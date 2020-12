Cela fait huit mois que l’hôpital Ajusco Medio, géré par la ville, a été répertorié comme l’un des rares hôpitaux exclusifs COVID-19 dans la ville de près de neuf millions d’habitants, et les lits vides sont rares.

« Le pire reste à venir », a déclaré Mancilla.

«Et malheureusement, cela va nous fatiguer», a-t-elle déclaré à propos du personnel médical qui était constamment au travail alors qu’eux-mêmes étaient vulnérables à la maladie. Près de 2 000 agents de santé sont morts de la maladie à travers le Mexique.

Le bilan est psychologique et physique, et est tout aussi clair que les chiffres écrits sur un tableau blanc effaçable à sec dans Dr. Alejandro Avalos, directeur de l’hôpital Ajusco Medio: la capacité totale des patients est de 122%, l’unité de soins intensifs de 116% et l’unité d’urgence à 100%.

« Nous n’avons pas été en dessous de 100% depuis mai », a déclaré Avalos, dont l’hôpital – un établissement gouvernemental qui traite les patients gratuitement – a été temporairement agrandi pour accueillir la vague de cas de coronavirus. Le taux d’occupation des hôpitaux est de 69% à l’échelle de la ville.

Mais aussi bondés que soient les hôpitaux de la ville, les rues sont à nouveau pleines; dans certaines parties plus centrales de la métropole, presque tout le monde porte un masque facial, mais moins de personnes dans d’autres régions plus pauvres et plus reculées.

La situation a inquiété les responsables. Des millions de personnes se rassemblent normalement chaque année pour la fête du 12 décembre de la Bienheureuse Vierge de Guadalupe au Mexique, et les grandes réunions de famille sont la norme pour Noël au Mexique.

Il a attiré vendredi un appel urgent du président Andrés Manuel López Obrador, qui a annoncé une extension de 500 lits d’hôpitaux supplémentaires à Mexico et a imploré les Mexicains de cesser de se presser dans les rues et de rester chez eux en décembre.

« En ce mois de décembre, il y a des problèmes de circulation, de plus en plus de véhicules circulent dans les rues », a déclaré le président. « Pour le moment, nous ne pouvons pas agir comme ça. »

López Obrador a reconnu qu’il fallait faire quelque chose pour le personnel médical épuisé. « Il y a beaucoup de fatigue, de fatigue », dit-il.

Au moins 13800 personnes sont décédées du COVID-19 rien qu’à Mexico, selon les registres officiels. Les autorités affirment que ce nombre sera probablement plus élevé, en partie en raison du nombre limité de tests, en particulier dans les premiers mois de la pandémie.

Les méthodes se sont améliorées depuis que les hôpitaux de la ville ont été débordés en mai et juin, lorsque les patients ont été traités dans les couloirs et que les proches des morts n’ont même pas été autorisés à entrer à l’hôpital pour identifier les corps. Le taux de mortalité des cas a considérablement baissé à l’hôpital Avalos, mais en plus des améliorations, il y a aussi des coûts émotionnels.

«Notre façon de penser a changé», a déclaré Avalos. « Nous avons appris à pleurer avec les gens, à souffrir avec les gens, à mieux comprendre les gens. »

Mais la patience des professionnels de la santé semble s’épuiser. La semaine dernière, un groupe de médecins et d’infirmières de l’hôpital d’État de La Raza, l’un des plus grands de la ville, a signé une lettre ouverte menaçant d’arrêter de traiter les patients COVID-19 à moins que la ville ne déclare une fermeture partielle, comme dans printemps.

«Si c’était mauvais en mai, c’est pire maintenant», a déclaré un médecin qui a signé la lettre, demandant à ne pas être identifié par crainte de représailles. «Il y a moins de médecins», a-t-il dit à cause des infections, ou des médecins qui prennent simplement un congé parce qu’ils ne peuvent pas supporter la pression, la peur et le surmenage.

Tout aussi gravement, les médicaments anesthésiques nécessaires pour réussir l’intubation des patients et les maintenir sous ventilateurs s’épuisent. «C’est dommage de dire que certains patients doivent subir leurs propres tests PCR et trouver un hôpital qui les accueillera car il n’y a pas de lits», a-t-il noté dans les hôpitaux publics gratuits.

López Obrador a rejeté toute forme de verrouillage strict, affirmant que de telles mesures sentaient la «dictature».

Il y a des victoires; à l’hôpital Ajusco Medio, l’un des 36 patients est sur des ventilateurs déconnectés de la machine et en convalescence. Un bébé est né séparé de sa mère qui a le COVID-19.

L’hôpital a installé des tentes à l’extérieur pour détecter et trier les patients qui arrivent; certains peuvent être renvoyés à la maison avec des médicaments, d’autres le peuvent. En conséquence, l’hôpital a pu augmenter considérablement le nombre de personnes qu’il traite.

Mais les signes d’usure sont évidents: le scanner de l’hôpital est en cours de réparation après avoir effectué quelque 4500 scanners pulmonaires ces derniers mois pour détecter les dommages causés par le coronavirus.

Le bilan psychologique est également évident pour les patients, même ceux qui survivent.

María Eugenia Ortiz, 51 ans, et son mari – tous deux infectés – sont venus à l’hôpital pour leur troisième examen depuis qu’ils ont été renvoyés chez eux avec des médicaments. Elle a choisi d’endurer la maladie à la maison parce qu’elle était terrifiée par l’hôpital. Dans ses pires moments, elle avait du mal à respirer. Quatorze de ses amis et parents sont morts de la maladie.

«Tout devenait noir et j’avais l’impression de flotter», se souvient Ortiz. « Ma poitrine était vide et froide. »

Ortiz se sent maintenant plus confiant dans les médecins.

«Les médecins ne vous aidaient pas, il y avait plus de peur, nous ne savions pas quoi faire», dit-elle.

Mais les attitudes changent lentement; le personnel médical se demande encore si les habitants de la ville prennent la pandémie suffisamment au sérieux.

«Nous en avons assez», a déclaré le médecin de l’hôpital de La Raza, lui-même infecté. «Au Mexique, les gens ne sont pas tant la maladie elle-même, mais le manque d’information, le mauvais traitement de la pandémie et l’ignorance des gens. Voir des centres commerciaux pleins est intimidant après un quart de travail de 24 heures. «

Mancilla, le directeur des urgences, a déclaré: « Il y a un sentiment de » pourquoi continuons-nous à nous risquer quand les gens ne font pas attention? « Cela devient incontrôlable et il est difficile de continuer. »