Les hôpitaux de Will et les comtés de Grundy annoncent leurs premiers bébés de 2023 – Shaw Local

L’almanach du fermier a dit que les bébés nés le 1er janvier connaîtront “la meilleure chance tout au long de leur vie”.

Bien qu’il soit trop tôt pour prouver ou réfuter la superstition, les quatre bébés présentés ici ont eu la chance d’attirer l’attention des médias (et quelques cadeaux dans certains cas), grâce aux rapports de quatre hôpitaux locaux, simplement pour avoir choisi le bon jour pour être née.

AdventHealth Bolingbrook

Fadiya et Imram Ahmed de Bolingbrook ont ​​accueilli Zaviyar à 6 h 07, le 1er janvier 2023, à AdventHealth Bolingbrook. Zaviyar pesait cinq livres, 14 onces et mesurait 20 pouces. (Photo gracieuseté de AdventHealth Bolingbrook)

Zaviyar pesait cinq livres, 14 onces et mesurait 20 pouces.

Zaviyar a un frère d’un an, Ammar.

Ascension Saint Joseph – Joliet

Miguel et Elizabeth Cruz de Oak Forest ont accueilli une petite fille à 10 h 29 le 2 janvier 2023 à l’Ascension Saint Joseph – Joliet. Baby Girl Cruz pesait huit livres huit onces. et mesuré 20,5 pouces. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Ascension Saint Joseph – Joliet)

Baby Girl Cruz pesait huit livres huit onces. et mesuré 20,5 pouces.

Hôpital Morris

Kayla Koch et Jeremy Wade de Marseille ont accueilli Paige Lee Ann Wade à 6 h 23 le 2 janvier 2023 à l’hôpital Morris. Paige pesait six livres cinq onces et mesurait 19 pouces. Paige a une grande sœur, Aliana, 3 ans, et un grand frère, Brendon, 15 ans. (Photo avec l’aimable autorisation de l’hôpital Morris)

Paige pesait six livres, cinq onces et mesurait 19 pouces

Paige a une grande sœur, Aliana, 3 ans, et un grand frère, Brendon, 15 ans.

Elle est également la petite-fille de Susan et Randy Denen d’Ottawa, Ron et Cathy Koch de Mesa, Arizona (initialement Ottawa), Tracey Keller de Marseille et Jeff Hughes d’Ottawa.

Hôpital Silver Cross à New Lenox

Amanda et Benny Avila de Joliet ont accueilli leur fille à 1 h 55 le 1er janvier 2023 à l’hôpital Silver Cross de New Lenox. Baby Girl Avila pesait sept livres, nibne onces et mesurait 20,5 pouces. (Photo avec l’aimable autorisation de l’hôpital Silver Cross)

Cinq bébés sont nés à Silver Cross le jour de l’An, mais Baby Girl Avila a été le premier.

Baby Girl Avila pesait sept livres, neuf onces et mesurait 20,5 pouces.

Elle a reçu un panier-cadeau du personnel de l’unité mère/bébé de Silver Cross et un cadeau spécial de l’auxiliaire de la Childerguild de Silver Cross.