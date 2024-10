Les hôpitaux de l’Ontario ne peuvent pas gérer l’augmentation prévue de 72 % des maladies chroniques, selon une étude

Une nouvelle étude prévoit que des millions d’Ontariens supplémentaires vivront avec une maladie grave d’ici 2040.

Le rapport provient de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto et est publié en collaboration avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA).

Si des mesures ne sont pas prises maintenant, le système hospitalier de l’Ontario ne sera pas en mesure de faire face à l’afflux de cas de maladies chroniques au cours des deux prochaines décennies, a déclaré Anthony Dale, président de l’OHA, à CBC Toronto.

« Il s’agit de repenser radicalement notre système de santé et de déterminer les priorités que nous accordons », a-t-il déclaré. « [We] Nous devons repenser radicalement le rôle des hôpitaux et la manière de modifier notre système de santé au sens large pour relever ce défi de front.

L’étude, Projected Patterns of Illness in Ontario, prévoit que 3,1 millions d’adultes en âge de travailler vivront avec une maladie grave en Ontario en 2040, contre 1,8 million en 2020, soit une augmentation de 72,2 pour cent. Cela signifie qu’environ un adulte de plus de 30 ans sur quatre vit avec une maladie grave et nécessite des soins hospitaliers importants – contre environ un adulte sur huit en 2002.

Anthony Dale, président de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, affirme qu’une « révolution de l’innovation » est nécessaire pour faire face à l’afflux de cas de maladies chroniques que les hôpitaux de l’Ontario connaîtront au cours des deux prochaines décennies. (CBC)

Ces chiffres sont particulièrement préoccupants étant donné que le système de santé a déjà été confronté à des défis importants ces dernières années, a déclaré la Dre Laura Rosella, l’une des co-auteures de l’étude.

Ces défis comprennent une crise continue de personnel, des temps d’attente irréguliers pour les chirurgies et des fermetures de salles d’urgence dans toute la province.

« Tout le monde sait et ressent à quel point le système de santé est mis à rude épreuve en ce moment », a déclaré Rosella, épidémiologiste, à CBC Toronto.

« Nous devons commencer à réfléchir à de nouveaux modèles de soins et à réfléchir à la manière dont nous pouvons fournir davantage de soins dans la communauté, plus efficacement, en veillant à atteindre les autres de manière nouvelle, peut-être par des moyens auxquels nous n’avions pas pensé auparavant. »

Selon l’étude, l’augmentation significative des maladies chroniques est en grande partie due à une population qui vieillit et croît à un rythme rapide.

La Dre Laura Rosella, l’une des coauteures de l’étude, affirme que l’augmentation prévue des maladies chroniques est intimidante étant donné que le système de santé a déjà été mis à rude épreuve ces dernières années. (CBC)

Les auteurs sont arrivés à leurs conclusions en combinant des projections démographiques spécifiques à l’âge et au sexe avec les tendances historiques des maladies chroniques pour modéliser le fardeau de la maladie dans la population à l’avenir.

Le nombre de personnes de plus de 65 ans dans la province est en passe d’augmenter de plus de 60 pour cent, pour atteindre 4,2 millions en 2040. Bon nombre des affections qui devraient connaître une forte croissance dans les années à venir sont celles associées au vieillissement, comme la démence, l’audition. perte et arthrose.

Le rapport indique également que la population de l’Ontario devrait croître de 36 pour cent au cours des deux prochaines décennies, la plus forte augmentation chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les maladies graves devraient également augmenter considérablement dans la « population active », selon l’étude, c’est-à-dire les personnes âgées de 30 à 64 ans.

Les co-auteurs affirment que davantage de prévention et d’innovation sont nécessaires

Le problème est trop complexe pour une solution unique, a déclaré Rosella, mais elle estime que certains changements doivent être apportés au système dès que possible.

« Une chose qui est très claire est l’accent mis sur la prévention et la détection précoce », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de ces conditions, même si elles sont associées au vieillissement, ne sont pas inévitables. Et en fait, retarder l’apparition de ces conditions, même de cinq ou dix ans, fait une différence majeure. »

Investir dans de nouveaux modèles de soins et dans les innovations dans le secteur des soins de santé est également essentiel, a déclaré Rosella.

« Il n’y aura pas un seul médicament ou une seule innovation qui puisse résoudre tout cela », a-t-elle déclaré. « Mais comment pouvons-nous, quand nous en trouvons un qui soit efficace, faire en sorte que tous les membres de la population y aient accès ? »

Dale a accepté, appelant à une « révolution de l’innovation » dans le système de santé de l’Ontario.

« Nous devons vraiment nous appuyer sur des innovations telles que l’intelligence artificielle et d’autres innovations technologiques, et bien d’autres au-delà, afin d’élargir notre capacité et notre portée », a-t-il déclaré.

Dale affirme que l’Ontario abrite certains des hôpitaux de recherche les plus grands et les plus avant-gardistes au pays, mais que les innovations en matière de soins de santé doivent être mieux intégrées au système dès qu’elles sont développées.

Hannah Jensen, porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré dans un courriel que le gouvernement « prend des mesures pour renforcer les capacités dans tous les coins de la province », alors que la population devrait croître à un rythme sans précédent au cours des 10 prochaines années.

« Notre gouvernement a lancé la plus grande expansion d’équipes interprofessionnelles de soins primaires depuis leur création en Ontario, afin de connecter 330 000 personnes supplémentaires aux soins primaires », a-t-elle écrit. « [And] notre gouvernement met les chantiers en chantier pour construire plus de 50 projets de développement d’hôpitaux afin d’ajouter 3 000 lits dans toute la province, en s’appuyant sur les plus de 3 500 lits d’hôpitaux que nous avons ajoutés depuis 2020. »

Le premier ministre Doug Ford a également annoncé mardi que la province lançait la deuxième phase de sa stratégie en matière de sciences de la vie afin de continuer à faire de l’Ontario une plaque tournante de l’innovation, de la technologie et de la recherche.