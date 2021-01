Les agents de santé du Royaume-Uni, l’un des pays les plus touchés d’Europe, ont émis des avertissements selon lesquels le service de santé du pays pourrait ne pas être en mesure de faire face à la croissance d’une nouvelle variante du coronavirus.

Les soins intensifs fonctionnant à plus de 100% de leur capacité dans le sud-est de l’Angleterre, les patients ayant besoin de soins intensifs sont transférés de Londres vers des hôpitaux aussi éloignés que le Yorkshire.

Mais la demande sur le système de santé va au-delà de la pénurie de lits et des médecins et infirmiers surchargés de travail: les ambulanciers en ressentent également la pression.

Le service d’ambulance de Londres a reçu autant d’appels d’urgence le lendemain de Noël qu’au plus fort de la première vague de COVID-19.

« Nous ne sommes pas invulnérables nous-mêmes », a déclaré Martin Berry, un ambulancier qui travaille également au College of Paramedics, une école de formation.

Il a déclaré à Good Morning Europe que le nombre de membres du personnel médical devant rester à domicile pour des raisons liées au coronavirus «avait un impact massif sur le nombre de personnes qui sont là pour répondre aux patients dans le besoin».

Le Royaume-Uni a été le premier pays à identifier une nouvelle variante à propagation rapide du COVID-19, incitant de nombreux autres pays à introduire des restrictions de voyage pour les Britanniques.

Des cas ont depuis été confirmés non seulement dans d’autres pays européens, mais plus loin au Canada et au Japon.

Propagation rapide de la variante

Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, a déclaré mercredi que la nouvelle variante se répandait rapidement dans d’autres régions du Royaume-Uni.

Il a ajouté que la proportion de personnes dont le test était positif «augmentait à un rythme très substantiel».

Le Bureau britannique des statistiques nationales estime que jusqu’à deux tiers des personnes testées positives au COVID-19 pourraient avoir la nouvelle variante.

Cela a suscité des appels au Royaume-Uni pour rouvrir les hôpitaux dits «Nightingale» – des installations qui peuvent accepter un débordement de patients atteints de coronavirus lorsque les hôpitaux ordinaires sont débordés.

Mais Berry a déclaré que la réouverture des hôpitaux Nightingale risquait d’aggraver la pénurie de personnes qualifiées dans le service de santé.

«Une partie du problème [is] que nous pouvons mettre plus de lits, nous pouvons mettre plus de moniteurs, nous pouvons mettre plus de pièces d’équipement impliquées dans le soin des patients, mais la vraie demande est sur les personnes qui sont formées pour utiliser réellement cet équipement et soigner les patients, »il m’a dit.

«Peu importe la taille de votre hôpital ou la quantité de système de débordement dont vous disposez, si vous n’avez pas les gens qui sont là pour fournir ces soins, cela devient un peu redondant et dénué de sens et nous luttons pour doter le système que nous avons déjà, sans parler des services supplémentaires.