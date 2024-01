Les hôpitaux de Gaza sont saturés de femmes enceintes et de nouveau-nés – malgré les promesses d’aide américaines

Plus de 100 jours après le début de l’offensive israélienne à Gaza, soutenue par les États-Unis, les femmes de l’enclave palestinienne assiégée accouchent dans des abris ou des tentes surpeuplés, des bébés prématurés meurent sans accès aux incubateurs des hôpitaux et de graves pénuries alimentaires laissent les nouveau-nés dans la malnutrition.

Malgré les promesses des États-Unis et d’autres gouvernements d’utiliser une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le mois dernier pour augmenter considérablement l’aide humanitaire à Gaza, les experts en aide humanitaire affirment qu’ils n’ont pas encore constaté de réelle amélioration ; au lieu de cela, disent-ils, les conditions se détériorent. Pendant ce temps, l’envoyé humanitaire spécial du président Joe Biden pour la crise est en train de préparer de quitter ses fonctions, et une estimation interne du gouvernement américain diffusée cette semaine indique qu’Israël, qui reçoit un énorme soutien américain pour sa lutte contre le groupe militant Hamas basé à Gaza, interdit l’aide à certaines des personnes les plus désespérées de Gaza, y compris certains qui ont des liens avec les États-Unis

« Quelle que soit l’amélioration marginale qu’il y ait eue… elle est loin de l’ampleur requise à ce stade. Là où il y a des améliorations, elles sont modestes et fragiles – elles pourraient être annulées par des actions militaires israéliennes ou des décisions politiques israéliennes », a déclaré Jeremy Konyndyk, président de l’organisation à but non lucratif Refugees International, qui a déjà travaillé sur les questions humanitaires dans les administrations Biden et Obama. .

Les soins critiques de santé reproductive et maternelle se sont particulièrement détériorés, selon CARE, une organisation humanitaire axée sur l’aide aux femmes et aux filles dans les conflits.

À Rafah, la ville du sud de Gaza où des dizaines de milliers de personnes ont fui suite aux ordres d’évacuation israéliens, il n’y a désormais qu’un seul hôpital actif conçu pour accueillir 30 à 40 rendez-vous quotidiens pour les patientes enceintes, a déclaré Nour Beydoun de CARE au HuffPost. L’hôpital voit désormais chaque jour environ 300 à 400 femmes enceintes, mères en post-partum et nouveau-nés. L’établissement ne dispose que d’une seule salle d’opération, initialement conçue pour traiter deux à trois césariennes par jour, mais qui accueille désormais près de 20 accouchements par césarienne par jour.

Au milieu des bombardements israéliens continus, 26 des 35 hôpitaux de Gaza ont fermé leurs portes. Le territoire palestinien abrite actuellement environ 55 000 femmes enceintes, a rapporté CARE, s’appuyant principalement sur les chiffres du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), qui partage quotidiennement des rapports de situation et des statistiques. Beaucoup de ceux qui doivent subir une césarienne devront probablement le faire sans anesthésie ni outils médicaux hygiéniques, ce qui entraîne souvent des infections des plaies.

« Il n’y a ni médecin, ni sage-femme, ni infirmière pour soutenir les femmes pendant le travail. Il n’y a pas d’analgésiques, d’anesthésie ou de matériel d’hygiène lorsque les femmes accouchent », a déclaré la semaine dernière Hiba Tibi, directrice régionale adjointe par intérim de CARE pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Est-ce que je survivrai à l’accouchement ? Mon enfant survivra-t-il ? Qu’arrivera-t-il à mes autres enfants ? Ce sont des dangers très réels auxquels les femmes enceintes et les jeunes mères de Gaza ont été confrontées au cours des 100 derniers jours, sans aucune fin en vue », a déclaré Tibi.

Les femmes de Gaza ont connu une augmentation de 300 % des fausses couches en raison du manque de soins de santé néonatals et maternels dans la région, a rapporté CARE via le directeur de l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza.

Le manque de produits d’hygiène menstruelle a provoqué une augmentation des infections chez les femmes et les filles qui utilisent des tissus ou des vêtements insalubres pendant leurs règles, a déclaré Beydoun au HuffPost. CARE a créé 3 500 « kits de dignité », qui comprennent du matériel et des produits d’hygiène menstruelle ainsi que d’autres produits essentiels comme des coupe-ongles et des brosses à cheveux. Les kits sont en cours de préparation pour être transportés à Rafah, mais Beydoun a déclaré qu’il n’est pas clair si CARE sera en mesure de faire passer quoi que ce soit par la frontière entre Gaza et l’Égypte et de le distribuer.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié cette semaine les souffrances à Gaza de « déchirantes » lors d’une conférence annuelle de l’élite mondiale à Davos, en Suisse.

Mais les propres estimations des États-Unis suggèrent que leurs efforts d’aide ne portent pas leurs fruits. Un document du Département d’État rapporté par un responsable américain au HuffPost rapporte que la situation dans le nord de Gaza – où Israël a déclaré avoir mis fin à ses opérations militaires majeures – ne s’était pas améliorée au 16 janvier. Le document souligne que les Forces de défense israéliennes ont nié plusieurs propositions visant à acheminer des fournitures, notamment du carburant et des médicaments, vers la région, où 300 000 Palestiniens sont toujours en directa déclaré le responsable américain, et le Département d’État estime que certains proches de citoyens américains sont coincés là-bas et à court d’eau et de nourriture.

Un porte-parole de l’ambassade d’Israël à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire.

L’administration Biden a hésité à critiquer Israël ou à suggérer qu’elle réduirait son soutien à l’allié américain s’il ne facilitait pas le processus d’autorisation de l’aide humanitaire. Il a également été prudent dans ses déclarations à l’égard de l’Égypte, qui joue un rôle important dans le traitement des fournitures destinées à Gaza via sa frontière sud.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré au HuffPost : « Les États-Unis – à tous les niveaux du gouvernement – ​​continuent de faire pression sur la nécessité d’une aide humanitaire accrue à Gaza ainsi que de biens commerciaux avec tous les acteurs régionaux ainsi qu’avec les Nations Unies, y compris Israël. Le président, le secrétaire et d’autres hauts fonctionnaires discutent régulièrement de ces questions.

« Le voyage du secrétaire Blinken dans la région la semaine dernière s’est fortement concentré sur les efforts visant à minimiser les dommages causés aux civils à Gaza et à accélérer et accroître la fourniture de l’aide humanitaire aux civils palestiniens dans toute la bande de Gaza », a écrit le porte-parole dans un courrier électronique. « Nous savons qu’une aide accrue est nécessaire et continuons de travailler avec les acteurs régionaux pour étendre les livraisons et l’accès humanitaires et commerciaux. »

Konyndyk a contesté le récit de l’administration Biden.

« Lorsque le gouvernement américain défend son bilan dans ce domaine, son argument fondamental est qu’il apporte des améliorations progressives… C’est comme dire : « Nous avons trois seaux supplémentaires pour lutter contre les incendies de forêt ». Quelle que soit l’amélioration qui en résulte, son rythme est de loin dépassé par le rythme de la détérioration de la situation humanitaire », a déclaré Konyndyk. « La position américaine à ce sujet est qu’aucune des concessions de la part d’Israël ne se produirait sans nous. Je pense que c’est vrai. Ce n’est pas la même chose que de dire que les concessions faites par les Israéliens sont, même de loin, adaptées à l’ampleur de la crise, alors qu’elles ne le sont pas.»

« Lorsque vous êtes dans une situation de famine – ce à quoi Gaza est confrontée actuellement – ​​vous avez besoin d’une force écrasante. Vous avez besoin de l’équivalent humanitaire du choc et de la crainte », a-t-il poursuivi.

“Il y a eu une épreuve”

Même pour les groupes humanitaires expérimentés, il est presque impossible de comprendre pleinement les sensibilités politiques autour de Gaza, que le Hamas dirige depuis 2007. Depuis lors, Israël et l’Égypte ont soumis la région à un blocus qui s’est renforcé après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Ce sont ces considérations – plutôt que les problèmes d’approvisionnement ou de faisabilité logistique – qui sont à l’origine du désastre dans la région, affirment les observateurs.

Sean Carroll, un ancien haut responsable américain qui dirige l’organisation humanitaire Anera, axée sur les Palestiniens, a décrit ses conversations avec ses homologues qui avaient contribué à d’autres crises humanitaires. Ils « ne peuvent pas croire » à quel point il est difficile de pousser les États-Unis, Israël, l’Égypte et d’autres acteurs à intensifier une réponse humanitaire appropriée, a déclaré Carroll, qui s’est rendu à Gaza le mois dernier et a décrit avoir vu «de nombreuses personnes vivent dans des conditions bien trop précaires» compte tenu du manque d’eau potable et des conditions exiguës.

“Il y a eu des coups durs au fil des années… Je pousse tout le monde, y compris notre propre équipe, qui est habituée à entendre ‘non’ – nous devons tous nous pousser les uns les autres, pousser les Israéliens et prendre les gens au mot quand ils disent qu’ils veulent faire plus », a-t-il ajouté. Il a déclaré que son équipe avait discuté de moyens peu orthodoxes pour acheminer davantage de fournitures vers Gaza, comme les acheminer par voie maritime ou par hélicoptère ou en ouvrant davantage de points d’entrée et d’inspection étant donné la crainte d’Israël que le Hamas ou d’autres militants puissent utiliser des matériaux pour renforcer leur capacité militaire. .

« Lorsque vous êtes dans une situation de famine – ce à quoi Gaza est confrontée actuellement – ​​vous avez besoin d’une force écrasante. Vous avez besoin de l’équivalent humanitaire du choc et de la crainte. – Jeremy Konyndyk, président de Refugees International

La résolution de l’ONU de décembre que les États-Unis ont contribué à élaborer – et édulcorée – était censée renforcer la pression en faveur d’une augmentation de l’aide grâce à la nomination d’un coordinateur de l’ONU.

« Les preuves sont claires : cela n’a servi à rien », a déclaré au HuffPost Dave Harden, un ancien haut responsable américain qui a travaillé en Israël-Palestine.

Les partisans de la résolution affirment qu’elle a encore du potentiel, mais que les gouvernements doivent le consolider.

Les Émirats arabes unis, un partenaire proche des États-Unis au Moyen-Orient et un État arabe siégeant au Conseil de sécurité de l’ONU au moment de l’adoption de la résolution, ont joué un rôle majeur. Lana Nusseibeh, l’ambassadrice des Émirats arabes unis auprès de l’ONU, a déclaré au HuffPost que la résolution rédigée par son pays approuvait « une opération d’aide rationalisée » et que le coordinateur qu’il avait mis en place – l’ancienne ministre néerlandaise des Affaires étrangères Sigrid Kaag – « s’était mis en route ».