FOUNDATION TRUST 111 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU COMTÉ DE DORSET 110 FIDUCIE DE LA FONDATION KENT COMMUNITY HEALTH NHS 109 NORD-EST DE LONDRES NHS FOUNDATION TRUST 92 FIDUCIE DU NHS DES SOINS DE SANTÉ DU NORD DU DEVON 80 NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST 78 BIRMINGHAM COMMUNITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 74 DORSET HEALTHCARE UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST 73 WORCESTERSHIRE SANTÉ ET SOINS NHS TRUST 63 CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST 62 GLOUCESTERSHIRE SANTÉ ET SOINS NHS FOUNDATION TRUST 59 FIDUCIE DE LA FONDATION SOUTHERN HEALTH NHS 58 PARTENARIAT MIDLANDS NHS FOUNDATION TRUST 56 SUSSEX COMMUNITY NHS FOUNDATION TRUST 52 FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ROYAL PAPWORTH 48 PARTENARIAT LEICESTERSHIRE NHS TRUST 43 ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST 42 SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES DE LINCOLNSHIRE NHS TRUST 41 LIVERPOOL HEART AND CHEST HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 40 ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE ANGLIENNE CIC – HOPITAL DE FRYATT 38 LA FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL MARSDEN NHS 37 DERBYSHIRE COMMUNITY HEALTH SERVICES NHS FOUNDATION TRUST 37 NOTTINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 36 SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST 34 FIDUCIE DE LA FONDATION BERKSHIRE HEALTHCARE NHS 32 FIDUCIE DE LA FONDATION OXFORD HEALTH NHS 31 LA FIDUCIE DE LA FONDATION CHRISTIE NHS 28 ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE ANGLIENNE CIC – HOPITAL CLACTON 27 PARTENARIAT DE SOINS DE SANTÉ CITY CIC – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE EAST RIDING 25 HERTFORDSHIRE COMMUNITY NHS TRUST 23 FIDUCIE DE LA FONDATION EAST LONDON NHS 23 LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU WALTON CENTRE NHS 22 NORTHAMPTONSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 21 CENTRAL LONDON COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST 19 HÔPITAL ROYAL NATIONAL ORTHOPÉDIQUE NHS TRUST 17 WILTSHIRE HEALTH & CARE – CHIPPENHAM COMMUNITY HOSPITAL (partenariat NHS) 17 FOURNIR – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE BRAINTREE 16 Hôpital royal de neuro-handicap â West Hill 16 LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE ROYAL 16 NORTH STAFFORDSHIRE COMBINED HEALTHCARE NHS TRUST 15 HERTFORDSHIRE PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST 12 CENTRE ET NORD-OUEST DE LONDRES NHS FOUNDATION TRUST 11 HCA UK – Le bâtiment nord de l’hôpital Wellington 11 ROTHERHAM DONCASTER ET SOUTH HUMBER NHS FOUNDATION TRUST dix TES, ESK ET WEAR VALLEYS NHS FOUNDATION TRUST dix Hôpital de St John & St Elizabeth – Hôpital de St John & St Elizabeth 9 La clinique de Londres – 20 Devonshire Place 9 GREATER MANCHESTER MENTAL HEALTH NHS FOUNDATION TRUST 9 CONFIANCE SOLENT NHS 9 CAMBRIDGESHIRE ET PETERBOROUGH NHS FOUNDATION TRUST 8 SOINS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES DE LA CÔTE EST – HÔPITAL BECCLES 8 FIDUCIE DE LA FONDATION PENNINE CARE NHS 8 LA FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE ROBERT JONES ET AGNES HUNT 7 CUMBRIA, NORTHUMBERLAND, TYNE AND WEAR NHS FOUNDATION TRUST 7 PARTENARIAT LEEDS ET YORK NHS FOUNDATION TRUST 7 FIDUCIE DE LA FONDATION NORFOLK ET SUFFOLK NHS 6 HÔPITAL NHS NIGHTINGALE NORD-OUEST 6 FIDUCIE DE LA FONDATION OXLEAS NHS 5 ALDER HEY CHILDREN’S NHS FOUNDATION TRUST 5 FIDUCIE DE LA FONDATION MERSEY CARE NHS 5 LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DU CLATTERBRIDGE CANCER CENTER 5 WILTSHIRE HEALTH & CARE – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE SAVERNAKE (partenariat NHS) 5 Elysium Healthcare Limited 4 ASSOCIATION DE SOINS HOSPICE NORTH HERTS 4 HCA UK – Pont de Londres 4 HOUNSLOW AND RICHMOND COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST 4 NHS NIGHTINGALE HOSPITAL LONDRES 4 WEST LONDON NHS TRUST 4 CHESHIRE ET WIRRAL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST 4 NORTH WEST BOROUGHS HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 4 Centre de santé du Surrey – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE WALTON 4 VIRGIN CARE LTD – HÔPITAL COMMÉMORATIF DE PAULTON 4 Sheffield Health and Social Care NHS Foundation Trust 3 FIDUCIE DE LA FONDATION LANCASHIRE ET SOUTH CUMBRIA NHS 3 VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE SHEPPEY 3 LIVEWELL SUD-OUEST – HÔPITAL MOUNT GOULD 3 WILTSHIRE HEALTH & CARE – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE WARMINSTER 3 FOURNIR – HOPITAL ST PETERS 2 BARNET, ENFIELD ET HARINGEY MENTAL HEALTH NHS TRUST 2 HCA UK – La princesse Grace 2 SOUTH LONDON AND MAUDSLEY NHS FOUNDATION TRUST 2 DERBYSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST 2 BRADFORD DISTRICT CARE NHS FOUNDATION TRUST 2 HUMBER TEACHING NHS FOUNDATION TRUST 2 BMI Healthcare – Mont Alvernia 2 KENT AND MEDWAY NHS AND SOCIAL CARE PARTNERSHIP TRUST 2 Oldercare (Haslemere) Limited – HÔPITAL ST MAGNUS 2 VIRGIN CARE LTD – HOPITAL ST MARTINS 2 FOURNIR – HÔPITAL DE HALSTEAD 1 GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN NHS FOUNDATION TRUST 1 HCA UK – La liste 1 PARTENARIAT LINCOLNSHIRE NHS FOUNDATION TRUST 1 Ramsay Health Royaume-Uni – Nottingham Woodthorpe 1 FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE SHEFFIELD CHILDREN 1 PARTENARIAT DU SUD-OUEST YORKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST 1 Central Surrey Health – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE WOKING 1 Nuffield Health – Woking 1 VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE LIVINGSTONE 1 VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMÉMORATIF SITTINGBOURNE 1 Cygnet Health Care Limited 1 LIVEWELL SUD-OUEST – HOPITAL TAVISTOCK 1 Source: NHS