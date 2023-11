Les hôpitaux de Gaza encerclés alors que Blinken met en garde contre les pertes palestiniennes

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Des chars israéliens, des explosions et des tirs d’artillerie ont encerclé vendredi les hôpitaux surpeuplés de la ville de Gaza, ciblant des installations qui, selon les forces israéliennes, font également office de bastions du Hamas, alors même que l’avancée forçait des milliers de civils supplémentaires à entreprendre de dangereux voyages à travers les zones de combat. Au moins six des hôpitaux ont déclaré être assiégés ou proches des combats dans la ville de Gaza, le combat urbain le plus intense jamais connu au cours de la guerre qui dure depuis un mois. Les hôpitaux se battent avec des ressources limitées pour faire face non seulement à l’afflux de blessés mais aussi aux milliers de Palestiniens cherchant refuge.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé avoir encerclé plusieurs hôpitaux et exigé leur évacuation, selon la radio militaire israélienne.

L’armée israélienne affirme que les hôpitaux sont également utilisés par le Hamas comme centres de stockage de fournitures et de carburant. Les forces israéliennes ont publié des rapports réguliers sur l’état d’avancement de leurs combats dans la ville de Gaza, décrivant la mort de dizaines de militants ainsi que des complexes capturés et des usines d’armes découvertes.

Le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré vendredi que le Hamas tirait depuis les hôpitaux de Gaza. “Si nous voyons des terroristes du Hamas tirer depuis les hôpitaux, alors nous ferons ce qu’il faut faire”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse. Il a ajouté : « Nous sommes conscients de la sensibilité des hôpitaux. »

Le groupe militant et les médecins des hôpitaux de Gaza nient les allégations israéliennes concernant la présence du Hamas.

Sous la pression internationale, Israël a annoncé une politique de pauses de quatre heures dans les combats à midi pour permettre la circulation des convois d’aide et pour donner aux habitants de la ville de Gaza et de la partie nord de la bande de Gaza le temps de se diriger vers le sud – bien que des frappes aient lieu partout. parties de l’enclave.

Des dizaines de milliers de personnes ont profité des pauses pour fuir, dont 50 000 rien que jeudi, selon l’agence des affaires humanitaires des Nations Unies. On estime que 900 000 personnes se sont rassemblées dans le sud, de plus en plus peuplé, depuis le début de la guerre.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré vendredi depuis New Delhi que « beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ». Beaucoup trop de personnes ont souffert ces dernières semaines », et il a déclaré que des discussions étaient en cours avec Israël sur des « mesures concrètes » qu’il pourrait prendre pour minimiser les pertes civiles.

En réponse à une incursion du Hamas contre les communautés israéliennes proches de la bande de Gaza le 7 octobre, lorsque des militants ont tué au moins 1 400 Israéliens et pris plus de 240 otages, Israël a déclenché une attaque violente contre la bande de Gaza qui a jusqu’à présent fait plus de 11 000 morts. , dont des milliers d’enfants.

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé vendredi des informations selon lesquelles l’hôpital al-Shifa, le plus grand de la ville, avait été bombardé. Mohamed Abu Salmiya, le directeur général, a déclaré à Al Jazeera qu’il y avait eu au moins quatre frappes vendredi, le qualifiant de « journée de guerre contre les hôpitaux ».

Medhat Abbas, directeur du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas à Gaza, a déclaré au Washington Post que les chars israéliens se rapprochaient d’al-Shifa vendredi après-midi, heure locale. L’Associated Press a rapporté que des milliers de Palestiniens qui s’y réfugiaient avaient fui vers le sud vendredi après les frappes.

“L’hôpital de Shifa s’est effondré”, a déclaré Ghassan Abu Sitta, médecin sur place. posté sur la plateforme de médias sociaux X vendredi soir. « Des blessés et du personnel partant en masse. »

Le ministère de la Santé de Gaza a également signalé depuis jeudi « des attaques et des bombardements directs » autour de l’hôpital pédiatrique d’al-Rantisi, qui l’ont isolé.

Shahad al-Sharafa, 18 ans, réfugié à l’hôpital, a déclaré jeudi soir par téléphone que des grèves avaient incendié plusieurs ambulances dans la cour de l’hôpital. Elle a expliqué que les personnes déplacées qui y vivaient avaient tenté d’éteindre les incendies. Les équipes d’urgence n’ont pas pu atteindre immédiatement les installations en raison des bombardements et des combats de rue en cours.

À l’hôpital al-Nasr voisin, une foule de des civils, dont de nombreux enfants, a tenté de sortir par l’une des portes de l’hôpital en agitant des drapeaux blancs. Alors que le groupe commençait à se déplacer dans la rue, trois coups de feu ont été entendus, obligeant les gens à se retirer dans l’enceinte de l’hôpital, selon une vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et géolocalisée par le Washington Post. Le Post n’a pas pu confirmer la source des tirs.

Plus tard vendredi, les trois hôpitaux voisins – al-Nasr, al-Rantisi et l’hôpital ophtalmologique de Gaza – qui avaient été encerclés par les combats ont été évacués après s’être vu donner une voie de sortie par l’armée israélienne.

“Nous portions des drapeaux blancs et lorsque nous sommes sortis, nous sommes passés à côté des chars, j’étais à quelques mètres de l’un d’entre eux”, a déclaré Baqr Qaoud, directeur de l’hôpital al-Nasr. Selon lui, quelque 4 000 personnes sont parties.

Israël a également frappé vendredi l’hôpital indonésien et l’hôpital al-Quds, dans le nord de Gaza, a déclaré Basem Naim, responsable du Hamas, lors d’une conférence de presse.

Dans toute la ville de Gaza, la panique s’est rapidement répandue alors que des milliers de personnes se précipitaient désespérément pour se mettre à l’abri. Depuis dimanche, plus de 120 000 personnes ont fui à pied la ville de Gaza et la moitié nord de l’enclave, selon OCHA, l’agence humanitaire des Nations Unies. Il s’agit d’un voyage ardu de plusieurs heures à pied le long d’une route bordée de chars et de cadavres en décomposition, ont déclaré au Post les habitants de Gaza qui ont fait le voyage.

Wael Dahdouh, chef du bureau d’Al Jazeera dans la ville de Gaza, faisait partie de ceux qui ont fait le voyage vers le sud vendredi. Dahdouh est les yeux et les oreilles de la chaîne qatarie – et d’une grande partie du monde – dans le nord de Gaza depuis le début de la guerre. Il a continué à faire des reportages même après avoir reçu la nouvelle de la mort de sa femme, de son fils, de sa fille et de son petit-fils lors d’une frappe aérienne israélienne le 25 octobre.

Une vidéo partagée sur Instagram Vendredi a montré Dahdouh parmi une foule de Gazaouis marchant sur une route, portant un sac à dos.

« Quitter la maison est difficile », a-t-il déclaré au caméraman.

Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a condamné les atrocités commises des deux côtés qui, selon lui, constituent des crimes de guerre, appelé pour une enquête sur ce qu’il a appelé l’utilisation par Israël d’« armes explosives à fort impact » à Gaza.

« Nous craignons très sérieusement qu’il s’agisse d’attaques disproportionnées en violation du droit international humanitaire », a-t-il ajouté, tout en réitérant les appels à un cessez-le-feu.

Israël s’est engagé à détruire complètement le mouvement militant Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, mais on ne sait pas exactement ce qui se passera par la suite. Les États-Unis ont insisté sur le fait que l’enclave devait être gouvernée par les Palestiniens, tout en reconnaissant que les forces israéliennes pourraient y être présentes pendant une période intérimaire.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi qu’Israël exigerait un « désarmement complet » de Gaza et que l’armée maintiendrait « un contrôle total de sécurité israélien » sur l’enclave côtière, selon un communiqué de son bureau.

Jeudi, il a déclaré à Fox News : « Nous ne cherchons pas à conquérir Gaza, nous ne cherchons pas à occuper Gaza et nous ne cherchons pas à gouverner Gaza. »

Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, dont le parti Fatah contrôle les poches des territoires occupés par Israël. Cisjordanie, a déclaré qu’il serait disposé à administrer la bande de Gaza dans le cadre d’un règlement politique global pour toutes les zones palestiniennes, selon Reuters. Abbas, cependant, est profondément impopulaire parmi de nombreux Palestiniens.

Mais l’invasion de Gaza par Israël semble jusqu’à présent être le début d’un long travail qui soulève le risque d’un conflit régional plus large.

L’armée israélienne a annoncé vendredi qu’elle frappait des cibles liées au groupe militant Hezbollah au Liban après que trois soldats israéliens ont été grièvement blessés par un missile antichar lancé sur un poste militaire dans le nord d’Israël.

Hasan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a déclaré la semaine dernière que « toutes les options sont sur la table, et nous pourrions les adopter à tout moment ».

En Arabie saoudite, deux sommets d’urgence étaient prévus ce week-end avec des pays arabes et musulmans, dont le président iranien. Vendredi, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane réitéré appelle à la fin de la guerre.