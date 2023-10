Les hôpitaux de Gaza sont à court de fournitures alors que l’offensive terrestre israélienne se profile – NBC New York

Les médecins de Gaza ont averti dimanche que des milliers de personnes pourraient mourir si les hôpitaux remplis de blessés venaient à manquer de carburant et de fournitures de base, alors que les civils luttaient pour trouver de la nourriture, de l’eau et un lieu sûr avant une offensive terrestre israélienne attendue dans la guerre déclenchée par l’attaque meurtrière du Hamas la dernière fois. semaine.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Une semaine de frappes aériennes violentes ont détruit des quartiers entiers, mais n’ont pas réussi à endiguer les tirs de roquettes des militants sur Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 329 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats, soit plus que lors de la guerre de Gaza en 2014, qui a duré plus de six semaines. Cela en fait la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Plus de 1 300 Israéliens ont été tués, pour la grande majorité des civils, lors de l’assaut du Hamas le 7 octobre. Il s’agit de la guerre la plus meurtrière pour Israël depuis le conflit de 1973 avec l’Égypte et la Syrie.

Israël a largué des tracts sur la ville de Gaza, au nord, et a renouvelé ses avertissements sur les réseaux sociaux, ordonnant à plus d’un million de Palestiniens – près de la moitié de la population du territoire – de se déplacer vers le sud. L’armée affirme qu’elle tente d’évacuer les civils avant une campagne majeure contre les militants du Hamas dans le nord, y compris dans ce qu’elle dit être des cachettes souterraines dans la ville de Gaza. Le Hamas a exhorté la population à rester chez elle.

L’armée a déclaré dimanche qu’elle s’abstiendrait de cibler une seule route vers le sud entre 10 heures et 13 heures, appelant une nouvelle fois les Palestiniens à quitter massivement le nord. La veille, les militaires avaient proposé deux couloirs et une fenêtre plus longue. Des centaines de milliers de personnes ont déjà fui vers le sud.

Pendant ce temps, les combattants du Hezbollah au Liban ont tiré un missile antichar vers un poste de l’armée israélienne et Israël a répondu par des tirs d’artillerie. Les services de secours israéliens Magen David Adom ont déclaré qu’un homme de 40 ans avait été tué, sans donner sa nationalité. Israël a ensuite fermé des zones jusqu’à 4 kilomètres (2,5 miles) de la frontière et a ordonné aux civils dans un rayon de 2 kilomètres de s’abriter dans des pièces sûres.

Israël et le Hezbollah, qui ont mené une guerre dévastatrice en 2006, ont échangé des tirs le long de la frontière à plusieurs reprises depuis le début de la dernière guerre à Gaza.

L’ONU et les groupes humanitaires ont déclaré que l’exode massif à l’intérieur de Gaza, ainsi que le siège complet par Israël du territoire côtier de 40 kilomètres de long, causeraient des souffrances humaines indicibles.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’évacuation « pourrait équivaloir à une condamnation à mort » pour plus de 2 000 patients dans les hôpitaux du nord, y compris des nouveau-nés dans des incubateurs et des personnes en soins intensifs. Les hôpitaux de Gaza devraient manquer de carburant pour générateurs d’ici deux jours, selon l’ONU, qui a déclaré que cela mettrait en danger la vie de milliers de patients.

À l’hôpital Nasser, dans la ville méridionale de Khan Younis, le deuxième plus grand de Gaza après al-Shifa, les salles de soins intensifs sont remplies de patients blessés, pour la plupart des enfants de moins de trois ans. Des centaines de personnes gravement blessées par explosion se sont rendues à l’hôpital, où le carburant devrait être épuisé d’ici lundi, a déclaré le Dr Mohammed Qandeel, consultant au complexe de soins intensifs.

Il y a 35 patients en soins intensifs qui dépendent de ventilateurs pour rester en vie et 60 autres sous dialyse. Si le carburant vient à manquer, « cela signifie que tout le système de santé sera fermé, les services seront coupés », a-t-il déclaré.

« Nous parlons d’une autre catastrophe, d’un autre crime de guerre, d’une tragédie historique », a-t-il déclaré, tandis que des enfants gémissaient de douleur en arrière-plan. « Tous ces patients risquent la mort si l’électricité est coupée », a-t-il déclaré.

À l’hôpital Kamal Alwan, dans le nord de la bande de Gaza, le Dr Hussam Abu Safiya, chef du service de pédiatrie, a déclaré que l’hôpital n’avait pas évacué malgré l’ordre israélien car il n’y avait aucun moyen de déplacer les patients ailleurs sans risquer leur vie. Il y a sept nouveau-nés aux soins intensifs branchés à des ventilateurs, a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas évacuer, cela signifierait leur mort et celle des autres patients dont nous prenons soin. »

Et les patients blessés continuent d’arriver avec des membres sectionnés, de graves brûlures et d’autres blessures potentiellement mortelles. «C’est effrayant», dit-il.

Les deux régions jouent un rôle important dans les tensions israélo-palestiniennes.

Gaza était déjà confrontée à une crise humanitaire en raison d’une pénurie croissante d’eau et de fournitures médicales provoquée par le siège israélien, qui a également contraint la seule centrale électrique de l’enclave à fermer. Certaines boulangeries ayant fermé leurs portes, les habitants ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas acheter de pain.

Les États-Unis ont tenté de négocier un accord pour rouvrir le terminal égyptien de Rafah avec Gaza afin de permettre aux Américains et aux autres étrangers de partir et d’acheminer l’aide humanitaire rassemblée du côté égyptien. Le terminal, qui a été fermé en raison des frappes aériennes du début de la guerre. , n’a pas encore rouvert.

Des centaines de proches des quelque 150 personnes capturées par le Hamas en Israël et emmenées à Gaza se sont rassemblées devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, exigeant leur libération.

« C’est mon cri au monde : s’il vous plaît, aidez-moi à faire venir ma famille, ma femme et mes trois enfants », a déclaré Avihai Brodtz de Kfar Azza. Beaucoup ont exprimé leur colère envers le gouvernement, affirmant qu’ils ne disposaient toujours d’aucune information sur leurs proches.

Dans un discours télévisé samedi soir, le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari, a accusé le Hamas d’essayer d’utiliser des civils comme boucliers humains.

« Nous allons bientôt attaquer très largement la ville de Gaza », a-t-il déclaré, sans donner de calendrier pour l’attaque.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un point de presse si Israël traiterait les civils qui restent dans le nord comme des combattants, le lieutenant-colonel Richard Hecht, un autre porte-parole de l’armée, a déclaré : « C’est pourquoi nous avons encouragé les personnes non impliquées dans le Hamas à se déplacer vers le sud ».

L’armée a déclaré dimanche qu’une frappe aérienne dans le sud de Gaza avait tué un commandant du Hamas accusé des meurtres de Nirim, l’une des nombreuses communautés attaquées par le Hamas dans le sud d’Israël. Israël a déclaré avoir frappé plus de 100 cibles militaires dans la nuit, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes.

Israël a mobilisé quelque 360 ​​000 réservistes et massé des troupes et des chars le long de la frontière avec Gaza. Les Israéliens vivant près de la frontière avec Gaza, notamment les habitants de la ville de Sderot, ont continué d’être évacués. Les militants de Gaza ont tiré plus de 5 500 roquettes depuis le début des hostilités, dont beaucoup ont pénétré profondément en Israël, alors que les avions militaires israéliens pilonnaient Gaza.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi soir que les États-Unis déplaçaient un deuxième groupe aéronaval, l’USS Dwight D. Eisenhower, vers la Méditerranée orientale, dans le cadre d’une démonstration de force destinée à dissuader tout allié du Hamas, comme l’Iran ou le Hezbollah libanais. groupe militant, de chercher à élargir la guerre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a quant à lui rencontré le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane à Riyad, alors que l’administration Biden s’efforce d’empêcher un conflit régional plus large. Le prince Mohammed est le sixième dirigeant arabe que Blinken rencontre depuis son arrivée au Moyen-Orient jeudi.

Le Hamas est resté provocateur. Dans un discours télévisé samedi, Ismail Haniyeh, un haut responsable basé à l’étranger, a déclaré que « tous les massacres » ne briseront pas le peuple palestinien.

Le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a déclaré à l’Associated Press à Beyrouth qu’Israël « n’ose pas mener une bataille terrestre », à cause des captifs. Il a fait allusion à l’entrée possible du Hezbollah et d’autres acteurs régionaux dans la bataille si Israël lançait une invasion terrestre, mais a refusé de dire s’ils avaient pris des engagements concrets.

Une frappe aérienne israélienne près du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, a tué au moins 27 personnes et en a blessé 80 autres, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza.

La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants, ont indiqué les autorités. Les médecins de l’hôpital Kamal Edwan ont partagé des images de corps calcinés et défigurés.

On ne sait pas exactement combien de Palestiniens restaient dans le nord de Gaza samedi après-midi, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. On estime qu’un million de personnes ont été déplacées à Gaza en une semaine, a-t-elle indiqué.

Au principal hôpital de la ville de Gaza, al-Shifa, une foule d’hommes, de femmes et d’enfants, estimés par les médecins à 35 000 personnes, se sont entassés dans le hall de l’hôpital, dans les couloirs ensanglantés et sous les arbres de l’hôpital, espérant que l’établissement serait épargné dans les prochains jours. attaque.

« Les gens pensent que c’est le seul espace sûr après que leurs maisons ont été détruites et qu’ils ont été forcés de fuir », a déclaré le Dr Medhat Abbas, un responsable du ministère de la Santé.

Les produits de première nécessité, y compris l’eau, s’épuisent à cause du siège, qui, selon Israël, ne sera levé qu’une fois les captifs rendus.

L’ordre d’évacuation de l’armée israélienne exige que toute la population du territoire s’entasse dans la moitié sud de Gaza alors qu’Israël poursuit ses frappes, y compris dans le sud. Le bureau de communication du Hamas a déclaré qu’Israël avait jusqu’à présent détruit plus de 7 000 logements.

L’hôpital d’Al-Shifa recevait des centaines de blessés chaque heure et avait épuisé 95 % de ses fournitures médicales, a déclaré le directeur de l’hôpital, Mohammad Abu Selim. L’eau est rare et le carburant qui alimente ses générateurs diminue.

« La situation à l’intérieur de l’hôpital est misérable dans tous les sens du terme », a-t-il déclaré. « Les salles d’opération ne s’arrêtent pas. »

Kullab a rapporté de Bagdad, Krauss a rapporté de Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Julia Frankel à Jérusalem, Abby Sewell à Beyrouth et Samy Magdy au Caire ont contribué à ce rapport.