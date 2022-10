Les hôpitaux de Northwestern Medicine améliorent leur classement et célèbrent avec du maïs – Shaw Local

Les hôpitaux Northwestern Medicine de McHenry et de Woodstock ont ​​célébré une augmentation du classement des hôpitaux publié par le US News and World Report avec un rôti de maïs pour le personnel.

Du maïs frais a été apporté du marché de campagne de Von Bergen à Hébron, puis grillé à l’extérieur dans les cours de l’hôpital.

“Le personnel assidu de nos hôpitaux locaux est sans égal, et nous voulions prendre un moment pour montrer notre plus profonde gratitude pour le travail formidable qu’ils accomplissent chaque jour pour nos patients”, Nick Rave, président de Northwestern Medicine McHenry et Northwestern Medicine Woodstock Hôpitaux, a déclaré dans un communiqué. “Nous nous sommes associés à une ferme locale pour offrir au personnel une gâterie d’automne à savourer et leur offrir un moment pour sortir de leurs routines habituelles, prendre l’air et socialiser avec leurs collègues.”

Les hôpitaux McHenry, Huntley et Woodstock de Northwestern Medicine ont vu leur classement passer du 14e dans la région métropolitaine de Chicago en 2021 au neuvième en 2022. Ils sont également passés du 15e dans l’Illinois en 2021 au neuvième en 2022.