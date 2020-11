Les hôpitaux d’alerte en Angleterre risquent d’être débordés ne parvient pas à réprimer la rébellion des conservateurs sur les nouveaux niveaux

Dans le but d’étouffer la révolte croissante, le ministre du cabinet Michael Gove a exhorté les députés à «prendre la responsabilité de décisions difficiles» pour freiner la propagation du Covid-19.

Il a averti les députés que le virus «ne faisait pas acception des limites des circonscriptions» et que des épreuves étaient «malheureusement nécessaires pour protéger chacun d’entre nous, peu importe où nous vivons» dans un article du Times.

De nombreux députés conservateurs sont en colère qu’une grande partie de l’Angleterre soit placée dans les deux premiers niveaux, confrontée aux restrictions les plus strictes en matière de coronavirus, peut-être jusqu’en mars.

Certains veulent que le système soit plus ciblé, permettant aux petites zones avec des niveaux d’infection minimes d’échapper au système conçu pour les zones avec des niveaux d’infection élevés.

Mais les ministres disent que le système à l’échelle du comté est clair et facilement compris par le public.

Le député de South Thanet, qui a le deuxième taux de R le plus élevé du Royaume-Uni, a ajouté: «Je pense qu’une fois que les régions se voient aller dans la mauvaise direction, cela a en fait un effet très, très distinct sur le comportement des gens.

“Ils s’autorégulent presque, ils prennent en fait cet espace, ces mains et toutes ces bonnes choses beaucoup plus au sérieux, et je pense que cela a tout autant de pouvoir pour faire redescendre l’infection que n’importe laquelle de ces mesures plutôt draconiennes, qui détruisent les entreprises, en particulier l’hôtellerie qui va souffrir peut-être de façon permanente pendant cette phase. ”