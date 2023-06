Les hôpitaux canadiens resteront en crise « dans un avenir prévisible » : rapport

Un nouveau rapport du Canadian Medical Association Journal a brossé un tableau sombre de ce que pourrait être l’avenir des services d’urgence du pays, alors que les pénuries de personnel et l’afflux de patients mettent à rude épreuve les ressources médicales.

Le rapport publié lundi indique que la saison estivale sera probablement « des mois précaires et épuisants » pour les travailleurs de la santé dans les services d’urgence, avec des impacts allant des longs temps d’attente aux fermetures d’hôpitaux.

Ces dernières années, les ressources hospitalières ont été particulièrement mises à rude épreuve en raison de vagues de cas de COVID de longue durée, de maladies respiratoires et d’une épidémie de grippe. Cependant, les médecins affirment que le système de santé du Canada est en crise depuis des décennies, bien avant que la pandémie ne montre à quel point la situation est grave, en particulier dans les salles d’urgence du pays.

« Je pense que la perception est que la pandémie a causé beaucoup de problèmes, mais en réalité, ces problèmes ont précédé la pandémie de plusieurs décennies », a déclaré le médecin urgentiste de l’Alberta, le Dr Warren Thirsk, à CTV News Channel dans une interview lundi.

« Maintenant que la pandémie est résolue, je dirais, les gens se demandent pourquoi (les soins d’urgence) ne sont pas meilleurs, et en fait, c’est pire. »

Le rapport a qualifié la crise de « cycle perpétuel » qui restreint les soins aux patients, entraînant une augmentation des temps d’attente et des pénuries de lits, ce qui signifie que les patients passent plus de temps aux urgences. Ceci, à son tour, a un impact non seulement sur les soins aux patients, mais aussi sur le bien-être des prestataires.

Plusieurs groupes de médecins à travers le pays ont écrit des lettres ouvertes aux gouvernements provinciaux décrivant les dangers potentiels de la crise. Près de 200 médecins ont détaillé les attentes exténuantes de 15 heures dans les urgences de l’Alberta, par exemple, affirmant que les pénuries de personnel ainsi que le manque de places de soins de longue durée dans les hôpitaux créent des arriérés. Les médecins de l’une des plus grandes régions sanitaires de la Colombie-Britannique, Fraser Health, affirment que leurs patients attendent jusqu’à 72 heures aux urgences et affirment que certains sont morts en attendant.

En ce qui concerne la saison estivale à venir, les hôpitaux ruraux de l’Ontario se préparent déjà à des fermetures dans les petites communautés, comme l’année dernière lorsque les pénuries de personnel ont entraîné des fermetures pendant des heures et parfois des jours.

SI L’ER EST LE « PROTECTION » DE TOUT LE MONDE, QUI EST LÀ POUR AIDER LES MÉDECINS DE L’URG EN TEMPS DE CRISE ?

Le Dr Thirsk a déclaré que les médecins d’urgence ont longtemps été le « bouchon » pour les autres hôpitaux communautaires et cabinets de médecins lorsqu’ils sont en crise de personnel, mais si le service des urgences est lui-même en crise, il n’y a pas de « bouchon » pour cela.

« Les services d’urgence s’épuisent à travers le pays et la situation continue de s’aggraver, et nous ne pouvons plus être le palliatif pour tout le monde ; nous sommes à court de capacité », a déclaré Thirsk.

La diminution de l’accès à des soins primaires constants, y compris une pénurie de médecins de famille, a été un moteur majeur de la crise hospitalière, a déclaré la présidente élue de l’Association médicale canadienne et médecin de famille de la Colombie-Britannique, la Dre Kathleen Ross, à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique sur Lundi.

« En règle générale, nous verrions des maladies chroniques gérées davantage dans la communauté, des choses comme l’insuffisance cardiaque congestive, la MPOC, les patients atteints de cancer, la santé mentale et les dépendances et vous n’avez tout simplement pas suffisamment d’options de soins communautaires pour les patients », a-t-elle déclaré. « Lorsqu’ils n’ont aucune option à leur disposition, les patients se rendent bien sûr aux urgences. »

De plus, a déclaré le Dr Ross, le système de santé canadien est mal compris depuis des années, ce qui limite la quantité de données sur l’état actuel des ressources et des services à la disposition des patients et des fournisseurs de soins. La création d’un système qui comprend des connaissances à jour sur les besoins des patients d’aujourd’hui et sur la manière dont les prestataires peuvent les soigner efficacement aidera à long terme à traiter la population à l’avenir, a expliqué le Dr Ross.

« Je pense qu’il est temps de revoir ce à quoi nous voulons que notre système ressemble dans 10 ans, afin que nous soyons en mesure de partager les ressources et l’expertise et les résultats du travail innovant qui se fait dans des poches à travers le pays », a-t-elle déclaré. .

REGARD SUR LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ DU CANADA

Des programmes provinciaux comme le Real Time Virtual Support de la Colombie-Britannique et le programme Peer-to-Peer de l’Ontario aident à fournir un soutien aux travailleurs de la santé d’urgence dans les communautés rurales, selon le rapport. Ces programmes offrent un encadrement et un soutien au personnel, et certains gèrent même le triage des patients et les soins aux patients. Cependant, ils ne suffiront peut-être pas encore à résoudre définitivement la crise, selon certains experts.

Le Dr Ross a déclaré que ces programmes, ainsi que les gouvernements provinciaux cherchant des moyens de rationaliser l’emploi des travailleurs de la santé internationaux et la récente promesse du gouvernement fédéral de 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour les soins de santé ne seront efficaces que si la planification derrière ces initiatives est stratégique.

Les principales priorités, a déclaré le Dr Ross, devraient être de travailler sur la rétention et le recrutement des employés, ce qui devrait inclure un soutien financier et mental approprié pour les travailleurs de la santé qui quittent la profession en masse pour prendre leur retraite ou poursuivre d’autres carrières moins exigeantes.

De petits changements dans les soins administratifs, comme la mise en œuvre de plus de technologie là où c’est possible, pourraient également aider à éliminer le travail occupé et accélérer le processus de référencement et alléger le personnel, a-t-elle déclaré.

Avec les soins aux patients, explique le Dr Ross, les communautés urbaines bénéficieraient également d’un soutien supplémentaire pour les services de soins à domicile, en particulier pour les patients qui nécessitent des soins de longue durée et qui auront besoin de physiothérapie, par exemple, une fois qu’ils auront reçu leur congé de l’hôpital. De plus, investir dans un modèle de travail plus collaboratif entre les prestataires de soins de santé est essentiel pour résoudre les problèmes de soins primaires.

« Un véritable modèle d’équipe est mieux défini par le Collège des médecins de famille du Canada, où nous avons à notre disposition des médecins, des infirmières, des infirmières praticiennes, des physiothérapeutes, des psychologues, des pharmaciens, qui travaillent tous ensemble en équipe, mais dans le cadre de cette approche globale, modèle de soins continus et collaboratifs afin que les patients sachent où aller lorsqu’ils ont besoin de soins et qu’ils n’aient pas à se précipiter aux urgences », a-t-elle déclaré.

Il existe plusieurs solutions stratégiques et efficaces disponibles, a déclaré le Dr Ross, ajoutant qu’elle pense qu’il est temps d’agir dans l’intérêt des prestataires et des patients.

« Nous pouvons le faire ensemble, mais nous devons être des innovateurs créatifs, tirer parti des apprentissages de chacun et nous assurer que nous pouvons amener notre système de santé à un endroit où les travailleurs de la santé sont heureux de prêter attention aux patients et les patients se sentent en sécurité et en sachant qu’ils obtiendront des soins quand ils en auront besoin », a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de CTV News Calgary, CTV News Vancouver et CTV News Barrie