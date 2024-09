Les hôpitaux de Norwich et de Cambridge se dotent de nouveaux équipements de radiothérapie

La nouvelle technologie a réduit le temps de traitement et a augmenté la précision et le confort du patient

L’hôpital universitaire de Norfolk et Norwich (N&N) a dépensé 1 million de livres sterling pour moderniser l’équipement existant, tandis que l’hôpital Addenbrooke de Cambridge a dépensé 4 millions de livres sterling pour de nouvelles machines capables de fournir cette technologie.

La radiothérapie guidée de surface (SGRT) utilise des faisceaux lumineux et des caméras avancées pour créer un contour 3D unique du corps d’un patient afin d’améliorer la précision et le temps de traitement.

« Mais maintenant, ils vous installent avec trois caméras, le lit vous amène là où vous devez être et vous entrez et sortez. »

« Avec l’ancienne technologie, vous étiez sur le lit et ils vous déplaçaient pendant un bon moment avant de finalement sortir de la pièce et d’appuyer sur le bouton », a déclaré John Starling, 68 ans, un patient atteint de cancer d’Attleborough à Norfolk.

La radiothérapie consiste à utiliser des rayons X puissants pour cibler et tuer les cellules cancéreuses.

« Si un patient tousse ou éternue et bouge au-delà d’une tolérance définie, le faisceau sera coupé et le traitement s’arrêtera, de sorte que le traitement ne soit délivré qu’à la cible prévue », a-t-elle déclaré.

Jo Thomas, radiologue thérapeutique au N&N, a décrit cette technologie comme étant « à la pointe de la technologie » et « un véritable changement pour les patients ».

Cinq machines de radiothérapie au N&N et deux à l’hôpital d’Addenbrooke délivreront la SGRT – une troisième machine étant prévue à une date ultérieure.

Le traitement sera initialement utilisé par l’hôpital Addenbrooke pour traiter le cancer du sein avant d’être étendu.

Andrew Robinson, responsable du service de physique de radiothérapie au Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH), qui gère l’hôpital Addenbrooke, a ajouté : « Nos équipes ont travaillé dur pendant l’été pour tester et s’entraîner sur le système, et il est gratifiant de voir nos patients bénéficier de la précision et de l’efficacité accrues du SGRT. »