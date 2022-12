Les hôpitaux chinois “extrêmement occupés” au milieu d’une vague croissante d’infections à Covid

Les hôpitaux chinois subissaient une pression intense alors qu’une vague croissante d’infections à Covid-19 mettait à rude épreuve les ressources du dernier grand pays à s’orienter vers le traitement du virus comme endémique.

Dans un brusque changement de politique, la Chine a commencé plus tôt ce mois-ci à démanteler le régime Covid le plus strict au monde de verrouillages et de tests approfondis, mettant son économie en difficulté sur la bonne voie pour une réouverture complète l’année prochaine.

Cette décision, qui est intervenue après de nombreuses protestations contre les restrictions, signifie que Covid se propage en grande partie de manière incontrôlée et infecte probablement des millions de personnes par jour, selon certains experts internationaux de la santé.

La vitesse à laquelle les règles de Covid ont été supprimées a laissé le système de santé fragile de la Chine submergé et a incité les pays du monde entier, qui vivent depuis longtemps avec le virus, à envisager des restrictions de voyage pour les visiteurs chinois.

La Chine a signalé trois nouveaux décès liés à Covid mardi, contre un lundi – des chiffres qui ne correspondent pas à l’expérience de pays beaucoup moins peuplés après leur réouverture.

Le personnel de Huaxi, un grand hôpital de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a déclaré qu’il était “extrêmement occupé” à soigner les patients atteints de Covid, comme ils l’ont été depuis l’assouplissement des restrictions le 7 décembre.

“Je fais ce travail depuis 30 ans et c’est le plus occupé que j’ai jamais connu”, a déclaré un chauffeur d’ambulance à l’extérieur de l’hôpital qui a requis l’anonymat.

Il y avait de longues files d’attente à l’intérieur et à l’extérieur du service des urgences de l’hôpital et à la clinique de fièvre adjacente mardi soir. La plupart de ceux qui sont arrivés en ambulance ont reçu des réservoirs d’oxygène pour les aider à respirer.

“Presque tous les patients ont Covid”, a déclaré un membre du personnel de la pharmacie du service des urgences.

L’hôpital n’a pas de stocks de médicaments spécifiques à Covid et fournit simplement des médicaments pour des symptômes spécifiques tels que la toux, a-t-elle ajouté.

Des travailleurs médicaux en tenue de protection soignent des patients dans une clinique de fièvre dans un hôpital de Pékin. Photographie : China Daily/Reuters

Zhang Yuhua, un responsable de l’hôpital de Pékin Chaoyang, a déclaré que les patients qui sont venus récemment sont principalement des personnes âgées et gravement malades avec des maladies sous-jacentes. Elle a déclaré que le nombre de patients recevant des soins d’urgence était passé à 450-550 par jour, contre environ 100 auparavant, selon les médias d’État.

Des images publiées par le China Daily, géré par l’État, montraient des rangées de patients pour la plupart âgés, certains respirant à travers des tubes à oxygène, recevant des soins du personnel médical en combinaisons blanches à l’intérieur de l’unité de soins intensifs de l’hôpital.

Dans une étape majeure vers des voyages plus libres, la Chine cessera d’exiger que les voyageurs entrants se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier, ont annoncé les autorités cette semaine.

Mais alors que les recherches en ligne de vols ont augmenté mardi à partir de niveaux extrêmement bas, les résidents et les agences de voyages ont suggéré qu’un retour à quelque chose comme la normale prendrait encore quelques mois, compte tenu des inquiétudes concernant Covid et des dépenses plus prudentes en raison de l’impact de la pandémie.

De plus, certains gouvernements envisageaient des exigences de voyage supplémentaires pour les visiteurs chinois.

Les responsables américains ont cité “le manque de données transparentes, y compris les données de séquence génomique virale”, comme raisons de le faire.

L’Inde et le Japon exigeraient un test Covid négatif pour les voyageurs en provenance de Chine continentale, ceux testés positifs au Japon devant subir une semaine de quarantaine. Tokyo prévoit également de limiter les vols des compagnies aériennes vers la Chine.

Interrogé sur les exigences de voyage supplémentaires imposées par le Japon et l’Inde, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que “les mesures de Covid doivent être scientifiques, modérées et ne doivent pas affecter le flux normal d’individus”.

L’économie chinoise de 17 000 milliards de dollars devrait subir un ralentissement de la production industrielle et de la consommation intérieure dans un proche avenir, alors que les travailleurs et les acheteurs tombent malades.

Une fois l’onde de choc initiale des infections passée, certains économistes s’attendent à ce que la croissance chinoise rebondisse par rapport à ce qui devrait cette année être proche du taux le plus bas depuis près d’un demi-siècle, quelque part environ 3 %.

Les économistes de Morgan Stanley tablent sur une croissance de 5,4% en 2023, tandis que ceux de Goldman Sachs tablent sur 5,2%.