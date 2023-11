Les hôpitaux de Gaza sont dans un état désastreux

Alors qu’Israël intensifie ses raids aériens et ses attaques terrestres dans le cadre de sa guerre en cours contre le Hamas, la situation médicale à Gaza devient de plus en plus désastreuse, avec le les principaux hôpitaux restants du nord Attention, ils seront bientôt à court de carburant et fournitures. Une fois qu’ils le feront, une crise humanitaire déjà intenable ne fera que s’aggraver.

« Si les frappes aériennes se poursuivent, il y aura cette double force de bombardement, avec tous les traumatismes qui en découlent. Et puis au moment où le système de santé se dégrade… [an] l’incapacité de faire face aux maladies infectieuses, les personnes qui ont besoin d’autres types de soins », explique Yara Asi, professeur de gestion de la santé mondiale à l’Université de Floride centrale qui a étudié les systèmes de santé dans les territoires palestiniens occupés. “C’est un désastre de haut en bas.”

Le besoin de soins médicaux de qualité à Gaza n’a fait que s’accentuer après des semaines de frappes aériennes dévastatrices du gouvernement israélien, qui ont tué plus de 10 000 personnes et en ont blessé plus de 25 000, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ces frappes aériennes font suite à une attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle le groupe militant palestinien a tué 1 400 personnes et pris environ 240 personnes en otages.

En raison des frappes aériennes du gouvernement israélien et du siège total de Gaza, les hôpitaux ne se contentent pas de manquer de carburant, de nourriture et d’eau, mais ils subissent également des dégâts dus aux bombardements continus. Des panneaux solaires assurent le fonctionnement de l’un des plus grands hôpitaux de Gaza aurait été détruit lors des combatsalors que d’autres hôpitaux ont subi d’importants dégâts structurels.

Cela signifie que les patients existants, y compris les personnes enceintes, les bébés et les personnes atteintes de maladies chroniques, ne peuvent pas recevoir de traitement et risquent davantage d’en mourir. Comme l’a déclaré un médecin du sud de Gaza au New York Times“Les portes de l’hôpital sont ouvertes, mais les soins que nous sommes en mesure de prodiguer sont négligeables.”

De plus, les frappes aériennes ont submergé les hôpitaux avec une vague de nouveaux patients traumatisés qui ont été grièvement blessés et brûlés, et qui ont des options de traitement de plus en plus limitées alors que les médecins manquent de fournitures antiseptiques, d’antibiotiques et d’anesthésie. En leur absence, les médecins décrivent nettoyer les plaies avec du vinaigre et du détergent à lessiveet effectuer des opérations avec des patients bien éveillés.

De plus, les hôpitaux sont devenus des refuges pour les personnes déplacées, rendant les installations déjà pleines de malades et de blessés encore plus bondées. Les experts médicaux craignent que les maladies infectieuses – comme le choléra – n’augmentent à mesure que les habitants de Gaza sont exposés à de l’eau contaminée et contraints de s’abriter dans des espaces exigus et surpeuplés.

“Nous manquons de mots pour décrire les horreurs qui se déroulent à Gaza”, a déclaré jeudi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse. « Les hôpitaux sont remplis de blessés allongés dans les couloirs. Les morgues débordent. Médecins pratiquant des interventions chirurgicales sans anesthésie. Des milliers de personnes cherchent refuge contre les bombardements. Les familles s’entassent dans des écoles surpeuplées, désespérées de manquer de nourriture et d’eau. Toilettes débordantes et risque de propagation d’épidémies. Et partout, la peur, la mort, la destruction, la perte.

Les hôpitaux souffrent de pénuries d’approvisionnement et de frappes aériennes

De Gaza 35 hôpitaux, 16 ont déjà été fermés, et un certain nombre de ceux qui restent – ​​en particulier dans le nord, qui a supporté le plus gros des attaques israéliennes – disent qu’ils peuvent au mieux tenir quelques jours de plus. Les petits cabinets sont également dans un état désastreux, avec environ 70 pour cent des cliniques de soins primaires auraient été contraints de fermer leurs portes.

En raison de la diminution du carburant et des dégâts causés par les frappes aériennes, le seul hôpital oncologique de Gaza, l’Hôpital de l’amitié turco-palestinienne, a cessé ses activités la semaine dernière, selon Responsables palestiniens de la santé. L’hôpital indonésien, un important fournisseur de soins médicaux dans le nord de Gaza, a également vu son principal générateur tomber en panne la semaine dernière, limitant considérablement sa capacité à fournir des services essentiels, notamment de l’oxygène et des respirateurs. Et vendredi, l’hôpital al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, a déclaré qu’il manquait tellement de carburant qu’il ne disposait que de suffisamment d’énergie pour alimenter l’unité de soins intensifs néonatals. L’ONU a réussi à maintenir certains services dans les hôpitaux du sud à flot en partageant ses réserves de carburant, mais l’organisation n’a pas pu acheminer du carburant vers le nord, où se trouvent les trois hôpitaux susmentionnés.

Sans carburant, ces hôpitaux ne sont pas en mesure de garantir qu’ils peuvent maintenir en marche leur électricité ou leurs machines qui sauvent des vies. Au-delà de ces difficultés, les hôpitaux de Gaza manquent également de fournitures médicales essentielles, allant de la gaze aux sacs intraveineux en passant par les antiseptiques. Ces pénuries ont contraint les médecins à rationner leurs fournitures existantes et à effectuer des procédures, notamment des interventions chirurgicales, avec peu ou pas d’anesthésie.

« Même les fournitures les plus élémentaires sont épuisées », a déclaré Ghassan Abu-Sittah, chirurgien à Gaza. a déclaré à SBS News en Australie. « Nous n’avons plus de pansements, nous n’avons plus de liquides intraveineux, nous n’avons plus de sutures à lame. Tout ce dont nous avons besoin est terminé ou dans les derniers cartons restants du département.

Le Dr Tanya Haj-Hassan de MSF, parlant des besoins des hôpitaux de Gaza : Carburant pour générateurs.

Eau propre.

Sang. Lorsque le carburant sera épuisé, toute personne sous respirateur ou bébé prématuré dans une couveuse mourra. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat.https://t.co/Ev866wFFSF – Médecins sans frontières (@MSF_USA) 29 octobre 2023

À mesure que leurs stocks diminuent, les hôpitaux sont également de plus en plus encombrés par un afflux de patients ainsi que d’autres civils cherchant refuge après avoir été déplacés de chez eux. « Il n’y a pas de place à l’hôpital », a ajouté Abu-Sittah dans son interview à SBS News. « Nous avons plus de 2 000 patients blessés dans un hôpital qui avait une capacité d’accueil d’environ 600 lits. »

« En ce qui concerne le nombre de patients dans les hôpitaux, c’est indescriptible », déclare Tanya Haj-Hassan, médecin de Médecins sans frontières basée en Jordanie, mais en communication régulière avec des médecins à Gaza. “Ils doivent réanimer des patients à même le sol, effectuer des interventions chirurgicales à même le sol parce qu’il n’y a pas de place ailleurs.”

Les hôpitaux ont été la cible de ou à proximité de frappes aériennes et de bombardements répétés également. Selon l’OMS et le ministère palestinien de la Santé, il y a eu 218 attaques contre des établissements de santé dans les territoires palestiniens, et au moins 135 personnels de santé font partie des victimes de l’offensive israélienne globale. Cela inclut des frappes aériennes à proximité de l’hôpital al-Shifa, de l’hôpital al-Quds et de l’hôpital indonésien, ainsi qu’un bombardement qui a touché un convoi d’ambulances. De nombreux hôpitaux ont reçu l’ordre d’évacuer en raison des bombardements dans la région, mais les médecins ont déclaré que cela était impossible et constituait une condamnation à mort pour les patients qui dépendent de ventilateurs et de systèmes de réanimation.

« Placer un bébé sous assistance respiratoire serait dangereux dans un pays à revenu élevé. Agir ainsi à Gaza mettrait gravement en danger un enfant dont la vie ne fait que commencer », a déclaré Ghebreyesus.

Au moins 81 blessés devraient pouvoir être évacués en Égypte pour un traitement ultérieur, et les deux La Turquie et les Émirats arabes unis ont proposé de fournir des soins médicaux à ceux qui en avaient besoin. Mais toutes les tentatives d’évacuation ne fonctionnent pas : vendredi, par exemple, un convoi tentant de quitter al-Shifa a été touché par une bombe israélienne, tuant au moins 13 personnes et en blessant de nombreux autres, y compris des personnes réfugiées dans l’établissement. De plus, le nombre de patients évacués est dérisoire par rapport au degré de besoin et au nombre de personnes blessées.

Le gouvernement israélien a affirmé qu’il ciblait – et avait tué – des combattants du Hamas lors de l’attaque des ambulances d’al-Shifa, et a souvent cherché à justifier certaines de ses frappes aériennes contre les soins de santé en prétendant que le Hamas était présent. L’hôpital Al-Shifa, par exemple, a été cité comme étant le localisation d’un centre de commandement du Hamas par les dirigeants israéliensun accusation que le Hamas a démentie.

L’OMS a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les attaques contre des établissements de santé constituent une violation du droit international humanitaire. Comme l’ont dit les experts à Al Jazeera, les attaques contre les hôpitaux constituent une violation du Conventions de Genève, qui stipule : « Il est interdit de diriger une attaque contre une zone établie pour abriter les blessés, les malades et les civils des effets des hostilités. » Il existe cependant des exceptions s’il existe des preuves que les installations médicales sont utilisées pour nuire à une force adverse. Mais malgré les affirmations d’Israël, il n’est pas clair que le Hamas militarise les hôpitaux. Jeudi, des responsables de l’OMS ont déclaré qu’ils n’avaient pas vérifié de manière indépendante si l’hôpital al-Shifa était utilisé comme base par le Hamas.

“Nous n’avons aucune information sur ce qui pourrait se passer ailleurs sous ces installations, ce n’est pas une information que nous aurions, ce n’est pas une information que nous pourrions vérifier”, a déclaré jeudi Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS. « La difficulté ici est de séparer les besoins des 50 000 personnes de l’hôpital al-Shifa, des civils, des médecins, des patients et autres. »

Les conséquences sont immenses pour les patients et les prestataires

Les conséquences pour les patients de ces fermetures et pénuries d’hôpitaux ont été énormes – et sont sur le point de s’accentuer.

Pour les patients atteints de maladies chroniques, les hôpitaux sont de moins en moins en mesure de fournir les médicaments et les soins vitaux dont ils ont besoin pour survivre. « Si vous n’avez pas d’électricité, vous ne pouvez pas faire de dialyse [to patients with kidney illnesses]», déclare Haj-Hassan. « Si vous ne pouvez pas faire ces choses, vous finirez par tomber très malade et vous mourrez. [If] vous ne pouvez pas suivre de traitement contre le cancer, vous mourrez aussi.

Pour les personnes souffrant de maladies aiguës, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, les ressources médicales sont limitées – tant en termes de personnel que de fournitures – pour être aussi réactives qu’auparavant à ces besoins. “Pour les problèmes aigus, il n’y a tout simplement aucune capacité de soigner quoi que ce soit qui ne soit pas une blessure de guerre à l’heure actuelle”…