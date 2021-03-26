|NHS Foundation Trusts (en gras, les hôpitaux privés)
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES BIRMINGHAM NHS FOUNDATION TRUST
|2 578
|FIDUCIE DE LA FONDATION ESSEX NHS DU MOYEN ET DU SUD
|2 353
|BARTS HEALTH NHS TRUST
|1 697
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE DERBY ET BURTON NHS FOUNDATION TRUST
|1 639
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE BARKING, HAVERING ET REDBRIDGE NHS TRUST c
|1 617
|HÔPITAUX AIGUS PENNINE NHS TRUST
|1 570
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE LIVERPOOL NHS FOUNDATION TRUST
|1 542
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE LEICESTER NHS TRUST
|1 426
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NORTH MIDLANDS NHS TRUST
|1 367
|FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’UNIVERSITÉ DES HÔPITAUX D’EST KENT
|1 347
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX DE BEDFORDSHIRE
|1 316
|FIDUCIE DE LA FONDATION FRIMLEY HEALTH NHS
|1 238
|FIDUCIE DE LA FONDATION EAST SUFFOLK ET NORTH ESSEX NHS
|1 232
|LONDON NORTH WEST UNIVERSITY HEALTHCARE NHS TRUST
|1 189
|SANDWELL ET WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST
|1 156
|FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’UNIVERSITÉ MANCHESTER
|1 152
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NOTTINGHAM NHS TRUST
|1 137
|ROYAL FREE LONDON NHS FOUNDATION TRUST
|1 082
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL KING’S COLLEGE
|1 076
|LEWISHAM ET GREENWICH NHS TRUST
|1 025
|HÔPITAUX MID YORKSHIRE NHS TRUST
|1 025
|HOPITAUX DE L’EAST LANCASHIRE NHS TRUST
|1 013
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT LEEDS NHS TRUST
|926
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST
|921
|FIDUCIE DE LA FONDATION SUD TYNESIDE ET SUNDERLAND NHS
|915
|HÔPITAUX WEST HERTFORDSHIRE NHS TRUST
|906
|HÔPITAUX DE PORTSMOUTH NHS TRUST
|892
|CHELSEA ET WESTMINSTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|853
|IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST
|842
|FIDUCIE DE LA FONDATION MEDWAY NHS
|839
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE HULL NHS TRUST
|836
|HÔPITAUX UNIS LINCOLNSHIRE NHS TRUST
|803
|WORCESTERSHIRE AIGU HOSPITALS NHS TRUST
|796
|LA FIDUCIE ROYALE WOLVERHAMPTON NHS
|795
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EPSOM ET ST HELIER NHS TRUST
|777
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU COMTÉ DE DURHAM ET DE DARLINGTON NHS
|765
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE BLACKPOOL NHS FOUNDATION TRUST
|761
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DONCASTER ET BASSETLAW NHS FOUNDATION TRUST
|758
|FIDUCIE DE LA FONDATION WRIGHTINGTON, WIGAN ET LEIGH NHS
|756
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DUDLEY GROUP
|728
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE ST GEORGE NHS FOUNDATION TRUST
|726
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DORSET NHS FOUNDATION TRUST
|721
|NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|718
|WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST
|715
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE ST HELENS ET KNOWSLEY NHS TRUST
|708
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DU LANCASHIRE NHS FOUNDATION TRUST
|694
|DARTFORD ET GRAVESHAM NHS TRUST
|680
|FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE NORTHAMPTON
|677
|EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST
|668
|NORD-OUEST ANGLIA NHS FOUNDATION TRUST
|662
|FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE NORFOLK ET DE NORWICH
|655
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES COVENTRY ET WARWICKSHIRE NHS TRUST
|648
|SURREY ET SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST
|645
|FIDUCIE DE LA FONDATION BOLTON NHS
|642
|FIDUCIE DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL BARNSLEY NHS
|627
|MAIDSTONE ET TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST
|627
|WIRRAL UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|617
|COMPTE DE CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|612
|SOUTH TEES HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|606
|CROYDON HEALTH SERVICES NHS TRUST
|604
|NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST
|600
|HÔPITAUX D’ENSEIGNEMENT DE BRADFORD NHS FOUNDATION TRUST
|599
|FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’HÔPITAL D’ENSEIGNEMENT DE YORK
|583
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE MORECAMBE BAY NHS FOUNDATION TRUST
|579
|NORTH MIDDLESEX UNIVERSITY HOSPITAL NHS TRUST
|576
|TAMESIDE ET GLOSSOP SOINS INTÉGRÉS NHS FOUNDATION TRUST
|575
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION ROTHERHAM NHS
|570
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX DE LA FORÊT SHERWOOD
|560
|SHREWSBURY ET TELFORD HOSPITAL NHS TRUST
|554
|GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|552
|FIDUCIE DE LA FONDATION STOCKPORT NHS
|547
|LA FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL PRINCESSE ALEXANDRA
|533
|NORTH TEES ET HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST
|522
|FIDUCIE DE LA FONDATION GUY’S ET ST THOMAS ‘NHS
|507
|FIDUCIE NHS HERTFORDSHIRE EST ET NORD
|501
|FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL BERKSHIRE NHS
|499
|FIDUCIE DE LA FONDATION SALFORD ROYAL NHS
|495
|FIDUCIE DE LA FONDATION CALDERDALE ET HUDDERSFIELD NHS
|493
|ASHFORD ET ST PETER’S HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|493
|KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|490
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES OXFORD NHS FOUNDATION TRUST
|483
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DES HÔPITAUX SUSSEX DE L’OUEST
|480
|WARRINGTON ET HALTON ENSEIGNEMENT DES HÔPITAUX NHS FOUNDATION TRUST
|477
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS HÔPITAUX MID CHESHIRE
|476
|HÔPITAL UNIVERSITAIRE SOUTHAMPTON NHS FOUNDATION TRUST
|475
|HÔPITAL REINE ELIZABETH, KING’S LYNN, NHS FOUNDATION TRUST
|474
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE BRIGHTON ET SUSSEX NHS TRUST
|474
|FIDUCIE DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE MILTON KEYNES NHS
|455
|NORTHERN LINCOLNSHIRE AND GOOLE NHS FOUNDATION TRUST
|447
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL KINGSTON
|443
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS HAMPSHIRE HOSPITALS
|438
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL HILLINGDON
|427
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES BRISTOL ET WESTON NHS FOUNDATION TRUST
|413
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ROYAL DE CHESTERFIELD
|412
|BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST
|411
|SOUTHPORT ET ORMSKIRK HOSPITAL NHS TRUST
|408
|NORTH BRISTOL NHS TRUST
|387
|UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|385
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES JAMES PAGET NHS FOUNDATION TRUST
|374
|HOMERTON UNIVERSITY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|366
|GATESHEAD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST
|351
|FIDUCIE DU NHS DE L’HÔPITAL GEORGE ELIOT
|345
|LE NEWCASTLE SUR TYNE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|337
|EAST CHESHIRE NHS TRUST
|327
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE CAMBRIDGE NHS FOUNDATION TRUST
|324
|GREAT WESTERN HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
|315
|SOUTH WARWICKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST
|293
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE BAIN DES HÔPITAUX ROYAUX UNIS
|290
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU ROYAL SURREY COUNTY
|287
|FIDUCIE DU NHS DE WHITTINGTON HEALTH
|279
|FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL DEVON ET EXETER NHS
|271
|FIDUCIE DE LA FONDATION WEST SUFFOLK NHS
|265
|FIDUCIE DE LA FONDATION AIREDALE NHS
|259
|HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PLYMOUTH NHS TRUST
|226
|WYE VALLEY NHS TRUST
|225
|FIDUCIE DE LA FONDATION SALISBURY NHS
|210
|HÔPITAUX ROYAUX DE CORNWALL NHS TRUST
|200
|FIDUCIE DE LA FONDATION SOMERSET NHS
|193
|FIDUCIE DE LA FONDATION HARROGATE ET DISTRICT NHS
|177
|FIDUCIE DU NHS DE L’ÎLE DE WIGHT
|150
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU DISTRICT DE YEOVIL
|142
|TORBAY ET SOUTH DEVON NHS FOUNDATION TRUST
|111
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL DU COMTÉ DE DORSET
|110
|FIDUCIE DE LA FONDATION KENT COMMUNITY HEALTH NHS
|109
|NORD-EST DE LONDRES NHS FOUNDATION TRUST
|92
|FIDUCIE DU NHS DES SOINS DE SANTÉ DU NORD DU DEVON
|80
|NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST
|78
|BIRMINGHAM COMMUNITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|74
|DORSET HEALTHCARE UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST
|73
|WORCESTERSHIRE SANTÉ ET SOINS NHS TRUST
|63
|CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST
|62
|GLOUCESTERSHIRE SANTÉ ET SOINS NHS FOUNDATION TRUST
|59
|FIDUCIE DE LA FONDATION SOUTHERN HEALTH NHS
|58
|PARTENARIAT MIDLANDS NHS FOUNDATION TRUST
|56
|SUSSEX COMMUNITY NHS FOUNDATION TRUST
|52
|FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ROYAL PAPWORTH
|48
|PARTENARIAT LEICESTERSHIRE NHS TRUST
|43
|ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST
|42
|SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES DE LINCOLNSHIRE NHS TRUST
|41
|LIVERPOOL HEART AND CHEST HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
|40
|ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE ANGLIENNE CIC – HOPITAL DE FRYATT
|38
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION ROYAL MARSDEN NHS
|37
|DERBYSHIRE COMMUNITY HEALTH SERVICES NHS FOUNDATION TRUST
|37
|NOTTINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|36
|SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST
|34
|FIDUCIE DE LA FONDATION BERKSHIRE HEALTHCARE NHS
|32
|FIDUCIE DE LA FONDATION OXFORD HEALTH NHS
|31
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION CHRISTIE NHS
|28
|ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE ANGLIENNE CIC – HOPITAL CLACTON
|27
|PARTENARIAT DE SOINS DE SANTÉ CITY CIC – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE EAST RIDING
|25
|HERTFORDSHIRE COMMUNITY NHS TRUST
|23
|FIDUCIE DE LA FONDATION EAST LONDON NHS
|23
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU WALTON CENTRE NHS
|22
|NORTHAMPTONSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|21
|CENTRAL LONDON COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST
|19
|HÔPITAL ROYAL NATIONAL ORTHOPÉDIQUE NHS TRUST
|17
|WILTSHIRE HEALTH & CARE – CHIPPENHAM COMMUNITY HOSPITAL (partenariat NHS)
|17
|FOURNIR – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE BRAINTREE
|16
|Hôpital royal de neuro-handicap â West Hill
|16
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DE L’HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE ROYAL
|16
|NORTH STAFFORDSHIRE COMBINED HEALTHCARE NHS TRUST
|15
|HERTFORDSHIRE PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST
|12
|CENTRE ET NORD-OUEST DE LONDRES NHS FOUNDATION TRUST
|11
|HCA UK – Le bâtiment nord de l’hôpital Wellington
|11
|ROTHERHAM DONCASTER ET SOUTH HUMBER NHS FOUNDATION TRUST
|dix
|TES, ESK ET WEAR VALLEYS NHS FOUNDATION TRUST
|dix
|Hôpital de St John & St Elizabeth – Hôpital de St John & St Elizabeth
|9
|La clinique de Londres – 20 Devonshire Place
|9
|GREATER MANCHESTER MENTAL HEALTH NHS FOUNDATION TRUST
|9
|CONFIANCE SOLENT NHS
|9
|CAMBRIDGESHIRE ET PETERBOROUGH NHS FOUNDATION TRUST
|8
|SOINS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES DE LA CÔTE EST – HÔPITAL BECCLES
|8
|FIDUCIE DE LA FONDATION PENNINE CARE NHS
|8
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE L’HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE ROBERT JONES ET AGNES HUNT
|7
|CUMBRIA, NORTHUMBERLAND, TYNE AND WEAR NHS FOUNDATION TRUST
|7
|PARTENARIAT LEEDS ET YORK NHS FOUNDATION TRUST
|7
|FIDUCIE DE LA FONDATION NORFOLK ET SUFFOLK NHS
|6
|HÔPITAL NHS NIGHTINGALE NORD-OUEST
|6
|FIDUCIE DE LA FONDATION OXLEAS NHS
|5
|ALDER HEY CHILDREN’S NHS FOUNDATION TRUST
|5
|FIDUCIE DE LA FONDATION MERSEY CARE NHS
|5
|LA FIDUCIE DE LA FONDATION DU NHS DU CLATTERBRIDGE CANCER CENTER
|5
|WILTSHIRE HEALTH & CARE – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE SAVERNAKE (partenariat NHS)
|5
|Elysium Healthcare Limited
|4
| ASSOCIATION DE SOINS HOSPICE NORTH HERTS
|4
|HCA UK – Pont de Londres
|4
|HOUNSLOW AND RICHMOND COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST
|4
|NHS NIGHTINGALE HOSPITAL LONDRES
|4
|WEST LONDON NHS TRUST
|4
|CHESHIRE ET WIRRAL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST
|4
|NORTH WEST BOROUGHS HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|4
|Centre de santé du Surrey – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE WALTON
|4
|VIRGIN CARE LTD – HÔPITAL COMMÉMORATIF DE PAULTON
|4
|Sheffield Health and Social Care NHS Foundation Trust
|3
|FIDUCIE DE LA FONDATION LANCASHIRE ET SOUTH CUMBRIA NHS
|3
|VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE SHEPPEY
|3
|LIVEWELL SUD-OUEST – HÔPITAL MOUNT GOULD
|3
|WILTSHIRE HEALTH & CARE – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE WARMINSTER
|3
|FOURNIR – HOPITAL ST PETERS
|2
|BARNET, ENFIELD ET HARINGEY MENTAL HEALTH NHS TRUST
|2
|HCA UK – La princesse Grace
|2
|SOUTH LONDON AND MAUDSLEY NHS FOUNDATION TRUST
|2
|DERBYSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST
|2
|BRADFORD DISTRICT CARE NHS FOUNDATION TRUST
|2
|HUMBER TEACHING NHS FOUNDATION TRUST
|2
|BMI Healthcare – Mont Alvernia
|2
|KENT AND MEDWAY NHS AND SOCIAL CARE PARTNERSHIP TRUST
|2
|Oldercare (Haslemere) Limited – HÔPITAL ST MAGNUS
|2
|VIRGIN CARE LTD – HOPITAL ST MARTINS
|2
|FOURNIR – HÔPITAL DE HALSTEAD
|1
|GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN NHS FOUNDATION TRUST
|1
|HCA UK – La liste
|1
|PARTENARIAT LINCOLNSHIRE NHS FOUNDATION TRUST
|1
|Ramsay Health Royaume-Uni – Nottingham Woodthorpe
|1
|FIDUCIE DE LA FONDATION NHS DE SHEFFIELD CHILDREN
|1
|PARTENARIAT DU SUD-OUEST YORKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST
|1
|Central Surrey Health – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE WOKING
|1
|Nuffield Health – Woking
|1
|VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE LIVINGSTONE
|1
|VIRGIN CARE SERVICES LTD – HÔPITAL COMMÉMORATIF SITTINGBOURNE
|1
|Cygnet Health Care Limited
|1
|LIVEWELL SUD-OUEST – HOPITAL TAVISTOCK
|1
|Source: NHS
|