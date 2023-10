Les environs des hôpitaux Shifa et Al Quds dans la ville de Gaza et de l’hôpital indonésien dans le nord de Gaza ont été bombardés ce week-end, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. OCHA dit.

« Cela fait suite à de nouveaux appels de l’armée israélienne pour évacuer ces installations immédiatement », a ajouté OCHA.

L’évacuation reste “impossible”

Selon OCHA, quelque 117 000 personnes déplacées trouvent refuge dans les 10 hôpitaux toujours opérationnels dans la ville de Gaza et ailleurs dans le nord de Gaza, qui ont reçu des « ordres d’évacuation répétés » ces derniers jours.

Agence de santé des Nations Unies OMS a réitéré du jour au lendemain sur la plateforme sociale X que « l’évacuation des hôpitaux est impossible sans mettre en danger la vie des patients ».

Scènes de dégâts à l’hôpital arabe Al Ahli, au nord de la bande de Gaza.

Les humanitaires continuent de travailler

Les césariennes d’urgence sont pratiquées sans anesthésie en raison du manque de fournitures médicales et d’électricité, et les médecins sont parfois contraints d’accoucher des bébés prématurés de mères mourantes, selon l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive. FNUAP » a déclaré, citant le témoignage poignant du personnel de l’hôpital Shifa.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWAa déclaré lundi que ses travailleurs humanitaires à Gaza « continuent », fournissant une assistance à plus de 600 000 personnes qui ont cherché refuge dans les abris de l’Organisation des Nations Unies d’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), désormais plus de trois fois supérieurs à leur capacité.

« Ils sont le visage de l’humanité pendant l’une de ses heures les plus sombres », a déclaré l’UNRWA.

L’agence a organisé dimanche une cérémonie commémorative pour les 59 membres de son personnel tués jusqu’à présent dans le conflit et le chef de l’ONU, António Guterres, a souligné sa « gratitude, sa solidarité et son plein soutien » à ses collègues qui travaillent pour sauver des vies à Gaza tout en risquant les leurs.

Le bilan des morts ne cesse d’augmenter

Dimanche soir, le nombre de morts à Gaza depuis le 7 octobre a dépassé la barre des 8 000, selon le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas.

OCHA a également déclaré que les tirs aveugles de roquettes des groupes armés palestiniens vers les villes israéliennes se sont poursuivis au cours des dernières 24 heures, sans qu’aucun décès n’ait été signalé.

Selon les autorités israéliennes, 239 Israéliens et ressortissants étrangers, dont une trentaine d’enfants, restent captifs à Gaza et 40 personnes sont toujours portées disparues suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui ont tué 1 400 personnes.

L’ONU a appelé à plusieurs reprises à la libération immédiate et inconditionnelle des otages. M. Guterres a répété dimanche que « rien ne justifie, jamais, les meurtres, les blessures et les enlèvements de civils ».

Écoutez une interview de UN News du 25 octobre avec un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) un responsable de la semaine dernière sur les difficultés rencontrées pour acheminer des fournitures médicales vers Gaza :

Il faut beaucoup plus d’aide

OCHA a déclaré que dimanche « au moins 33 camions » transportant de l’eau, de la nourriture et des fournitures médicales sont entrés à Gaza par le passage de Rafah avec l’Égypte, la plus grande livraison de ce type depuis la reprise des convois limités le 21 octobre.

« Même si cette augmentation est la bienvenue, un volume d’aide beaucoup plus important est nécessaire de manière régulière pour éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire désastreuse, y compris des troubles civils », a souligné OCHA. Avant les attaques du Hamas du 7 octobre, près de 500 camions entraient quotidiennement dans Gaza.

Au cours du week-end, alors que l’équipe de secours de l’ONU avertissait que les gens souffraient déjà de la faim à Gaza, des milliers de personnes ont fait irruption dans plusieurs entrepôts et centres de distribution de l’UNRWA, emportant de la farine de blé, des produits d’hygiène et d’autres articles.

Dans le même temps, une panne de télécommunications qui a duré plus de 24 heures a coupé les habitants de Gaza du reste du monde et les uns des autres. Le directeur des opérations de l’UNRWA, Tom White, a décrit cette évolution comme « un signe inquiétant indiquant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré sur Gaza ».

OCHA a souligné une fois de plus que l’entrée de carburant, qui n’a pas été autorisée à bord des camions d’aide, est « requise de toute urgence » pour faire fonctionner les équipements médicaux et les installations d’eau et d’assainissement.