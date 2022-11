Les hôpitaux de l’Ontario admettront des adolescents dans des unités de soins intensifs pour adultes

Les patients en soins intensifs de 14 ans et plus peuvent désormais être admis dans des lits de soins intensifs pour adultes dans les hôpitaux de l’Ontario afin d’aider à créer une capacité dans les hôpitaux pour enfants qui voient une augmentation du nombre de patients pédiatriques.

Dans une note de service obtenue par CP24, le commandant du Centre de commandement des soins intensifs COVID-19 de l’Ontario, Andrew Baker, a fait la demande mercredi aux PDG des hôpitaux, leur demandant “un soutien urgent pour la mise en œuvre de stratégies liées aux soins intensifs dans le but de gérer un stress important dans l’occupation et la capacité disponible, à la fois en général et en particulier l’augmentation actuelle et imminente de la demande de soins intensifs pédiatriques. »

“Il est prévu que les 2 à 3 prochains mois entraîneront une augmentation significative des demandes de soutien aux soins intensifs pédiatriques qui seront soutenues et caractérisées par des poussées imprévues qui peuvent survenir dans des délais très courts”, a écrit Baker.

À compter du 2 novembre, les hôpitaux sont tenus de gérer les personnes âgées de 14 ans et plus nécessitant des soins intensifs dans des lits de soins intensifs pour adultes. Les patients adolescents sont généralement dirigés vers des lits de soins intensifs pédiatriques.

Cette décision, a déclaré Baker, “créerait une capacité de soins pédiatriques disponible en permanence”.

Il a noté que la commande sera revue toutes les deux semaines

Les hôpitaux sont également invités à créer et à maintenir de manière proactive une capacité supplémentaire dans les unités de soins intensifs pour adultes pour s’adapter au déménagement.

“Nous prévoyons que (cela) peut obliger les hôpitaux à gérer leurs ressources et peut entraîner la nécessité de réduire les volumes chirurgicaux / procéduraux”, a écrit Baker.

Les hôpitaux pour enfants de la province ont vu des volumes élevés de patients entraîner des temps d’attente plus longs que la normale pour les cas non urgents. Ils ont également vu récemment leurs lits de soins intensifs remplis à pleine capacité.

Le CHEO, l’hôpital pédiatrique d’Ottawa, a annoncé mercredi qu’il annulait certaines chirurgies, procédures et rendez-vous à la clinique non urgents et qu’il redéployait des cliniciens pour libérer du personnel alors qu’il faisait face à une “augmentation importante” de patients cet automne.

Dans la note de service, Baker a déclaré que cette décision serait “essentielle pour prévenir les incidents de sécurité et l’augmentation actuelle et imminente de la demande de services pédiatriques”.

“Nous soulignons également que ces demandes sont temporaires et correspondront à la période de pointe prévue”, a ajouté Baker.



– avec des fichiers de CTV Toronto et CTV Ottawa