Les hôpitaux de Gaza « risquent de se transformer en morgues » : des groupes de défense des droits appellent à l’action | Conflit israélo-palestinien Actualités

Une panne d’électricité dans la bande de Gaza causée par le « blocus total » de l’enclave assiégée par Israël a suscité des condamnations et des appels de la part des groupes internationaux de défense des droits en faveur d’une action urgente, car « les hôpitaux risquent de se transformer en morgues » au milieu des bombardements israéliens intenses.

Mercredi, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a été fermée après la décision d’Israël de couper l’approvisionnement suite à une attaque sur plusieurs fronts du Hamas, le groupe qui dirige l’enclave, à l’intérieur d’Israël.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une organisation caritative médicale, a qualifié jeudi cette escalade d’« odieuse », implorant Israël et le Hamas de « réduire les souffrances des civils ».

« À mesure que Gaza perd l’électricité, les hôpitaux perdent l’électricité, mettant en danger les nouveau-nés placés dans des incubateurs et les patients âgés sous oxygène. La dialyse rénale s’arrête et les radiographies ne peuvent pas être prises. Sans électricité, les hôpitaux risquent de se transformer en morgues », a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient, dans un communiqué.

« Les familles de Gaza ont déjà du mal à accéder à l’eau potable. Aucun parent ne veut être obligé de donner de l’eau sale à un enfant assoiffé », a-t-il ajouté.

Le bombardement de Gaza par Israël à la suite des attaques du Hamas contre le sud d’Israël a tué quatre collaborateurs du CICR dans l’enclave, selon le porte-parole de l’association.

Un représentant de l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza a déclaré mercredi que les autorités israéliennes avaient ciblé les premiers intervenants qui aidaient les civils et ont appelé la communauté mondiale à l’aide.

« Nous souffrons… et le monde ne bouge pas le petit doigt. C’est un SOS au monde entier… vous devez nous aider », a-t-il déclaré aux journalistes après l’annonce que l’unique centrale électrique de Gaza était à court de carburant.

Par ailleurs, Human Rights Watch, une organisation mondiale de défense des droits, a déclaré que les autorités israéliennes, puissance occupante de Gaza, doivent, en vertu du droit international, garantir que les besoins fondamentaux de la population sont satisfaits.

« Au lieu de cela, depuis 2007, ils gèrent Gaza comme une ‘prison à ciel ouvert’, imposant des restrictions draconiennes à la circulation des personnes et des biens. Au lendemain des attentats du week-end [by Hamas]les autorités ferment désormais davantage les murs de ces prisons », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que le Hamas devrait être traduit en justice pour les meurtres de civils en Israël, « mais priver l’ensemble de la population de Gaza d’électricité et de carburant pour les actions des individus est une forme de punition collective ».

«Le ministre israélien de l’Énergie et des Infrastructures a été clair les récentes attaques du Hamas sont « la raison pour laquelle nous avons décidé d’arrêter l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant ». Ces tactiques constituent des crimes de guerre, tout comme l’utilisation de la famine comme arme de guerre », a déclaré HRW.

Mais jeudi, le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, a promis que son pays n’autoriserait pas les ressources de base ni l’aide humanitaire à Gaza jusqu’à ce que le Hamas libère les personnes qu’il a capturées lors de son attaque surprise du week-end.

« Aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d’eau ne sera ouvert et aucun camion de carburant n’entrera jusqu’à ce que les personnes enlevées par Israël soient rapatriées chez elles », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Quelque 150 Israéliens, étrangers et binationaux ont été emmenés dans la bande de Gaza par des combattants du Hamas dans le cadre de l’attaque de samedi qui a tué plus de 1 200 personnes en Israël, selon des responsables israéliens.

Israël a à son tour lancé une campagne aérienne incessante sur Gaza, tuant jusqu’à présent plus de 1 200 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé.