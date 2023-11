Les hôpitaux de la ville de Gaza sonnent l’alarme alors que les forces israéliennes approchent

Les deux médecins ont déclaré qu’un certain nombre de personnes étaient mortes et que d’autres avaient été blessées.

Le Dr Marwan Abu Saada, chirurgien et chef de la coopération internationale au ministère de la Santé dirigé par le Hamas, a déclaré à NBC News qu’il avait également entendu de multiples bombardements et tirs à l’extérieur de l’hôpital tout au long de la journée. Il a déclaré qu’il y avait eu de violents bombardements autour de la porte de l’établissement tard dans la nuit.

“Cette décision a été prise après que les deux groupes ont violé à plusieurs reprises les politiques de l’université liées à la tenue d’événements sur le campus, ce qui a abouti à un événement non autorisé jeudi après-midi qui s’est déroulé malgré les avertissements et comprenait des rhétoriques menaçantes et des intimidations”, a déclaré Gerald Rosberg, vice-président exécutif principal de Columbia et président de le Comité spécial sur la sécurité des campus.

Dans un déclaration la section de Floride du Council on American-Islamic Relations a condamné ce qu’elle a appelé le « commentaire génocidaire » de Salzman et a appelé le Parti républicain de l’État à la censurer et à « rejeter publiquement » cette déclaration.

Dujarric a ajouté que 12 enfants atteints de cancer et d’autres troubles sanguins ont été évacués avec leurs familles vers l’Égypte et la Jordanie, et que 101 membres du personnel de l’UNRWA ont été tués à cause du conflit. La situation alimentaire s’est détériorée dans le nord, car les partenaires de sécurité de l’ONU n’ont pas été en mesure de fournir de l’aide au cours des huit derniers jours.

Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a tenu un point de presse décrivant la situation à Gaza, déclarant : “Nous restons très préoccupés par l’escalade de la violence et des tensions que nous observons en Cisjordanie”. Dujarric a déclaré que plus de 50 000 personnes ont quitté Gaza hier et que 65 camions d’aide sont entrés, portant le nombre total de camions à 821.

il y a 5 heures / 15h00 HNE

Vingt étudiants arrêtés à l’Université Brown lors d’un sit-in protestant contre la guerre

Vingt étudiants affiliés aux groupes du campus de l’Université Brown, BrownU Jewish for Ceasefire Now et Brown Students for Justice in Palestine, ont été arrêtés cette semaine après avoir organisé un sit-in sur le campus et refusé de quitter un bâtiment administratif jusqu’à ce que le président de l’école accepte une liste de revendications. liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans un communiqué, l’Université Brown a déclaré que les policiers du campus avaient averti à plusieurs reprises les militants qu’ils risquaient d’être arrêtés pour intrusion s’ils restaient dans le bâtiment après la fin des heures d’ouverture, à 17 heures HE mercredi. Les étudiants arrêtés ont été transportés au service de police de Providence et accusés individuellement d’intrusion volontaire.

Les étudiants avaient exigé que Brown « favorise un cessez-le-feu immédiat et une paix durable en désinvestissant ses dotations des entreprises qui permettent des crimes de guerre à Gaza », notamment en coupant les liens avec les sociétés liées aux fabricants d’armes, selon un document partagé avec NBC News.

“Nous voulions également changer le discours et compliquer le discours selon lequel il existe une perspective pour les étudiants juifs sur le campus et une manière d’assurer et de protéger la sécurité des étudiants juifs”, a déclaré Rita Feder, une étudiante impliquée dans la cause juive depuis 2007. Cessez-le-feu maintenant mais n’a pas assisté au sit-in. “Pour nous, être en sécurité signifie être solidaires des étudiants palestiniens sur le campus… Il était important pour nous, en tant que Juifs, de nous lever.”

Lily Gardner, co-organisatrice du sit-in, a déclaré que les 20 personnes avaient été libérées sous leur propre engagement mercredi à 23 heures (HE). Elle a déclaré qu’ils devaient tous comparaître devant le tribunal le 28 novembre.