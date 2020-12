L’État a ajouté 295000 cas au cours de la semaine dernière, selon une base de données du New York Times, et devrait atteindre 300000 nouveaux cas cette semaine, compte tenu de la trajectoire du virus.

Avec juste 2,5% de la capacité globale de soins intensifs de l’État disponibles, les responsables se sont précipités pour que davantage d’hôpitaux de campagne ou de sites de soins alternatifs soient opérationnels. Et tandis que le gouverneur Gavin Newsom n’a pas officiellement prolongé ce qui était censé être commandes au domicile de trois semaines affectant la plupart des 40 millions d’habitants de l’État, il a déclaré lundi qu’il était «évident» que les ordonnances devraient être en vigueur jusqu’en janvier, à la lumière des projections selon lesquelles plus de 90000 personnes en Californie pourraient être hospitalisées avec le virus. dans les prochaines semaines.

Les hospitalisations et les décès ont continué de monter en flèche en Californie alors que l’État est devenu le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus – et ils ne semblent pas ralentir.

Le Dr Mark Ghaly, secrétaire d’État à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré lundi que les prestataires de soins de santé et les dirigeants des États et locaux travaillaient avec frénésie pour empêcher les systèmes de santé de basculer dans ce que lui et le gouverneur ont décrit comme un mode de crise.