Les hôpitaux de Gaza font face à un « tsunami de blessés » alors que les fournitures et l’électricité s’épuisent

GAZA CITY, Gaza —– Om Hamza Mesleh, 45 ans, cherchait désespérément son fils lorsqu’elle a aperçu un jeune homme portant un corps drapé dans du plastique blanc ensanglanté.

«C’est Hamza!» elle a crié.

Haletante, Om Hamza, un titre honorifique commun en arabe pour les matriarches qui se traduit par « mère de Hamza », s’est précipitée pour voir s’il s’agissait bien de son fils perdu.

Elle ne put retenir ses larmes en voyant son visage.

« Mes enfants jouaient devant moi à l’intérieur de la maison. Soudain, les étages au-dessus de ma tête se sont effondrés et je n’ai pas pu retrouver mes enfants. Je ne sais pas comment je suis sorti. J’ai cherché mes enfants mais je ne les ai pas trouvés », a déclaré Mesleh.

Après l’attaque terroriste du Hamas samedi, les frappes aériennes israéliennes ont réduit en suie des quartiers entiers de Gaza, y compris des hôpitaux. Les cliniques et unités d’urgence restantes fonctionnent sans électricité ni fournitures.

« Nos hôpitaux sont inondés de patients et de blessés, et nous devons faire face à des blessés qui arrivent quotidiennement à notre service d’urgence », a déclaré Marwan Abu Seeds, directeur adjoint de l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, alors que les ambulances fait des victimes les unes après les autres.

Samedi, le Hamas – une organisation militante qui est l’un des deux principaux groupes politiques des territoires palestiniens et a été désignée groupe terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays – a lancé une attaque terroriste par voie terrestre, aérienne et maritime qui a tué au moins 1 200 personnes en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les terroristes avaient violé des femmes et massacré des personnes.

Israël a répondu en bombardant l’enclave et lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a ordonné un « siège complet » de Gaza, bloquant l’accès à la nourriture, au gaz et à l’électricité dans la région. Les autorités affirment qu’au moins 1 100 personnes sont mortes à Gaza dans les bombardements depuis l’attaque. Aujourd’hui, alors que les forces israéliennes se préparent à une éventuelle invasion terrestre, les médecins et les travailleurs humanitaires affirment que le système de santé de Gaza est sur le point de s’effondrer.

« La situation est vraiment catastrophique », a déclaré Sarah Chateau, responsable du bureau de Médecins sans frontières basé à Paris, qui compte 300 collaborateurs à Gaza. « Nous pouvons à peine opérer à Gaza. Les bombardements sont quasiment incessants. »

Le Dr Ghassan Abu-Sittah se trouvait dans la ville de Gaza depuis moins de 48 heures lorsqu’il a opéré « l’enfant inconnu n°6 ».

« Il manque la moitié de son visage », a déclaré Abu-Sittah à NBC News quelques instants après avoir terminé l’opération de trois heures. « Tout le temps que tu penses, c’est le petit garçon de quelqu’un. Nous ne connaissons pas son nom. Vous ne savez pas ce qui est arrivé au reste de sa famille. Nous ne comptons plus les gens maintenant. Nous ne savons pas qui est qui.

Abu-Sittah est un chirurgien plasticien et reconstructeur basé à Londres, mais lorsqu’il a entendu parler de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, il a fait ses valises et s’est rendu à Gaza, où il a de la famille.