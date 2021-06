Les HPITAUX dans les hotspots de Covid « s’adaptent bien » au nombre croissant de cas, car les patients sont généralement plus jeunes et « ont moins besoin de soins intensifs ».

Le patron principal du NHS, Chris Hopson, a déclaré que les dirigeants des hôpitaux étaient convaincus que les vaccins avaient « brisé » le lien entre les infections et le « niveau très élevé d’hospitalisations et de mortalité » observé lors des vagues précédentes.

M. Hopson, qui est le directeur général de l’organisme qui représente les fiducies du NHS, a ajouté que les zones où les taux d’infection continuent d’augmenter connaissent un taux de mortalité « considérablement » plus faible parmi les personnes admises pour traitement

« Si, et c’est un grand si, si Bolton a traversé son cycle complet et si d’autres zones suivent Bolton, la vue de l’hôpital là-bas était qu’ils étaient capables de faire face au niveau d’infections », a-t-il déclaré à Times Radio.

« Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les chiffres bruts ici. Vous devez également examiner qui est admis à l’hôpital et à quel point ils sont cliniquement vulnérables et quel niveau d’acuité ils ont.

« Ce que les directeurs généraux nous disent constamment, c’est qu’il s’agit d’une population beaucoup plus jeune qui arrive, qu’ils sont moins vulnérables sur le plan clinique, qu’ils ont moins besoin de soins intensifs et qu’ils voient donc ce qu’ils pensent être un taux de mortalité nettement inférieur. ce qui est, vous le savez, confirmé par les chiffres.

« Donc, ce n’est pas seulement le nombre de personnes qui entrent, c’est en fait le niveau de préjudice et de risque clinique. »

Un soutien accru a été déployé dans le Grand Manchester et le Lancashire, similaire à celui observé à Bolton, où le nombre de cas de la variante Delta identifié pour la première fois en Inde a été relativement élevé.

M. Hopson a déclaré que toute décision d’assouplir les restrictions de verrouillage restantes en Angleterre le 21 juin était finement équilibrée, ajoutant que si les hôpitaux « incroyablement occupés » voyaient même une petite augmentation du nombre de patients Covid, ils pourraient devoir « faire des compromis entre Covid et non -Soins Covid ».

« Nous ne savons pas très bien où nous en sommes, sommes-nous au début d’une hausse exponentielle ou non ? », a ajouté le responsable de NHS Providers.

Mais il a déclaré que « l’image de la mortalité semble vraiment assez claire.

« Nous avons eu moins de 15 personnes par jour qui meurent de Covid depuis près de sept semaines maintenant et cela se compare à bien plus de 1 000 par jour au pic de janvier et 800 par jour en avril de l’année dernière », a-t-il souligné.

REVUE DE LA « JOURNÉE DE LA LIBERTÉ »

Cela survient alors que des questions pèsent sur la question de savoir si l’étape 4 de l’Angleterre pour assouplir les restrictions peut aller de l’avant le « Jour de la liberté », actuellement prévu pour le 21 juin.

Boris Johnson pourrait adopter une « approche mix and match » pour mettre fin au verrouillage le 21 juin en « levant partiellement » les restrictions, a-t-on rapporté.

Plus tôt, le Premier ministre a donné son plus grand indice à ce jour que la date du 21 juin pourrait être retardée.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré au Financial Times que les craintes concernant la nouvelle variante signifiaient qu’une « approche mix-and-match était probablement envisagée ».

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que les cas de coronavirus « étaient clairement en augmentation » et que M. Johnson examinait une série de données avant de prendre une décision finale sur la levée des restrictions le 21 juin – prévue lundi.

« Nous avons créé cette période de cinq semaines entre les étapes de la feuille de route et cela s’est en fait avéré inestimable à cette occasion, car c’est une décision finement équilibrée », a-t-il déclaré à Sky News.

« Nous avons besoin de voir ces données de cas, qui sont clairement en augmentation, mais le lien avec les hospitalisations et finalement avec les décès.

« Le Premier ministre examine donc cela avant le point de décision, qui aura lieu le 14 juin – à ce moment-là, bien sûr, il informera tout le monde de la décision finale. »

Cela survient alors que les cas de Covid au Royaume-Uni ont augmenté hier de 7 540, le plus grand bond d’infections quotidiennes depuis février.

Le dernier chiffre porte le nombre total de cas depuis le début de la pandémie à 4 535 754.

La variante indienne continue de se déchaîner à travers le Royaume-Uni, avec le professeur Neil Ferguson – dont la modélisation a effrayé le gouvernement lors du premier verrouillage – avertissant que le taux R pourrait atteindre 2,5 dans certaines régions d’Angleterre.

Il a dit que la meilleure supposition est que la variante Delta est 60% plus transmissible.